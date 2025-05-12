Похоже, что часть оружия в Grand Theft Auto 6 создали оружейники из Red Dead Redemption 2

Проницательные фанаты Rockstar заметили новую интересную деталь на свежих скриншотах Grand Theft Auto 6: на оружии изображен логотип с явной отсылкой к Red Dead Redemption 2.
Как пишет The Gamer, на просторах cети заметили, что на одном из скриншотов изображена парочка, где женщина держит в руках пистолет с логотипом, который, по-видимому, является современной версией Dukes, оружейников из Red Dead Redemption 2. Если внимательно присмотреться к револьверу, то можно увидеть букву «D» того же шрифта, что и у Герцога в Red Dead Redemption 2, что вполне можно считать пасхальным яйцом.
Вероятно, резюмируют фанаты, оружейная компания времен Дикого Запада сохранила свое существование и продолжает заниматься выпуском огнестрельного оружия и во времена Grand Theft Auto 6. Такая деталь также служит своеобразным доказательством давней теории в пользу того, что события RDR и GTA разворачиваются в одной вселенной, о чем даже намекалось в Grand Theft Auto 5 с помощью книги в доме Франклина.
После того как релиз Grand Theft Auto 6 был отложен до мая 2026 года, остается только надеяться, что за это время Rockstar еще не раз порадует игроков публикацией нового контента, который даст представление о том, чего стоит ожидать от игры.
Я ничего против не имею! Но когда я вижу очередную новость про GTA 6 которая выйдет минимум через год, если не больше. У меня начинается нервный тик)))
Какие, блин, чувствительные организмы.
мусорка сайт стал,ради бонусов клепают статейки,а админам на все пофиг,даже правила свои не соблюдают // Оливер Алексеев
Он всегда ей был
Теперь из каждого кадра и пикселя, будут высасывать новость.
Похоже, что остатки Рокстар просто используют ассеты из других игр. Потому что умишка создать своё уже не хватает.
И с чего же ты это взял ? Покажи мне хоть одну модельку оружия в GTA 6, взятую из других игр.
И че? // Василий Горский
Важно не только количество и качество этого оружия,но и тех против кого его можно использовать.В сингле 5,кроме копов (не в миссиях) перестреливаться было просто не с кем.Если в прошлых частях был ещё смысл копить стволы,то в 5 оружие вообще по сути получается не нужно.Лютый лол! Если в 6 кроме копов не будет больше противников,то это будет мега лолище....
А ведь реально, тонна оружия в гта 5 бесполезна, тогда как в сан андреас бежишь закупаться пушками и бронежилетом, также гранатами, столкновений достаточно. В Гта 5 достаточно пистолета что бы уничтожить эшелон целый // Игорь Байкалов
Даже в 4,хоть и там уже с противниками были проблемки,полицейские миссии хоть как то это сглаживали,ну а в Сане,особенно с войнами банд,это было реально круто и действительно необходимо.
В 4 тоже в магаз бегал за оружием, потому что могли навалять дико когда я с пистолетом, брал пистолет, дробовик, что то автоматическое, гранаты, а в 5 только пистолет😆 // Игорь Байкалов
Вот он настоящий противник. Если не будет таких бутылок, gta6 можно не выпускать.
Даа тренировался стрелять с ним😄 // Игорь Байкалов
А ничего, что могли потомки оружейников из того времени просто сделать?? // Илья Афанасьев
Им проще взять своё, чем кому то платить.