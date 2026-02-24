По словам инсайдера, Rockstar "полностью заперта" и теперь "словно Зона 51", чтобы предотвратить утечки GTA 6

В преддверии долгожданного релиза Grand Theft Auto 6 компания Rockstar Games ввела строгий режим безопасности, чтобы избежать любых утечек информации. Об этом сообщил инсайдер KiwiTalkz, известный своими интервью с разработчиками игр.

По словам KiwiTalkz, студия "полностью заперта, словно Зона 51", чтобы защитить детали проекта от любопытных фанатов. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что энтузиасты прибегают к экстремальным методам для получения информации: от подделки удостоверений сотрудников Rockstar до запуска дронов у окон офисов компании в ночное время.

Сама Rockstar Games пока не комментировала эти заявления, но усиление мер безопасности говорит о том, что компания серьезно относится к защите своего флагманского проекта. Несмотря на слухи о возможных задержках релиза, официальная дата выхода GTA 6 остается прежней - 19 ноября 2026 года.