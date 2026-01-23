По слухам GTA 6 может выйти на Nintendo Switch 2

В интернете появилась информация о том, что релиз Grand Theft Auto VI может состояться одновременно на Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X/S.

Рис «Kiwi Talkz» Рилли поделился сведениями, основанными на источнике из Индии, который утверждает, что Rockstar собирается одновременно выпустить игру на всех платформах. При этом сам Рилли относится к этим данным с сомнением и даже заключил пари с информатором на ужин, будучи уверен, что такой одновременный релиз маловероятен.

Информация расходится с данными от надёжных инсайдеров, таких как NateTheHate и Nash Weedle. Они подтверждают, что Rockstar действительно проводит тесты производительности GTA VI на дев-китах Switch 2, но это не свидетельствует об официальном утверждении версии для этой консоли. Даже при появлении игры на Switch 2 релиз ожидается значительно позже выхода на основные платформы.

Rockstar Games официально объявила, что GTA VI выйдет исключительно на PS5 и Xbox Series X/S 19 ноября 2026 года. Эксперты, включая специалистов из Digital Foundry, выражают сомнения по поводу возможности запуска такой требовательной игры на портативной консоли Nintendo без значительных компромиссов в графике и детализации игрового мира.