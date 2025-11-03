Почему Grand Theft Auto и Fallout навсегда останутся в США

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер в недавнем интервью объяснил, почему действие серии Grand Theft Auto всегда разворачивается в Соединённых Штатах, за исключением короткой лондонской вылазки 1999 года. Причина схожа с той, по которой постапокалиптическая франшиза Fallout также никогда не покинет территорию США.

По словам Хаузера, в ДНК Grand Theft Auto слишком много «американы», чтобы игра могла работать в любой другой стране. Эксперимент с Лондоном в 1999 году в классической игре с видом сверху на PS1 был, скорее, исключением, которое Хаузер назвал «милым и забавным».

GTA и Fallout навсегда в Америке

Аналогичная ситуация и с Fallout. Во время Summer Game Fest студия Bethesda Game Studios подтвердила, что серия «вероятно, никогда» не покинет Соединённые Штаты, поскольку ей необходимо всё, что произошло в США в игровой вселенной, чтобы быть успешной. Франшиза глубоко укоренена в американской культуре и послевоенном, одержимом атомом ландшафте, который частично существовал и в реальной жизни.

Дэн Хаузер недавно подробно объяснил эту позицию в подкасте Лекса Фридмана:

Мы сделали маленькую игру в Лондоне 26 лет назад, GTA London, для PS1 с видом сверху. Это было довольно мило и весело. В самой интеллектуальной собственности было заложено так много американы, что было бы очень сложно заставить это работать в Лондоне или где-либо ещё. Вам нужно было оружие, вам нужны были эти персонажи крупнее жизни. Игра была настолько про Америку, возможно, с точки зрения постороннего. Это было настолько сутью серии, что в другом месте она бы просто не сработала так же.

Исторически Grand Theft Auto переносила игроков из вымышленных версий Майами в Лос-Анджелес, из Нью-Йорка — в крошечное путешествие по Северной Дакоте. Существует мало мест за пределами Соединённых Штатов, которые могли бы стать достаточно сильным холстом для искусства, которое Rockstar Games должна создавать, чтобы делать то, что у неё получается лучше всего.

В 2024 году Тодд Говард поддержал настроение, что Fallout не может существовать за пределами США:

Я считаю, что частью фишки Fallout является американская наивность и всё такое. И поэтому для нас сейчас нормально признавать существование некоторых других регионов, но наши планы — преимущественно оставаться в США. Нормально оставлять загадки или вопросы: «Что происходит в Европе, что происходит здесь». Худшее, что можно сделать с загадочными землями, — это лишить их загадочности.