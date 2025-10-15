По слухам, Rockstar намерены принять самые жесткие меры к рецензентам GTA 6

После гигантской утечки в 2022 году (было слито более 90 роликов из ранней версии GTA 6) в Rockstar Games, по всей видимости, не хотят ничего оставлять на волю случая. Если верить новым слухам, студия решила пойти на чрезвычайно жесткие меры безопасности, чтобы даже рецензенты не смогли ничего слить заранее, поскольку сейчас в сети часто появляются подробности сюжета, геймплейные кадры и т. д.
По словам инсайдера Detective Seeds, который ранее точно описал несколько деталей Grand Theft Auto 6, Rockstar планирует организовать закрытые тестовые сессии. На них будут приглашены журналисты и избранные создатели контента, которые проведут несколько дней под присмотром и будут играть в GTA 6 в контролируемых условиях издателя.
Цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие утечки и сохранить строгий контроль над тем, что из готовящегося долгожданного гангстерского экшена попадет в сеть заранее. Как отмечает сам автор информации, такая обстановка может быть сложной, особенно для видеообзоров — не только из-за обработки видеоматериалов, но и из-за передачи больших файлов, которые должны оставаться под контролем Rockstar.
Помимо соображений безопасности, это может быть и PR-стратегия. Закрытая презентация создала бы впечатление исключительного события — в конце концов, речь идет об одной из самых ожидаемых игр в истории. Так аура эксклюзивности была бы еще более заметна для тех, кто получил приглашение сыграть в GTA 6 заранее. Источником этой информации якобы является сотрудник издателя, с которым Detective Seeds связался через LinkedIn. Впрочем, ничего пока официально не подтверждено.
Интересно, что инсайдер также добавил, что, по его мнению, выпуск GTA 6 будет снова отложен — на этот раз до осени 2026 года, что совпадает с ранее сделанными прогнозами журналиста и инсайдера Тома Хендерсона. Если отсрочка подтвердится, то другие издатели и разработчики будут планировать свои релизы не на осень и постараются выпустить все до этого момента, а возможно, и в начале 2027 года.
Впрочем, сейчас официальная дата релиза игры остается неизменной — 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. PC-версия не была подтверждена, но должна появиться позже.
Это мужик или баба? Вроде минимальное подобие сисек есть, хотя возможно это мужские пивные сиськи. И рожа тоже мужикоподобная. Короче, непонятное существо, непонятного пола! Ужас!
Согласен. Страшное лицо скорчила, плюс бокс это мужской вид спорта. Короче, опять нам хотят скормить непонятно что
А по вашему баба в боксерском зале должна быть в макияже и платье ? И при ударе еще держать милое лицо ? Че вы дичь разгоняете, посмотрите трейлеры, выглядит как обычная симпатичная и типичная латиноамериканка
По-моему, баба вообще не должна быть в боксерском зале, потому что это не бабье занятие, а мужское.
Если уж рисуют бабу, то могли бы нарисовать ее красивой и сексуальной, а не каким-то мужикоподобным существом.
Нет! Она выглядит как жертва повесточных воук разработчиков, а не как симпатичная латиноамериканска.
Величайшая игра за всю историю мира игр грядет. Обновлюсь до PS5 PRO. Грядет тотальное безумие. Май будет диким, готовтесь.
Любую ГТА заочно величайшими шедеврами кличут, а на деле, что четверка и тем более пятерка ой как от них далеки и во многих аспектах посредственны.
Такие игры, как TES или GTA получают большие оценки в первую очередь потому, что у них нет конкурентов по размаху и количеству контента (ну и конечно известное на весь мир имя добавляет баллов). Никто не будет там разбираться в сюжете и прочее
Соглашусь.4 ещё попала,правда к ней есть множество других вопросов,а вот 5 это уже совсем другая история.К сожалению.Хорошо,что роки мягкую подушку в виде РДР2 подстелили - не так больно было падать)
Эх это всё круто конечно, но ПК версию после выхода придётся ждать ещё как минимум год, это минимум. Тобишь ПК пользователи поиграют в ГТА 6 примерно в 27-28 году =( прискорбно конечно... ох уж эти узко мыслящие эксклюзивы. Ради продаж этих никчемных приставок... ПК ван лав.
сначала побежишь искать репак, а потом будешь жаловаться на оптимизацию?)))
Доля ПК "игроков" меньше сотой процентов, так к слову
Это ты ещё про лаги в киберпанке от пкабаярь не вспоминал...
Рецензенты ждут своей очереди к закрытым сессиям в GTA 6
если игра будет как обычные соевые релизы,без сатиры на современый еб....ый мир можно продавать свой пк
Да можешь и так продавать свой пк, пока дождешься ее выхода на нем)
Ты хотел сказать здать в музей.
недождётся)) она только на нормальных платформах будет
Ну выйдет очередной кал про убийц при капитализме. Чего хай такой то?
Игра про бандитов в Америке окажется игрой про бандитов в Америке? Хо-хо, прикол. А хай, потому что игра называется GTA 6. Может слышал?
Бандиты они и в Африке бандиты, особенно когда они в гос.апарате и есть гос.аппаратом
Странно что все вспоминают слив инфы о 6 не упоминают как V слили на торренты за 5 дней до релиза. Понятно что защита нынешнего поколения и позапрошлого это разные вещи, но все
Видать корона продавила в голову шизу.
Интересно когда выйдет рс версия, как они собираются предпринимать жесткие меры чтобы не было тоже заранее слитых кадры или реального геймплея?