ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 574 оценки

По слухам, Rockstar намерены принять самые жесткие меры к рецензентам GTA 6

Gruz_ Gruz_

После гигантской утечки в 2022 году (было слито более 90 роликов из ранней версии GTA 6) в Rockstar Games, по всей видимости, не хотят ничего оставлять на волю случая. Если верить новым слухам, студия решила пойти на чрезвычайно жесткие меры безопасности, чтобы даже рецензенты не смогли ничего слить заранее, поскольку сейчас в сети часто появляются подробности сюжета, геймплейные кадры и т. д.

По словам инсайдера Detective Seeds, который ранее точно описал несколько деталей Grand Theft Auto 6, Rockstar планирует организовать закрытые тестовые сессии. На них будут приглашены журналисты и избранные создатели контента, которые проведут несколько дней под присмотром и будут играть в GTA 6 в контролируемых условиях издателя.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшие утечки и сохранить строгий контроль над тем, что из готовящегося долгожданного гангстерского экшена попадет в сеть заранее. Как отмечает сам автор информации, такая обстановка может быть сложной, особенно для видеообзоров — не только из-за обработки видеоматериалов, но и из-за передачи больших файлов, которые должны оставаться под контролем Rockstar.

Помимо соображений безопасности, это может быть и PR-стратегия. Закрытая презентация создала бы впечатление исключительного события — в конце концов, речь идет об одной из самых ожидаемых игр в истории. Так аура эксклюзивности была бы еще более заметна для тех, кто получил приглашение сыграть в GTA 6 заранее. Источником этой информации якобы является сотрудник издателя, с которым Detective Seeds связался через LinkedIn. Впрочем, ничего пока официально не подтверждено.

Интересно, что инсайдер также добавил, что, по его мнению, выпуск GTA 6 будет снова отложен — на этот раз до осени 2026 года, что совпадает с ранее сделанными прогнозами журналиста и инсайдера Тома Хендерсона. Если отсрочка подтвердится, то другие издатели и разработчики будут планировать свои релизы не на осень и постараются выпустить все до этого момента, а возможно, и в начале 2027 года.

Впрочем, сейчас официальная дата релиза игры остается неизменной — 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. PC-версия не была подтверждена, но должна появиться позже.

21
41
Комментарии:  41
Ваш комментарий
Авраам Линкольн

Это мужик или баба? Вроде минимальное подобие сисек есть, хотя возможно это мужские пивные сиськи. И рожа тоже мужикоподобная. Короче, непонятное существо, непонятного пола! Ужас!

16
Генерал Анатолий

Согласен. Страшное лицо скорчила, плюс бокс это мужской вид спорта. Короче, опять нам хотят скормить непонятно что

7
Ebosher382

А по вашему баба в боксерском зале должна быть в макияже и платье ? И при ударе еще держать милое лицо ? Че вы дичь разгоняете, посмотрите трейлеры, выглядит как обычная симпатичная и типичная латиноамериканка

9
Авраам Линкольн Ebosher382
А по вашему баба в боксерском зале должна быть в макияже и платье ?

По-моему, баба вообще не должна быть в боксерском зале, потому что это не бабье занятие, а мужское.

И при ударе еще держать милое лицо ?

Если уж рисуют бабу, то могли бы нарисовать ее красивой и сексуальной, а не каким-то мужикоподобным существом.

выглядит как обычная симпатичная и типичная латиноамериканка

Нет! Она выглядит как жертва повесточных воук разработчиков, а не как симпатичная латиноамериканска.

6
DIZNX

Величайшая игра за всю историю мира игр грядет. Обновлюсь до PS5 PRO. Грядет тотальное безумие. Май будет диким, готовтесь.

14
Walkan90

Любую ГТА заочно величайшими шедеврами кличут, а на деле, что четверка и тем более пятерка ой как от них далеки и во многих аспектах посредственны.

12
Генерал Анатолий Walkan90

Такие игры, как TES или GTA получают большие оценки в первую очередь потому, что у них нет конкурентов по размаху и количеству контента (ну и конечно известное на весь мир имя добавляет баллов). Никто не будет там разбираться в сюжете и прочее

5
Lvinomord Walkan90

Соглашусь.4 ещё попала,правда к ней есть множество других вопросов,а вот 5 это уже совсем другая история.К сожалению.Хорошо,что роки мягкую подушку в виде РДР2 подстелили - не так больно было падать)

1
Brainstoun

Эх это всё круто конечно, но ПК версию после выхода придётся ждать ещё как минимум год, это минимум. Тобишь ПК пользователи поиграют в ГТА 6 примерно в 27-28 году =( прискорбно конечно... ох уж эти узко мыслящие эксклюзивы. Ради продаж этих никчемных приставок... ПК ван лав.

7
Snake Snaake Snaaaaaake

сначала побежишь искать репак, а потом будешь жаловаться на оптимизацию?)))

18
Бродяч Ютубер

Доля ПК "игроков" меньше сотой процентов, так к слову

Бродяч Ютубер Snake Snaake Snaaaaaake

Это ты ещё про лаги в киберпанке от пкабаярь не вспоминал...

Lvinomord

Рецензенты ждут своей очереди к закрытым сессиям в GTA 6

7
Лисан аль-Гаиб
проведут несколько дней под присмотром и будут играть в GTA 6 в контролируемых условиях издателя
6
Сергей3783

если игра будет как обычные соевые релизы,без сатиры на современый еб....ый мир можно продавать свой пк

5
Генерал Анатолий

Да можешь и так продавать свой пк, пока дождешься ее выхода на нем)

3
Миханик Шестеренкин

Ты хотел сказать здать в музей.

2
Бродяч Ютубер Генерал Анатолий

недождётся)) она только на нормальных платформах будет

Armando_Creed

Ну выйдет очередной кал про убийц при капитализме. Чего хай такой то?

5
Генерал Анатолий

Игра про бандитов в Америке окажется игрой про бандитов в Америке? Хо-хо, прикол. А хай, потому что игра называется GTA 6. Может слышал?

4
Armando_Creed Генерал Анатолий

Бандиты они и в Африке бандиты, особенно когда они в гос.апарате и есть гос.аппаратом

Grazy__Rock

Странно что все вспоминают слив инфы о 6 не упоминают как V слили на торренты за 5 дней до релиза. Понятно что защита нынешнего поколения и позапрошлого это разные вещи, но все

2
zangx

Видать корона продавила в голову шизу.

1
User_200

Интересно когда выйдет рс версия, как они собираются предпринимать жесткие меры чтобы не было тоже заранее слитых кадры или реального геймплея?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ