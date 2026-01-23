По слухам GTA 6 может выйти на Nintendo Switch 2

В интернете появилась информация о том, что релиз Grand Theft Auto VI может состояться одновременно на Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X/S.
Рис «Kiwi Talkz» Рилли поделился сведениями, основанными на источнике из Индии, который утверждает, что Rockstar собирается одновременно выпустить игру на всех платформах. При этом сам Рилли относится к этим данным с сомнением и даже заключил пари с информатором на ужин, будучи уверен, что такой одновременный релиз маловероятен.
Информация расходится с данными от надёжных инсайдеров, таких как NateTheHate и Nash Weedle. Они подтверждают, что Rockstar действительно проводит тесты производительности GTA VI на дев-китах Switch 2, но это не свидетельствует об официальном утверждении версии для этой консоли. Даже при появлении игры на Switch 2 релиз ожидается значительно позже выхода на основные платформы.
Rockstar Games официально объявила, что GTA VI выйдет исключительно на PS5 и Xbox Series X/S 19 ноября 2026 года. Эксперты, включая специалистов из Digital Foundry, выражают сомнения по поводу возможности запуска такой требовательной игры на портативной консоли Nintendo без значительных компромиссов в графике и детализации игрового мира.
По слухам GTA 6 может выйти..
В каком разрешения 240P ?
144 )
Да лаааадно, на ПК не выйдет а на помойную приставку выйдет? Вот это даааа
Лучше на пк сделали
Рокстар никогда не выпускал на пк одновременно только через год или больше
это на врятли сони будет бабла давать чтобы отсрочить её выход.
ага , видели уже Киберпанк на сыче
На денди гамать будем.
Сомневаюсь. Впрочем если под АРМ ее переделают почему бы и нет. Эта архитектура показывает что она не только энергоэффективнее x86.
// Алексей Смирнов
В виде слайд шоу ?
Добавят через облачный сервис.