Похоже, что часть оружия в Grand Theft Auto 6 создали оружейники из Red Dead Redemption 2

Проницательные фанаты Rockstar заметили новую интересную деталь на свежих скриншотах Grand Theft Auto 6: на оружии изображен логотип с явной отсылкой к Red Dead Redemption 2.

Как пишет The Gamer, на просторах cети заметили, что на одном из скриншотов изображена парочка, где женщина держит в руках пистолет с логотипом, который, по-видимому, является современной версией Dukes, оружейников из Red Dead Redemption 2. Если внимательно присмотреться к револьверу, то можно увидеть букву «D» того же шрифта, что и у Герцога в Red Dead Redemption 2, что вполне можно считать пасхальным яйцом.

Вероятно, резюмируют фанаты, оружейная компания времен Дикого Запада сохранила свое существование и продолжает заниматься выпуском огнестрельного оружия и во времена Grand Theft Auto 6. Такая деталь также служит своеобразным доказательством давней теории в пользу того, что события RDR и GTA разворачиваются в одной вселенной, о чем даже намекалось в Grand Theft Auto 5 с помощью книги в доме Франклина.

После того как релиз Grand Theft Auto 6 был отложен до мая 2026 года, остается только надеяться, что за это время Rockstar еще не раз порадует игроков публикацией нового контента, который даст представление о том, чего стоит ожидать от игры.