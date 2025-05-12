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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 272 оценки

Похоже, что часть оружия в Grand Theft Auto 6 создали оружейники из Red Dead Redemption 2

Gruz_ Gruz_

Проницательные фанаты Rockstar заметили новую интересную деталь на свежих скриншотах Grand Theft Auto 6: на оружии изображен логотип с явной отсылкой к Red Dead Redemption 2.

Как пишет The Gamer, на просторах cети заметили, что на одном из скриншотов изображена парочка, где женщина держит в руках пистолет с логотипом, который, по-видимому, является современной версией Dukes, оружейников из Red Dead Redemption 2. Если внимательно присмотреться к револьверу, то можно увидеть букву «D» того же шрифта, что и у Герцога в Red Dead Redemption 2, что вполне можно считать пасхальным яйцом.

Вероятно, резюмируют фанаты, оружейная компания времен Дикого Запада сохранила свое существование и продолжает заниматься выпуском огнестрельного оружия и во времена Grand Theft Auto 6. Такая деталь также служит своеобразным доказательством давней теории в пользу того, что события RDR и GTA разворачиваются в одной вселенной, о чем даже намекалось в Grand Theft Auto 5 с помощью книги в доме Франклина.

После того как релиз Grand Theft Auto 6 был отложен до мая 2026 года, остается только надеяться, что за это время Rockstar еще не раз порадует игроков публикацией нового контента, который даст представление о том, чего стоит ожидать от игры.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Misha Mi

Я ничего против не имею! Но когда я вижу очередную новость про GTA 6 которая выйдет минимум через год, если не больше. У меня начинается нервный тик)))

6
Taicho

Какие, блин, чувствительные организмы.

7
Пользователь ВКонтакте

мусорка сайт стал,ради бонусов клепают статейки,а админам на все пофиг,даже правила свои не соблюдают // Оливер Алексеев

7
Taicho Пользователь ВКонтакте

Он всегда ей был

1
InboxM

Теперь из каждого кадра и пикселя, будут высасывать новость.

Ahnx

Похоже, что остатки Рокстар просто используют ассеты из других игр. Потому что умишка создать своё уже не хватает.

4
i124Q_47

И с чего же ты это взял ? Покажи мне хоть одну модельку оружия в GTA 6, взятую из других игр.

Пользователь ВКонтакте

И че? // Василий Горский

2
Lvinomord

Важно не только количество и качество этого оружия,но и тех против кого его можно использовать.В сингле 5,кроме копов (не в миссиях) перестреливаться было просто не с кем.Если в прошлых частях был ещё смысл копить стволы,то в 5 оружие вообще по сути получается не нужно.Лютый лол! Если в 6 кроме копов не будет больше противников,то это будет мега лолище....

2
Пользователь ВКонтакте

А ведь реально, тонна оружия в гта 5 бесполезна, тогда как в сан андреас бежишь закупаться пушками и бронежилетом, также гранатами, столкновений достаточно. В Гта 5 достаточно пистолета что бы уничтожить эшелон целый // Игорь Байкалов

1
Lvinomord Пользователь ВКонтакте

Даже в 4,хоть и там уже с противниками были проблемки,полицейские миссии хоть как то это сглаживали,ну а в Сане,особенно с войнами банд,это было реально круто и действительно необходимо.

Пользователь ВКонтакте Lvinomord

В 4 тоже в магаз бегал за оружием, потому что могли навалять дико когда я с пистолетом, брал пистолет, дробовик, что то автоматическое, гранаты, а в 5 только пистолет😆 // Игорь Байкалов

1
Brazz20000

Вот он настоящий противник. Если не будет таких бутылок, gta6 можно не выпускать.

Пользователь ВКонтакте Brazz20000

Даа тренировался стрелять с ним😄 // Игорь Байкалов

1
Пользователь ВКонтакте

А ничего, что могли потомки оружейников из того времени просто сделать?? // Илья Афанасьев

Bargainer

Им проще взять своё, чем кому то платить.