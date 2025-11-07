По словам Штрауса Зельника, перенос релиза GTA 6 был объявлен ради раннего маркетинга

В свете недавнего объявления Rockstar Games о переносе долгожданной Grand Theft Auto 6, генеральный директор материнской компании Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал, почему дата релиза была объявлена так задолго до выхода. В интервью The Game Business Зельник заявил, что компания верит в дату выхода игры, но при этом предоставляет разработчикам возможность отложить её, если игра нуждается в доработке.
Когда мы устанавливаем дату, мы действительно в неё верим. Мы говорили, когда устанавливали последнюю дату, что если игре требуется больше доработки, чтобы стать наилучшей версией самой себя, то мы дадим ей больше времени. Именно так и произошло. Мы очень довольны этой датой релиза. Она приходится на тот же финансовый год, это отличное окно для релиза, и, естественно, мы полностью поддерживаем подход Rockstar.
На вопрос, почему дата релиза была объявлена так задолго, а затем перенесена на гораздо более позднюю дату — 19 ноября 2026 года, Зельник отметил, что компаниям также нужно довольно много времени, чтобы начать продвижение будущих релизов. Задержка была объявлена так задолго, чтобы «дать потребителям максимальную уверенность».
Это не так уж и далеко, если учесть, когда нужно выпустить игру. Кроме того, нам нужно начать маркетинговую деятельность задолго до релиза. Мы хотим дать потребителям максимальную уверенность. И, опять же, мы очень довольны этой датой.
Эта мысль перекликается с заявлением Зельника для IGN, данным ранее сегодня. В нём он отметил, что Take-Two Interactive хотела дать Rockstar «достаточно времени, чтобы довести игру до совершенства и убедиться, что она станет максимально качественной». Именно полировка стала основной причиной задержки, о чём упоминала и сама Rockstar, объявляя о задержке Grand Theft Auto 6.
Grand Theft Auto 6 разрабатывается для PS5 и Xbox Series X/S, а информация о выходе на ПК пока неизвестна.
Тем временем один из разрабов слил фото системок на пк версию (уже уволен кстати)
Cпасибо! Буду знать как комп обновить теперь)
Прикольный фейк. А где ты его вообще нашёл, чёт нигде не видно?
Что-то сильно сомневаюсь, что в минималках что-то ниже 2060 пойдет, тупо из-за РТ ядер, которые сейчас прикручивают к графонистым новинкам уже по дефолту
руководство не смогло решить продать базовую жта6 за 99.99$ или 119.99$
Активижн/юби/еа тем временем выпускают сырой калыч в угоду акционерам
Нахрена ей ваще какой-то маркетинг ?
Все и так знают что это и куда, и что она необходима каждому школотрону иначе он будет изгоем в классе. Ну заодно и папе копию...
Мне кажется они там напихали дохрена повестки в эту игру, а теперь в попыхах удаляют эту повестку!
Не удаляют, а добавляют.
не удаляют, а корректируют в связи с изменением политики TakeTwo
Насколько я помню, Зельник ранее заявлял, что они хотят меньше времени потратить на маркетинг, а теперь наоборот.
да говорю как будто трамп отвечал на вопросы, с биполяркой
Зачем вообще самому известному бренду индустрии и за её пределами маркетинг?!
Нужно чтобы даже бабушка купила игру.
С того света.
чтобы хомяки ломанулись покупать в день релиза за 100 баксов, а не через 2 года с 50% скидкой
Когда предзаказы откроют, серверы тех площадок и так будут задудошены от наплыва покупателей)
Этой игре не нужен маркетинг и так игра на слуху.
С таким успехом могли бы и на пк уже сделать
фигасе маркетинг, акции -5млрд в цене
рынок не обманешь, он знает насколько низкого качества ожидается игра