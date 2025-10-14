ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 572 оценки

Поклонники Rockstar Games критикуют компанию за отсутствие новостей о Grand Theft Auto 6

Gruz_ Gruz_

Поклонники Rockstar Games вновь выразили свое разочарование в социальных сетях после новой публикации разработчика в X. Причина? Вместо новостей о Grand Theft Auto 6, компания рассказала о новых событиях, связанных с Хэллоуином в своих онлайн-играх, что многие восприняли не иначе как проявление издевательства.

Последний пост является частью традиционной сезонной кампании Rockstar, в которой отмечается, что в миссии «Exotic Exports» по дорогам будет разъезжать «призрачный гость». Но пост быстро завалили комментарии игроков, просящих — и требующих — новой информации о долгожданном GTA 6.

После выхода последнего официального трейлера фанаты с нетерпением ждут любых новостей: они хотят знать дату релиза, начало предзаказов или какие-то новые мелкие детали об игре. Вместо этого Rockstar только продвигает контент для GTA Online и Red Dead Online, что еще больше нагнетает напряжение в сообществе.

Но несмотря на нетерпение публики, молчание компании — это типичная стратегия Rockstar. Студия известна тем, что тщательно контролирует время своих анонсов и ставит качество выше скоропалительных заявлений. Внутри компании считают, что график анонса GTA 6 уже определен — и что следующий трейлер или более детальная информация появится только тогда, когда в компании сочтут, что настал подходящий момент.

30
15
Комментарии:  15
z8TiREX8z

Поклонники прям выразились? В ухо шептанули Gruz. Они как, с тобой в комнате?

13
Unknown333

ВАХАХАХАХАХА

2
Вайнекс

Молодец, высосал новость из пальца. Им под каждым постом такое пишут.

9
Алекс Рейлор

Передрочитесь, стоит ей выйти, и интернет можно на месяц отрезать, каждая кнопка в браузере будет орать про GTA 6.

5
BitMan_and_Roban

я согласен с поклонниками, и в знак протеста поставлю дизлайк первому ролику на ютубе. будут знать теперь

4
-zotik-

Вроде тут была новость что скоро что то скажут/покажут и тд)

3
Алан Битаров

Всему свое время.

3
sa1958

Какие ещё новости, нет их.

2
ZAUSA
Поэтому надо сделать самому?

Поэтому надо сделать самому?

1
TX ZX

пахнет еще одним переносом ))

1
WarGods

Прогрели гоев, а они снова жрать хотят =)

АХАХАХАХ

Коля неси лопату, надо еще накинуть на вентилятор =)

1
