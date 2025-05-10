Поклонники выразили обеспокоенность относительно визуальных эффектов и производительности GTA 6 на Xbox Series S

Последние кадры GTA 6 ошеломили всех, установив потенциально новый стандарт для игр с открытым миром. Rockstar Games также подтвердила, что все игровые кадры были записаны на базовой PS5, что делает визуальные эффекты еще более впечатляющими.

Однако, поскольку игра выглядит настолько впечатляюще, фанаты выразили опасения, что GTA 6 станет проблемой для Xbox Series S. Многие задаются вопросом, обеспечит ли бюджетное оборудование Microsoft приемлемую работу в грядущем блокбастере Rockstar Games.

Xbox Series S недавно повысился в цене, что немного снизило его ценностное предложение. Оптимизация оборудования также была проблемой в прошлом.

Многие фанаты обсуждают, как Rockstar Games будет портировать GTA 6 на Xbox Series S.

Некоторые считают, что игра будет существенно урезана по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X, в то время как другие уверены, что Rockstar Games найдет способ обеспечить поддержку игры на более слабом оборудовании.

Для контекста, GTA 6 собирается использовать RTGI (глобальное освещение с трассировкой лучей), отражения с трассировкой лучей и другие технологии для одного из самых амбициозных тайтлов в отрасли. Поскольку игра, похоже, построена вокруг RTGI, отключение трассировки лучей может оказаться невозможным вариантом.

Студия может решить существенно снизить разрешение и детализацию ресурсов, чтобы соответствовать не самым современным возможностям Xbox Series S, но на данный момент о версиях GTA 6 для Xbox известно немного.

На фоне этих опасений многие фанаты даже начали относиться к ситуации с юмором, публикуя пикселизированные и прерывистые видеоролики, демонстрирующие работу GTA 6 на Xbox Series S.

Луч надежды здесь в том, что Rockstar Games пока не беспокоится об оптимизации для ПК, оставляя команде всего четыре основных платформы для фокусировки. Это должно помочь студии сделать лучшую возможную версию Xbox Series S.