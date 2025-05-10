Поклонники выразили обеспокоенность относительно визуальных эффектов и производительности GTA 6 на Xbox Series S

Последние кадры GTA 6 ошеломили всех, установив потенциально новый стандарт для игр с открытым миром. Rockstar Games также подтвердила, что все игровые кадры были записаны на базовой PS5, что делает визуальные эффекты еще более впечатляющими.
Однако, поскольку игра выглядит настолько впечатляюще, фанаты выразили опасения, что GTA 6 станет проблемой для Xbox Series S. Многие задаются вопросом, обеспечит ли бюджетное оборудование Microsoft приемлемую работу в грядущем блокбастере Rockstar Games.
Xbox Series S недавно повысился в цене, что немного снизило его ценностное предложение. Оптимизация оборудования также была проблемой в прошлом.
Многие фанаты обсуждают, как Rockstar Games будет портировать GTA 6 на Xbox Series S.
Некоторые считают, что игра будет существенно урезана по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X, в то время как другие уверены, что Rockstar Games найдет способ обеспечить поддержку игры на более слабом оборудовании.
Для контекста, GTA 6 собирается использовать RTGI (глобальное освещение с трассировкой лучей), отражения с трассировкой лучей и другие технологии для одного из самых амбициозных тайтлов в отрасли. Поскольку игра, похоже, построена вокруг RTGI, отключение трассировки лучей может оказаться невозможным вариантом.
Студия может решить существенно снизить разрешение и детализацию ресурсов, чтобы соответствовать не самым современным возможностям Xbox Series S, но на данный момент о версиях GTA 6 для Xbox известно немного.
На фоне этих опасений многие фанаты даже начали относиться к ситуации с юмором, публикуя пикселизированные и прерывистые видеоролики, демонстрирующие работу GTA 6 на Xbox Series S.
Луч надежды здесь в том, что Rockstar Games пока не беспокоится об оптимизации для ПК, оставляя команде всего четыре основных платформы для фокусировки. Это должно помочь студии сделать лучшую возможную версию Xbox Series S.
А о чем они думали, когда покупали этот огрызок консоли? Это как купить видеокарту на 8гб
О том, что в конце 2020-ого и 2021-ого года XsS была самым бюджетным решением, чтобы поиграть во все новинки с нормальной графикой.
То, что к 2025 году она совсем выдохлась - не удивляет.
С другой стороны, GTA V вообще стартовала на PS3 и Xbox 360. Так что не удивлюсь, если и сейчас смогут обрезать GTA VI до того, чтобы на XsS было 30 кадров.
В чем проблема? Может они покупали ее для ФИФы и Фортнайта, больше им них. не надо. Захотят лучшей картинки купят Х.
Ты че думаешь ПС5 фатка потянет? Порежут нах. в хлам.
да классная приставка series ASS с 3-х метров на олед48 телике - всё супер, и библиотека больше чем у плойки за счёт обратки с xone, x360, original. Как по мне старые игры намного намного ценнее того, что клепают последние 10 лет. Дешёвая - купил поставил и забыл, пылинки не надо сдувать, сломалась - насрать - новую взял, а то и несколько под каждый телик во все комнаты))
Так говорят, будто плойка там очень мощная. Да и в трейлере ничего не показали, чтоб рассказывать легенды про новый стандарт для открытого мира.
Проблемы негров, это проблемы негров...
Алан вейк 2 выпускаемый подразделением Майкрософт есть на писях, но нет хбокс с, а они надеются что гта6 выйдет на хбокс с который в русских магазах на 2000₽ дешевле 4й плойки, мечтайте 😁 может ещё тлоу 3 намечтаете.
Когда это Ремеди стали подразделением майков? Да и на эске он есть
FSR в помощь.
Да игра сама по себе будет в "принципе урезана".
Я считаю впихнут на Series S. Будет скейлиться с 360p с минимальными настройками графики и 28 фпс, но впихнут.
вот поэтому перенесли на май 26 года.ну как вариант
ничего с мылом поиграете вам не привыкать а мы пк бояре соберем все сливки и кайфанем чуть позже
Ну будет работать с FSR Balance и Frame Generation.
Надеюсь ее на сеес и не будет