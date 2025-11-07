По словам Штрауса Зельника, перенос релиза GTA 6 был объявлен ради раннего маркетинга

В свете недавнего объявления Rockstar Games о переносе долгожданной Grand Theft Auto 6, генеральный директор материнской компании Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал, почему дата релиза была объявлена ​​так задолго до выхода. В интервью The Game Business Зельник заявил, что компания верит в дату выхода игры, но при этом предоставляет разработчикам возможность отложить её, если игра нуждается в доработке.

Когда мы устанавливаем дату, мы действительно в неё верим. Мы говорили, когда устанавливали последнюю дату, что если игре требуется больше доработки, чтобы стать наилучшей версией самой себя, то мы дадим ей больше времени. Именно так и произошло. Мы очень довольны этой датой релиза. Она приходится на тот же финансовый год, это отличное окно для релиза, и, естественно, мы полностью поддерживаем подход Rockstar.

На вопрос, почему дата релиза была объявлена ​​так задолго, а затем перенесена на гораздо более позднюю дату — 19 ноября 2026 года, Зельник отметил, что компаниям также нужно довольно много времени, чтобы начать продвижение будущих релизов. Задержка была объявлена ​​так задолго, чтобы «дать потребителям максимальную уверенность».

Это не так уж и далеко, если учесть, когда нужно выпустить игру. Кроме того, нам нужно начать маркетинговую деятельность задолго до релиза. Мы хотим дать потребителям максимальную уверенность. И, опять же, мы очень довольны этой датой.

Эта мысль перекликается с заявлением Зельника для IGN, данным ранее сегодня. В нём он отметил, что Take-Two Interactive хотела дать Rockstar «достаточно времени, чтобы довести игру до совершенства и убедиться, что она станет максимально качественной». Именно полировка стала основной причиной задержки, о чём упоминала и сама Rockstar, объявляя о задержке Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto 6 разрабатывается для PS5 и Xbox Series X/S, а информация о выходе на ПК пока неизвестна.