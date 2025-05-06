Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

Во вторник, 6 мая, Rockstar Games представила второй официальный трейлер Grand Theft Auto 6, впервые за полтора года продемонстрировав новые кадры одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Видео подтвердило долгожданную дату релиза — игра выйдет 26 мая 2026 года.
GTA 6 станет первой полностью новой частью культовой серии с момента выхода GTA 5 в 2013 году. За более чем десять лет с момента релиза её предшественница разошлась тиражом свыше 200 миллионов копий, превратившись в одну из самых успешных игр в истории индустрии.
Действие новой части развернётся в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом современной Флоридой. Игроков вновь ждёт Vice City — но уже не в духе 80-х, а в современной интерпретации. Главные герои — Джейсон и Люсия — пара, стремящаяся вырваться из нищеты, прибегая к преступлениям, угонам, ограблениям и другим авантюрам.
Судя по масштабам проекта, Rockstar готовит не просто игру, а культурное событие, которое вновь изменит индустрию.
суть трейлера
Да, это прям порадовало. Нормальная гетеросексуальная пара. Офигенная латинка со всеми достоинствами и нормальный мужик. Реально Бонни и Клайд. Надеюсь в сюжете повестки не останется к релизу, а то после ухода одного из Хаузеров боязно слегка.
Трамп постарался
Большая жопа да .сиськи нет.
Отличные там сиськи, крепкая двоечка
UPD: латентные, ставящие клоунов, я понимаю что вам больше нравятся мужские формы, но рваться с женской груди необязательно)
Та не, персонажей определяют на очень и очень ранней стадии производства, это было ещё даже до последнего срока Байдена, а учитывая сколько игру пилят (где-то после RDR2, т.е. с 2017 примерно, хотя концепты ещё с 2014 пишут что начали делать), то началась активная работа как раз при Трампе, и раз игра пережила правление Байдена и главных героев не испортили, то он тут не причём.
От трейлера так сильно потянуло мерзотной 5 частью,что захотелось даже руки и глаза вымыть с мылом.Можно спокойно расходится....
чел ты читаешь мои мысли
360 р смотришь?
Чел, ты передал и мои мысли. Пожал бы тебе руку.
Подрочите друг другу, неудачники
Б***ь как круто
Вот на ЭТО они потратили 2млрд)
чел, ты тратишь время , которое ценнее денег, на копирование так себе новостей )))
хрень какая то
Вас что до сих пор не научили что трейлеры и геймплей в игре это абсолютно разные вещи по графике?:)
А нечего что трейлеры роков сразу записываются на приставках ?, посмотри их трейлеры и финальную игру, даунгрейда нет
Записываются вот именно, а не в режиме онлайн и сколько по времени пс5 рендерила это видео?)
у них все норм с этим, сравни трейлер гта 5 и самой игры)))
Ну Rockstar это не Юбисофт - у них что на витрине, то и в магазине, графика везде одинаковая
я тебе еще раз говорю, посмотри трейлеры рдр 2, все точно так же твердил, это не возможно, такого графена не будет, юбисофт тому доказательство, по итогу вышло всё как и в трейлерах
НУ что-то вау эффекта прям нет, как 5 часть, только в новой обёртке. Нужно геймплей смотреть, такими картинками уже никого не удивишь особо
сплошная поpнyха
RG такое любят
ну я тоже люблю, но не весь трейлер же жопу и сиськи люси показывать
А больше нечего показывать
очень круто, ждем!
Конченные
Пзда, жаль довнам не понять
А если по-русски?
Выглядит супер офигенно, наконец-то нормальная пара а не герои гермафродиты. Рокстар красавчики
Соглашусь во всеми, трейлер ни о чем, графика уровня трейлера Dead Island 2011 года. Куда ушли бабки и 10 лет разработки непонятно. Допилят сейчас диалоги с помощью чат-жпт и выдадут это за мегапрорыв индустрии. К сожалению, мы застали времена, когда развитие игр пошло в обратную сторону..
Кризис игроиндустрии - 2
Ну там бюджет выше лярда зелёных, навряд ли что то сделали с помощью ИИ, до этого в этом замечены не были, не думаю что и сейчас такое будет, компания не лажала вроде как ни разу
Если за Люсию играть будет необязательно и она сама за себя поиграет, то норм, неплохо так.
Тебе больше на мужскую жопу пялиться нравится? Так и запишем.
Наоборот это круто, наконец нам в новой части дали поиграть за девушку и причем сексуальную
я себе с женщинами не ассоциирую.. мне это неинтересно.
могу поспорить, что ты сейчас в стрингах сидишь за экраном) Будешь играть, лифчик себе не забудь купить)
Детский сад просто.
Что то в трейлере, я не увидел потраченных 2 лярдов, топорная физика движений людей с подергиванием. Графика гта 5.
Не впечатляет и чувствуется уклон в сторону вонючей повестки
вам уже везде эта повестка мерещиться
Антиповесточники они такие
Главные персонажи - это Белый накаченный парень и секси латинка, еще и оба гетеро. Я уж не знаю, где ты тут повестку увидел.
Главное чтобы вы, нетакусиси, были другими.
А где геймплей, его так и не показали) Я ждал геймплейный ролик, минут на 10, а туту какую то 2 минутку показали, ничего сюжетного тут не увидел))
Игра через год (как минимум) только выходит, какой геймплейный ролик?
И как всегда про комп ни слова, жадные жопы
копи на плойку
у них контракт с плейстешн, они сначало выпускают игры на них (раньше ещё всякие плюшки эксклюзивно именно для них делали), а потом делают порт с xbox на пк
и играй в 20 фпс
Xbox скоро станет ПК, по идеи им и порт не надо было бы делать, если скажем была была наивная поддержка xbox скажем в Windows 12, но врят ли это скоро будет, steam os только скоро обещают совместимость обычного пк с официальной сборкой.
GTA это системселлер для консолей. Заставляет их покупать. Там Сони и Майкрософт сами доплачивают Рокстар за временную эксклюзивность.
Восторг!
Опять ничего путного не показали. Я надеялся на геймплей нормальный. Уверен у них он уже готов.
на старую дату релиза гемплей покажут))
В каком трейлере GTA показывали гемплей? Всегда катсцены в трейлерах к GTA показывают
А что там смотреть? Опять смотришь катсцену и полчаса едешь на машине читаешь сабы, потом стреляешь из машины или пешком.
Перед релизом GTA 5 выпустили трейлер, в котором показали геймплей.
ну это просто ролики а не геймплей,но фанаты уже ссутся от радости,ох уж эти фанатики)))
Геймплей будет таким же, как в 5 части.
А нищеброды, как всегда ссутся желчью.
пздц там фпс 20
Мне одному не нравится концепция игры за двух персонажей ?
походу да
А как вам три персонажа?
Можно хейтить ГТА и рокстар до потери пульса- но все понимают, что игра будет очередным шедевром.
2 млрд долларов ушли на обмазывание всех персонажей подсолнечным маслом.
Обычный трейлер, ничего умопомрачительного. Никаких эмоций не вызывает.
Фил на месте
Фил Кэссиди, который руку потерял?..
в гта 3 у него нет левой, в вайсе правой (в кастцене), а в игре опять левой
Не, Спенсер который.
Это не он, так как он по хронологии должен уже быть глубоким пенсионером, ибо в 80х он уже был не мальчик, а гта 6 будет в 2020х поэтому это точно не Фил.
Тут у этого обе есть и выглядит не старым.
Просто кинцо.
Отвал башки! Очень хорошо, что в игре есть женщина! 💋💋💋
Опять бред больного шимпанзе. Как именно GTA5 изменила игровую индустрию? Кто-то начал ровняться на Rockstar? Или перенял модель по выпуску одной игры раз в десятилетие? Ага! Клоны все начали штамповать! Нет, юбейсофт пытались и обосрались. И больше ни одного клона GTA за 5 лет.
5 часть была лучше
Ну пятёрку онлайн, они доили и доят как могут за счёт допов.
А так для того года когда она вышла да она была хороша.
Даже трейлер 5части был лучше чем етой чего стоит токо still dre проиграш
А щас что какая то парочка грабителей
Хрень полная как по мне
Графически да очень хороша
Трейлер выглядит достойно, посмотрим что получится в релизе. Персонажи по внешнему виду выглядят достойно. Да и эти сцены имба.
как же потужно
Два года горящих задов объявляется открытым.
от мая до мая 2 года?)) скорее она в ноябре выйдет 2026
он про пк
Очевидно, речь о пекарях, которым консоле-крестьяне будут бета-тестировать гта6 2 года, пока мастер-рейс будет играть в нее на ютубе и говорить как же им не нужна эта игра.
А ты как будешь играть на пк? На своёй древнем железе что ли
О да! Спасём Вайс Сити, детка!
Предвкушаю комменты сойжачков в стиле:
И ее парнем ? Что ? Он куколд что-ли ?
Выглядит шикарно. И Люсия выглядит красиво. А то ходили слухи, что Рокстар там прогнулись под СЖВ, под феминисток. Но, судя по внешности Люсии и по ее формам, всё же нет, не прогнулись. Правда, я вообще не представляю, как за девушку можно творить хаос в стиле ГТА. Интересно будет попробовать. Да и играть за нее кайфово будет. За женских персонажей гораздо Кайфовее играть, а особенно за красивых. В общем, ждём дальнейшей инфы. Ну и игру, само собой.
Графику то скорее всего подтянут за год, но ..как это сказать.. днк ГТА 5 чувствуется что-ли, тоесть вторичность, в механике и прочьем. Аж диз влупил. Гта 5 я люблю, вопреки мнению некоторых, но снова ГТА 5 я получить не хочу. Идею копить на ps5 пока откладываю. Кто если спросит что я там такого увидел, да скорее интуиция. Это снова ГТА 5, как и говорило миллион мух
И да, это не Томми версетти старый дядя??
как всегда комментаторы не довольны, мне лично трейлер понравился(всё таки нужно подождать геймплей трейлер если конечно он выйдет), если вам что-то не нравится, если вам будет жалко потратить денег на эту игру, или боитесь того что не оправдает ваши ожидания, есть самый лучший способ как вам поступить в данной ситуации так это НЕ ПОКУПАТЬ, в 2026 году выйдут еще проекты которые могут вас заинтересовать например РЕЗИК или многие другие проекты, в чём смысл засорять игру только по трейлеру? Может есть смысл дождаться игру и там уже рассуждать плохая игра получилась или нет?. Будьте проще
круто ждем
Прикольно, походу пошли в плане мелочей по стопам RDR2, определено надо глянуть, надеюсь костюмайз будет хорошим.
Трейлер не впечатлил, ждал чего-то большего.
почему не на Русском
Какие нафиг ограбления банков в реале такие парочки зарабытывали бы деньги выкладывая домашнее порно на онлифанс. И к стати я заметил что в игре много налика, на самом деле сейчас в США налик только у наркодиллеров и прочих маргиналов т.е. они будут грабить не обычных людей а бандитов итд которые не платят налоги
Роки такие, а ну как годик ещё трейлер поразбирайте на кусочки😂
Вот это в Люськи жооп......)))
Шикарная графика и наконец то женщины выглядят привлекательно а не как надувные куклы или манекены. Уже хочу поиграть!
вообще нет химии между персонажами, рокстар вы не ремеди и это не макс пейн 2, макс и мона вот это было шикарно, а тут красиво конечно, но чёт такое себе пока что, скучные будни калифорнии
Нам, пока что, показали обнимашки и поцелуи. Чтоб увидеть химию нужно сюжет увидеть. Но его пока нет. Короче рано еще говорить об этом.
Химия раскрывается через сценарий и геймплей, плюс время, которое игрок тратить на игру, чтобы понять эту химию. А по видео даже экстрасенсы не поймут.
алилуя трейлер высрали
Вангую будет Hot Coffe HD Edition)))
по трейлеру ни чего особенного, баба тоже не очень понравилась
они ж вроде родичами были, не? чет я пропустил...
пс: а как же теперь снимать стриптизёрш в клубе если они якобы вместе?
себе стриптизёршу, ей стриптизёра, или наоборот)
они же не всегда под ручку будут ходить
главное не перепутать...
Типа будет как 5-ая, не жду
Как же это круто выглядит, я в восторге. Жалко что еще так долго ждать выхода
Ну к глобальности и детализации мира вопросов нет, остальное не вызывает каких то вау моментов, графически так вообще вылитая пятерка
Дааа жаль ещё 2 года ждать.
почему 2?в мае след выходит же
Не на пк же
три года.
ааа
ну на пк осень 27 или весна 28 года скорее всего
Ну во первых ещё переносы никто не отменял, а во вторых на ПК ещё хз вообще сколько ждать. Коносль покупать ещё раз не хочу, я вот в неё не играю, а между релизом и релизом на ПК можно столько спойлеров словить что всё удовольствие убъёт.
Совсем непримечательная дата, а помните как те дурачки предсказывали выход, а потом на обливион переключились?
Приземлённый трейлер, уже немного больше становится понятно что за игра, есть конкретика, не скажу что он очень хорош.
Та же 5,только в другом городе) Сингл на 20 часов,а потом 30 лет онлайн;)
Прогресс с первом трейлером есть конечно
После нарратива второго RDR очень хочется на новую GTA посмотреть. Жду жду жду, ps5 pro уже готова.
Зайдите на сайт роков там много инфы по этой игре, про сам город и персонажей
пацаны трейлер гта 5 вышел
круче,чем я ожидал ,графон наконец то будет в гта топ
это мультик
не плачь ,твоя 1050 все равно не потянет ее
Тебе то мамка на 1050 дала, теперь самый крут ой в классе?
нет ,мне твоя дала ,только не карту
Где ты там топ графон увидел я хз
оч круто! жаль еще долго ждать((
Ждём попиксельный разбор на 18 часов // Дмитрий Мазнев
Как по мне, выглядит отлично. То, что показали много похабщины, вполне себе вписывается в то, как воспринимается Майами (являющийся прообразом Вайс-Сити) в культурном пласте, это не удивляет. Визуал, заметно лучше чем был в GTA V (детализация персонажей, окружение, освещение). Да, трейлеры нередко "приукрашены" в игровой индустрии, но Рокстар обычно показывают как есть, так что трейлеру верю. Вау-эффекта он конечно не создает, как в свое время GTA V, но опять же, и мы уже не дети/подростки, потому нас все сложнее чему-то удивить. Но по-крайне мере то, что показали, выглядит хорошо
Да блин, в первом была бомбическая песня, а тут фигня. И точно гг же любовники, значит проституток не снять и в стриптизе не полопать баба. Чёрт
Экшон жаль не показали, там что трассировка есть? Или показалось? Мб отложили выход потому что и на ПК выйдет(но навряд ли конечно) норм так то персы, вполне харизматичные, списки с жопой на месте
Блин, коричневая палитра меня как-то совсем не радует. Vice City был яркий, цветной, San Andreas был более коричневый (как и главный герой - фить-ха!), GTA IV - серая (как и подабает истории про дождливый Нью Йорк и трудности эммигрантской жизни), GTA V была более-менее яркая и органичная... Тут же вроде бы "солнечный Майами" с бэкграундом в виде цветастой Vice City, но палитра совсем уже какая-то не подходящая, как будто типичный коричневый шутан из 2005-2010ого. Искренне надеюсь, что это либо ПГшный плеер так попортил оригинальный видос или что это какая-то ошибка и на релизе будет лучше.
🫵 пuдор
Тупо гта 5, с другими персонажами и локациями. мда
на последней вставке всплакнул
а что там?
если я не ошибаюсь тот самый мост с "Vice City" да и цветовая гамма прям тот же вайб вызывает
Ой это да
да там много отсылок
Не знаю что там по итогу выйдет но игра будет скорей всего дорогой особенно дисковое издания(0
если онлайн будет проходняком как в 5 части ,то будет она бесплатной с зелёного магазина ,рокстар не юзает денову
Не переживай для вас пиратов игра не скоро выйдет, а если и выйдет там будет онлайн привязка, с RDR 2 целый год ломали тут наверно защита ещё хлеще будет за чёртовых воров теперь должны страдать обычные пользователи если даже гта 5 не работает без подключения к сети.
В первом трейлере представили Люсию, теперь очередь Джейсона.
круто.
Выглядит красиво, надеюсь, этот детальный и проработанный мир не будет пустым, как в ГТА5. Когда кроме буквы на карте тебе реально заняться нечем.
И да, я жду новую серию "Princess robot bubblegum"!
Безумцы и извращенцы будут довольны.
педики -будут страдать...
Сюжет про Бонни и Клайд? Хм интересно! Молодцы что честно показали алиасинг, видно что запись настоящая, а не фейковая. Но графика вызывает некоторые вопросики. И постоянно акцент на жопу главной героини тоже неспроста)
На ПК надюсь выйдет в 2027 году. К тому времени придеться поменять мою народную RTX 3060 на что то пощнее. Недовно думал что память отваливается на видюхе, все игры велетали с ошибкой GPU. Один прогон каспером (который без установки) и он удалил вирус майнер.
Вот бы геймплейный трейлер вышел
Наконец-то
Ну кстати говоря, в конце они не показывают платформы выхода игры.
показывают
плойка и бокс же
Да, не увидел сперва.
Да уж
О, да.
Целый год смотреть этот трейлер)
К осени начнут клепать видосы с геймплеем.
Сюдааа
Вот помимо гта6 они могли бы чисто теоретически сделать порты Сторисов на пк, это было бы тоже неплохо.
Кто о чем
Выглядит не плохо, ещё через время после выхода графику подтянут и оптимизацию и будет весьма хорошо как и было с GTA V когда её портировали с консоли на ПК. В общем жду
Ну трейлер порадовал. Удивил момент когда девушка спускалась по окнам. Если будет хоть немного паркура или фрирана, кому как удобней, то думаю будет прикольно
Без Тревиса как-то не так.
Во времена гта5 был тоже трейлер, и там саундтрек просто бомба, и Тревис бухой в трусах)