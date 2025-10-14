Поклонники Rockstar Games критикуют компанию за отсутствие новостей о Grand Theft Auto 6

Поклонники Rockstar Games вновь выразили свое разочарование в социальных сетях после новой публикации разработчика в X. Причина? Вместо новостей о Grand Theft Auto 6, компания рассказала о новых событиях, связанных с Хэллоуином в своих онлайн-играх, что многие восприняли не иначе как проявление издевательства.
Последний пост является частью традиционной сезонной кампании Rockstar, в которой отмечается, что в миссии «Exotic Exports» по дорогам будет разъезжать «призрачный гость». Но пост быстро завалили комментарии игроков, просящих — и требующих — новой информации о долгожданном GTA 6.
После выхода последнего официального трейлера фанаты с нетерпением ждут любых новостей: они хотят знать дату релиза, начало предзаказов или какие-то новые мелкие детали об игре. Вместо этого Rockstar только продвигает контент для GTA Online и Red Dead Online, что еще больше нагнетает напряжение в сообществе.
Но несмотря на нетерпение публики, молчание компании — это типичная стратегия Rockstar. Студия известна тем, что тщательно контролирует время своих анонсов и ставит качество выше скоропалительных заявлений. Внутри компании считают, что график анонса GTA 6 уже определен — и что следующий трейлер или более детальная информация появится только тогда, когда в компании сочтут, что настал подходящий момент.
