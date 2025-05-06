Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

Во вторник, 6 мая, Rockstar Games представила второй официальный трейлер Grand Theft Auto 6, впервые за полтора года продемонстрировав новые кадры одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Видео подтвердило долгожданную дату релиза — игра выйдет 26 мая 2026 года.

GTA 6 станет первой полностью новой частью культовой серии с момента выхода GTA 5 в 2013 году. За более чем десять лет с момента релиза её предшественница разошлась тиражом свыше 200 миллионов копий, превратившись в одну из самых успешных игр в истории индустрии.

Действие новой части развернётся в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом современной Флоридой. Игроков вновь ждёт Vice City — но уже не в духе 80-х, а в современной интерпретации. Главные герои — Джейсон и Люсия — пара, стремящаяся вырваться из нищеты, прибегая к преступлениям, угонам, ограблениям и другим авантюрам.

Судя по масштабам проекта, Rockstar готовит не просто игру, а культурное событие, которое вновь изменит индустрию.