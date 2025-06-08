По слухам, в GTA 6 появятся несколько геймплейных механик из Read Dead Redemption 2

Новая утечка информации о GTA 6 указывает на возвращение одной из главных геймплейных особенностей Red Dead Redemption 2. Информация поступила из того же источника, который раскрыл полные имена Джейсона и Люсии за пару недель до того, как Rockstar обнародовала соответствующую информацию.

По данным GameRoll, в арсенале Джейсона будет «Мёртвый глаз» (Dead Eye) Артура Моргана, то есть механика, позволяющая замедлять время и показывать слабые места врагов. Аналогичная способность, но ограниченная одним выстрелом, будет и у Люсии. По всей видимости, разница будет подчеркивать, насколько Джейсон лучше в этом разбирается благодаря своей армейской подготовке. Еще сообщается, что система чести будет преобразована в систему отношений, которая будет показывать, насколько крепки или слабы отношения Джейсона и Люсии, что в свою очередь будет зависеть от сделанного игроками выбора.

Также утверждается, что систему расчленения и кровотечения из RDR2 вернули и расширили в GTA 6. О том, что именно изменилось или расширилось, не уточняется. В заключение утверждается, что в игре, как и в RDR2, есть разделение на главы, а всего их будет пять. Якобы все кадры из игры, показанные на данный момент, относятся к главам с первой по третью.

Естественно, подобную информацию следует воспринимать только как слухи, пока она не будет опровергнута или подтверждена.

Выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года.