По слухам, Take-Two уведомила Sony и Microsoft, что переносов Grand Theft Auto 6 больше не будет

Несмотря на скептицизм игрового сообщества, уставшего от ожиданий, похоже, что дата выхода Grand Theft Auto 6 действительно не изменится. Согласно данным авторитетного инсайдера Millie A, издатель Take-Two Interactive официально уведомил корпорации Sony и Microsoft, что текущее окно релиза остается в силе.

Информатор, ранее точно предсказавший перенос игры с весны на осень, а также анонсы Wolverine и Lego 2K Drive до их официального подтверждения, сообщил, что коммуникация с владельцами платформ уже состоялась.

Sony и Microsoft получили официальное уведомление от Take-Two о том, что Grand Theft Auto 6 по-прежнему выйдет в текущем финансовом году. На данный момент никаких задержек не планируется, и окно запуска считается фиксированным.

В индустрии подобные уведомления производителей консолей считаются финальной стадией подготовки: если бы риск переноса был высок, компании не стали бы подтверждать даты партнерам, отвечающим за дистрибуцию и маркетинг.

Дополнительным аргументом в пользу скорого выхода игры служат недавние заявления руководства Take-Two. Глава компании Штраус Зельник подтвердил, что масштабная маркетинговая кампания GTA 6 стартует уже этим летом, что идеально вписывается в график подготовки к ноябрьскому релизу. Разработчик игры, студия Rockstar Games, также выразила уверенность в соблюдении установленных сроков.