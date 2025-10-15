По слухам, Rockstar намерены принять самые жесткие меры к рецензентам GTA 6

После гигантской утечки в 2022 году (было слито более 90 роликов из ранней версии GTA 6) в Rockstar Games, по всей видимости, не хотят ничего оставлять на волю случая. Если верить новым слухам, студия решила пойти на чрезвычайно жесткие меры безопасности, чтобы даже рецензенты не смогли ничего слить заранее, поскольку сейчас в сети часто появляются подробности сюжета, геймплейные кадры и т. д.

По словам инсайдера Detective Seeds, который ранее точно описал несколько деталей Grand Theft Auto 6, Rockstar планирует организовать закрытые тестовые сессии. На них будут приглашены журналисты и избранные создатели контента, которые проведут несколько дней под присмотром и будут играть в GTA 6 в контролируемых условиях издателя.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие утечки и сохранить строгий контроль над тем, что из готовящегося долгожданного гангстерского экшена попадет в сеть заранее. Как отмечает сам автор информации, такая обстановка может быть сложной, особенно для видеообзоров — не только из-за обработки видеоматериалов, но и из-за передачи больших файлов, которые должны оставаться под контролем Rockstar.

Помимо соображений безопасности, это может быть и PR-стратегия. Закрытая презентация создала бы впечатление исключительного события — в конце концов, речь идет об одной из самых ожидаемых игр в истории. Так аура эксклюзивности была бы еще более заметна для тех, кто получил приглашение сыграть в GTA 6 заранее. Источником этой информации якобы является сотрудник издателя, с которым Detective Seeds связался через LinkedIn. Впрочем, ничего пока официально не подтверждено.

Интересно, что инсайдер также добавил, что, по его мнению, выпуск GTA 6 будет снова отложен — на этот раз до осени 2026 года, что совпадает с ранее сделанными прогнозами журналиста и инсайдера Тома Хендерсона. Если отсрочка подтвердится, то другие издатели и разработчики будут планировать свои релизы не на осень и постараются выпустить все до этого момента, а возможно, и в начале 2027 года.

Впрочем, сейчас официальная дата релиза игры остается неизменной — 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. PC-версия не была подтверждена, но должна появиться позже.