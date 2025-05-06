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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 092 оценки

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

butcher69 butcher69

Во вторник, 6 мая, Rockstar Games представила второй официальный трейлер Grand Theft Auto 6, впервые за полтора года продемонстрировав новые кадры одной из самых ожидаемых игр десятилетия. Видео подтвердило долгожданную дату релиза — игра выйдет 26 мая 2026 года.

GTA 6 станет первой полностью новой частью культовой серии с момента выхода GTA 5 в 2013 году. За более чем десять лет с момента релиза её предшественница разошлась тиражом свыше 200 миллионов копий, превратившись в одну из самых успешных игр в истории индустрии.

Действие новой части развернётся в вымышленном штате Леонида, вдохновлённом современной Флоридой. Игроков вновь ждёт Vice City — но уже не в духе 80-х, а в современной интерпретации. Главные герои — Джейсон и Люсия — пара, стремящаяся вырваться из нищеты, прибегая к преступлениям, угонам, ограблениям и другим авантюрам.

Судя по масштабам проекта, Rockstar готовит не просто игру, а культурное событие, которое вновь изменит индустрию.

135
225
Комментарии: 225
Ваш комментарий
Ваtоn

суть трейлера

58
SomeMark

Да, это прям порадовало. Нормальная гетеросексуальная пара. Офигенная латинка со всеми достоинствами и нормальный мужик. Реально Бонни и Клайд. Надеюсь в сюжете повестки не останется к релизу, а то после ухода одного из Хаузеров боязно слегка.

22
Ваtоn SomeMark

Трамп постарался

11
BigTrain

Большая жопа да .сиськи нет.

4
SomeMark BigTrain

Отличные там сиськи, крепкая двоечка
UPD: латентные, ставящие клоунов, я понимаю что вам больше нравятся мужские формы, но рваться с женской груди необязательно)

18
SomeMark Ваtоn

Та не, персонажей определяют на очень и очень ранней стадии производства, это было ещё даже до последнего срока Байдена, а учитывая сколько игру пилят (где-то после RDR2, т.е. с 2017 примерно, хотя концепты ещё с 2014 пишут что начали делать), то началась активная работа как раз при Трампе, и раз игра пережила правление Байдена и главных героев не испортили, то он тут не причём.

Lvinomord

От трейлера так сильно потянуло мерзотной 5 частью,что захотелось даже руки и глаза вымыть с мылом.Можно спокойно расходится....

42
Юрий Пенкин

чел ты читаешь мои мысли

7
KILLA06

360 р смотришь?

2
venexoland

Чел, ты передал и мои мысли. Пожал бы тебе руку.

4
ArexSOnk venexoland

Подрочите друг другу, неудачники

4
Vinden

Б***ь как круто

24
Simple Jack

Вот на ЭТО они потратили 2млрд)

22
Человек-Анекдот

чел, ты тратишь время , которое ценнее денег, на копирование так себе новостей )))

5
Бахтиер Кудратуллаев

хрень какая то

19
Partenavia

Вас что до сих пор не научили что трейлеры и геймплей в игре это абсолютно разные вещи по графике?:)

18
ResponsibleRufus

А нечего что трейлеры роков сразу записываются на приставках ?, посмотри их трейлеры и финальную игру, даунгрейда нет

9
Partenavia ResponsibleRufus

Записываются вот именно, а не в режиме онлайн и сколько по времени пс5 рендерила это видео?)

5
ContemptuousParnell

у них все норм с этим, сравни трейлер гта 5 и самой игры)))

6
Генерал Анатолий

Ну Rockstar это не Юбисофт - у них что на витрине, то и в магазине, графика везде одинаковая

6
ResponsibleRufus Partenavia

я тебе еще раз говорю, посмотри трейлеры рдр 2, все точно так же твердил, это не возможно, такого графена не будет, юбисофт тому доказательство, по итогу вышло всё как и в трейлерах

3
nexthell

НУ что-то вау эффекта прям нет, как 5 часть, только в новой обёртке. Нужно геймплей смотреть, такими картинками уже никого не удивишь особо

16
SpLiT KoT

сплошная поpнyха

13
ObedientVogel

RG такое любят

2
SpLiT KoT ObedientVogel

ну я тоже люблю, но не весь трейлер же жопу и сиськи люси показывать

1
caliskan SpLiT KoT

А больше нечего показывать

1
My life is a game

очень круто, ждем!

12
Armen 88

Конченные

11
trueseva

Пзда, жаль довнам не понять

3
Armen 88 trueseva

А если по-русски?

2
Stalker608

Выглядит супер офигенно, наконец-то нормальная пара а не герои гермафродиты. Рокстар красавчики

11
Prowix22

Соглашусь во всеми, трейлер ни о чем, графика уровня трейлера Dead Island 2011 года. Куда ушли бабки и 10 лет разработки непонятно. Допилят сейчас диалоги с помощью чат-жпт и выдадут это за мегапрорыв индустрии. К сожалению, мы застали времена, когда развитие игр пошло в обратную сторону..

11
Miodrag

Кризис игроиндустрии - 2

Animi sikem

Ну там бюджет выше лярда зелёных, навряд ли что то сделали с помощью ИИ, до этого в этом замечены не были, не думаю что и сейчас такое будет, компания не лажала вроде как ни разу

Andrey Wealson

Если за Люсию играть будет необязательно и она сама за себя поиграет, то норм, неплохо так.

10
Player is Ready

Тебе больше на мужскую жопу пялиться нравится? Так и запишем.

14
ResponsibleRufus

Наоборот это круто, наконец нам в новой части дали поиграть за девушку и причем сексуальную

9
Andrey Wealson ResponsibleRufus

я себе с женщинами не ассоциирую.. мне это неинтересно.

15
Andrey Wealson Player is Ready

могу поспорить, что ты сейчас в стрингах сидишь за экраном) Будешь играть, лифчик себе не забудь купить)

12
borsic Andrey Wealson

Детский сад просто.

1
enigmahas

Что то в трейлере, я не увидел потраченных 2 лярдов, топорная физика движений людей с подергиванием. Графика гта 5.

9
Madiark

Не впечатляет и чувствуется уклон в сторону вонючей повестки

8
Ellie Williams

вам уже везде эта повестка мерещиться

4
Никита Дроздоvv Ellie Williams

Антиповесточники они такие

Никита Дроздоvv

Главные персонажи - это Белый накаченный парень и секси латинка, еще и оба гетеро. Я уж не знаю, где ты тут повестку увидел.

LHK Никита Дроздоvv

Главное чтобы вы, нетакусиси, были другими.

UralGames83Ru

А где геймплей, его так и не показали) Я ждал геймплейный ролик, минут на 10, а туту какую то 2 минутку показали, ничего сюжетного тут не увидел))

7
Генерал Анатолий

Игра через год (как минимум) только выходит, какой геймплейный ролик?

3
Player is Ready

И как всегда про комп ни слова, жадные жопы

7
Vinden

копи на плойку

3
Forezt

у них контракт с плейстешн, они сначало выпускают игры на них (раньше ещё всякие плюшки эксклюзивно именно для них делали), а потом делают порт с xbox на пк

1
Человек-Анекдот Vinden

и играй в 20 фпс

3
kotasha Forezt

Xbox скоро станет ПК, по идеи им и порт не надо было бы делать, если скажем была была наивная поддержка xbox скажем в Windows 12, но врят ли это скоро будет, steam os только скоро обещают совместимость обычного пк с официальной сборкой.

hKKK33

GTA это системселлер для консолей. Заставляет их покупать. Там Сони и Майкрософт сами доплачивают Рокстар за временную эксклюзивность.

1
YouTube_GamesTezi

Восторг!

7
no homo

Опять ничего путного не показали. Я надеялся на геймплей нормальный. Уверен у них он уже готов.

6
SPR1GGAN

на старую дату релиза гемплей покажут))

2
Генерал Анатолий

В каком трейлере GTA показывали гемплей? Всегда катсцены в трейлерах к GTA показывают

2
caliskan

А что там смотреть? Опять смотришь катсцену и полчаса едешь на машине читаешь сабы, потом стреляешь из машины или пешком.

3
prowkan Генерал Анатолий

Перед релизом GTA 5 выпустили трейлер, в котором показали геймплей.

Mihanbo

ну это просто ролики а не геймплей,но фанаты уже ссутся от радости,ох уж эти фанатики)))

6
DelDark

Геймплей будет таким же, как в 5 части.

Миханик Шестеренкин

А нищеброды, как всегда ссутся желчью.

Человек-Анекдот

пздц там фпс 20

6
RASTA PAHAN

Мне одному не нравится концепция игры за двух персонажей ?

6
ResponsibleRufus

походу да

4
ZAUSA

А как вам три персонажа?

Alex Row

Можно хейтить ГТА и рокстар до потери пульса- но все понимают, что игра будет очередным шедевром.

6
venexoland

2 млрд долларов ушли на обмазывание всех персонажей подсолнечным маслом.

Обычный трейлер, ничего умопомрачительного. Никаких эмоций не вызывает.

6
William Dwight


Фил на месте

5
ZAUSA

Фил Кэссиди, который руку потерял?..

Forezt ZAUSA

в гта 3 у него нет левой, в вайсе правой (в кастцене), а в игре опять левой

Westmore ZAUSA

Не, Спенсер который.

Лев Левин

Это не он, так как он по хронологии должен уже быть глубоким пенсионером, ибо в 80х он уже был не мальчик, а гта 6 будет в 2020х поэтому это точно не Фил.

ZAUSA Forezt

Тут у этого обе есть и выглядит не старым.

ZAUSA

Просто кинцо.

5
Ded Chelyabinsk

Отвал башки! Очень хорошо, что в игре есть женщина! 💋💋💋

5
Yoshemitsu
которое вновь изменит индустрию.

Опять бред больного шимпанзе. Как именно GTA5 изменила игровую индустрию? Кто-то начал ровняться на Rockstar? Или перенял модель по выпуску одной игры раз в десятилетие? Ага! Клоны все начали штамповать! Нет, юбейсофт пытались и обосрались. И больше ни одного клона GTA за 5 лет.

5
Dj NordSound

5 часть была лучше

5
Лев Левин

Ну пятёрку онлайн, они доили и доят как могут за счёт допов.
А так для того года когда она вышла да она была хороша.

Dj NordSound Лев Левин

Даже трейлер 5части был лучше чем етой чего стоит токо still dre проиграш

А щас что какая то парочка грабителей

Хрень полная как по мне

Графически да очень хороша

1
Maxthon80

Трейлер выглядит достойно, посмотрим что получится в релизе. Персонажи по внешнему виду выглядят достойно. Да и эти сцены имба.

5
OxygenatedNairn

как же потужно

4
Рикочико

Два года горящих задов объявляется открытым.

4
SULIK 712

от мая до мая 2 года?)) скорее она в ноябре выйдет 2026

Юрий Пенкин SULIK 712

он про пк

3
Roflanders SULIK 712

Очевидно, речь о пекарях, которым консоле-крестьяне будут бета-тестировать гта6 2 года, пока мастер-рейс будет играть в нее на ютубе и говорить как же им не нужна эта игра.

4
NegativePolygon

А ты как будешь играть на пк? На своёй древнем железе что ли

Tiberius684

О да! Спасём Вайс Сити, детка!

4
Кирилл Холмогоров

Предвкушаю комменты сойжачков в стиле:

4
Nodas

И ее парнем ? Что ? Он куколд что-ли ?

Никита Дроздоvv

Выглядит шикарно. И Люсия выглядит красиво. А то ходили слухи, что Рокстар там прогнулись под СЖВ, под феминисток. Но, судя по внешности Люсии и по ее формам, всё же нет, не прогнулись. Правда, я вообще не представляю, как за девушку можно творить хаос в стиле ГТА. Интересно будет попробовать. Да и играть за нее кайфово будет. За женских персонажей гораздо Кайфовее играть, а особенно за красивых. В общем, ждём дальнейшей инфы. Ну и игру, само собой.

4
Miodrag

Графику то скорее всего подтянут за год, но ..как это сказать.. днк ГТА 5 чувствуется что-ли, тоесть вторичность, в механике и прочьем. Аж диз влупил. Гта 5 я люблю, вопреки мнению некоторых, но снова ГТА 5 я получить не хочу. Идею копить на ps5 пока откладываю. Кто если спросит что я там такого увидел, да скорее интуиция. Это снова ГТА 5, как и говорило миллион мух

И да, это не Томми версетти старый дядя??

4
nekade

как всегда комментаторы не довольны, мне лично трейлер понравился(всё таки нужно подождать геймплей трейлер если конечно он выйдет), если вам что-то не нравится, если вам будет жалко потратить денег на эту игру, или боитесь того что не оправдает ваши ожидания, есть самый лучший способ как вам поступить в данной ситуации так это НЕ ПОКУПАТЬ, в 2026 году выйдут еще проекты которые могут вас заинтересовать например РЕЗИК или многие другие проекты, в чём смысл засорять игру только по трейлеру? Может есть смысл дождаться игру и там уже рассуждать плохая игра получилась или нет?. Будьте проще

4
Pavel_Shokhonov

круто ждем

3
Kenn1y

Прикольно, походу пошли в плане мелочей по стопам RDR2, определено надо глянуть, надеюсь костюмайз будет хорошим.

3
Salambek2015

Трейлер не впечатлил, ждал чего-то большего.

3
LinearFelix

почему не на Русском

3
MessyLysias

Какие нафиг ограбления банков в реале такие парочки зарабытывали бы деньги выкладывая домашнее порно на онлифанс. И к стати я заметил что в игре много налика, на самом деле сейчас в США налик только у наркодиллеров и прочих маргиналов т.е. они будут грабить не обычных людей а бандитов итд которые не платят налоги

3
Grinch93rus

Роки такие, а ну как годик ещё трейлер поразбирайте на кусочки😂

2
Omnia Smirnow

Вот это в Люськи жооп......)))

2
Igor Udilov

Шикарная графика и наконец то женщины выглядят привлекательно а не как надувные куклы или манекены. Уже хочу поиграть!

2
Юрий Пенкин

вообще нет химии между персонажами, рокстар вы не ремеди и это не макс пейн 2, макс и мона вот это было шикарно, а тут красиво конечно, но чёт такое себе пока что, скучные будни калифорнии

1
AngrySukaFox Юрий Пенкин

Нам, пока что, показали обнимашки и поцелуи. Чтоб увидеть химию нужно сюжет увидеть. Но его пока нет. Короче рано еще говорить об этом.

Igor Udilov Юрий Пенкин

Химия раскрывается через сценарий и геймплей, плюс время, которое игрок тратить на игру, чтобы понять эту химию. А по видео даже экстрасенсы не поймут.

jax baron

алилуя трейлер высрали

2
The_Igromator

Вангую будет Hot Coffe HD Edition)))

2
maximfighter

по трейлеру ни чего особенного, баба тоже не очень понравилась

2
malars0
Джейсон и Люсия — пара, стремящаяся

они ж вроде родичами были, не? чет я пропустил...

пс: а как же теперь снимать стриптизёрш в клубе если они якобы вместе?

2
Ellie Williams

себе стриптизёршу, ей стриптизёра, или наоборот)

они же не всегда под ручку будут ходить

malars0 Ellie Williams

главное не перепутать...

Масло с хлебом

Типа будет как 5-ая, не жду

2
Константин335

Как же это круто выглядит, я в восторге. Жалко что еще так долго ждать выхода

2
Walkan90

Ну к глобальности и детализации мира вопросов нет, остальное не вызывает каких то вау моментов, графически так вообще вылитая пятерка

2
borsic

Дааа жаль ещё 2 года ждать.

1
My life is a game

почему 2?в мае след выходит же

4
HellmaN69 My life is a game

Не на пк же

2
kotasha

три года.

2
My life is a game HellmaN69

ааа
ну на пк осень 27 или весна 28 года скорее всего

borsic My life is a game

Ну во первых ещё переносы никто не отменял, а во вторых на ПК ещё хз вообще сколько ждать. Коносль покупать ещё раз не хочу, я вот в неё не играю, а между релизом и релизом на ПК можно столько спойлеров словить что всё удовольствие убъёт.

Player is Ready

Совсем непримечательная дата, а помните как те дурачки предсказывали выход, а потом на обливион переключились?

1
KookyPentheus

Приземлённый трейлер, уже немного больше становится понятно что за игра, есть конкретика, не скажу что он очень хорош.

1
Lvinomord

Та же 5,только в другом городе) Сингл на 20 часов,а потом 30 лет онлайн;)

1
HellmaN69

Прогресс с первом трейлером есть конечно

1
vald11

После нарратива второго RDR очень хочется на новую GTA посмотреть. Жду жду жду, ps5 pro уже готова.

1
ResponsibleRufus

Зайдите на сайт роков там много инфы по этой игре, про сам город и персонажей

1
Forezt

пацаны трейлер гта 5 вышел

1
KILLA06

круче,чем я ожидал ,графон наконец то будет в гта топ

1
Ellie Williams

это мультик

2
KILLA06 Ellie Williams

не плачь ,твоя 1050 все равно не потянет ее

2
L1no KILLA06

Тебе то мамка на 1050 дала, теперь самый крут ой в классе?

KILLA06 L1no

нет ,мне твоя дала ,только не карту

PREDATOR7706

Где ты там топ графон увидел я хз

супер пиявка

оч круто! жаль еще долго ждать((

1
Пользователь ВКонтакте

Ждём попиксельный разбор на 18 часов // Дмитрий Мазнев

1
PolGhost

Как по мне, выглядит отлично. То, что показали много похабщины, вполне себе вписывается в то, как воспринимается Майами (являющийся прообразом Вайс-Сити) в культурном пласте, это не удивляет. Визуал, заметно лучше чем был в GTA V (детализация персонажей, окружение, освещение). Да, трейлеры нередко "приукрашены" в игровой индустрии, но Рокстар обычно показывают как есть, так что трейлеру верю. Вау-эффекта он конечно не создает, как в свое время GTA V, но опять же, и мы уже не дети/подростки, потому нас все сложнее чему-то удивить. Но по-крайне мере то, что показали, выглядит хорошо

1
Scorpion_GamePlay

Да блин, в первом была бомбическая песня, а тут фигня. И точно гг же любовники, значит проституток не снять и в стриптизе не полопать баба. Чёрт

1
Animi sikem

Экшон жаль не показали, там что трассировка есть? Или показалось? Мб отложили выход потому что и на ПК выйдет(но навряд ли конечно) норм так то персы, вполне харизматичные, списки с жопой на месте

1
DEAD S.n.A.k.e.

Блин, коричневая палитра меня как-то совсем не радует. Vice City был яркий, цветной, San Andreas был более коричневый (как и главный герой - фить-ха!), GTA IV - серая (как и подабает истории про дождливый Нью Йорк и трудности эммигрантской жизни), GTA V была более-менее яркая и органичная... Тут же вроде бы "солнечный Майами" с бэкграундом в виде цветастой Vice City, но палитра совсем уже какая-то не подходящая, как будто типичный коричневый шутан из 2005-2010ого. Искренне надеюсь, что это либо ПГшный плеер так попортил оригинальный видос или что это какая-то ошибка и на релизе будет лучше.

1
qstnb

🫵 пuдор

1
Ksenia Birch

Тупо гта 5, с другими персонажами и локациями. мда

1
IGotAPoison

на последней вставке всплакнул

My life is a game

а что там?

IGotAPoison My life is a game

если я не ошибаюсь тот самый мост с "Vice City" да и цветовая гамма прям тот же вайб вызывает

My life is a game IGotAPoison

Ой это да
да там много отсылок

kotasha

Не знаю что там по итогу выйдет но игра будет скорей всего дорогой особенно дисковое издания(0

SPR1GGAN

если онлайн будет проходняком как в 5 части ,то будет она бесплатной с зелёного магазина ,рокстар не юзает денову

kotasha SPR1GGAN

Не переживай для вас пиратов игра не скоро выйдет, а если и выйдет там будет онлайн привязка, с RDR 2 целый год ломали тут наверно защита ещё хлеще будет за чёртовых воров теперь должны страдать обычные пользователи если даже гта 5 не работает без подключения к сети.

2
Jake Dann

В первом трейлере представили Люсию, теперь очередь Джейсона.

fleqt

круто.

Гомер11
ОфициальныйАккаунт

Выглядит красиво, надеюсь, этот детальный и проработанный мир не будет пустым, как в ГТА5. Когда кроме буквы на карте тебе реально заняться нечем.

И да, я жду новую серию "Princess robot bubblegum"!

Cell_Warrior

Безумцы и извращенцы будут довольны.

CT3H

педики -будут страдать...

DelDark

Сюжет про Бонни и Клайд? Хм интересно! Молодцы что честно показали алиасинг, видно что запись настоящая, а не фейковая. Но графика вызывает некоторые вопросики. И постоянно акцент на жопу главной героини тоже неспроста)

sergioroman

На ПК надюсь выйдет в 2027 году. К тому времени придеться поменять мою народную RTX 3060 на что то пощнее. Недовно думал что память отваливается на видюхе, все игры велетали с ошибкой GPU. Один прогон каспером (который без установки) и он удалил вирус майнер.

Глeб

Вот бы геймплейный трейлер вышел

Joker555

Наконец-то

BabyDontHurtMe

Ну кстати говоря, в конце они не показывают платформы выхода игры.

My life is a game

показывают
плойка и бокс же

BabyDontHurtMe My life is a game

Да, не увидел сперва.

Sayman95

Да уж

Emperor77

О, да.

PuaJl4eJl

Целый год смотреть этот трейлер)

Миханик Шестеренкин

К осени начнут клепать видосы с геймплеем.

BENDJI

Сюдааа

Лев Левин

Вот помимо гта6 они могли бы чисто теоретически сделать порты Сторисов на пк, это было бы тоже неплохо.

Joker555

Кто о чем

Snake2105

Выглядит не плохо, ещё через время после выхода графику подтянут и оптимизацию и будет весьма хорошо как и было с GTA V когда её портировали с консоли на ПК. В общем жду

MNM 777
or-i-on

Ну трейлер порадовал. Удивил момент когда девушка спускалась по окнам. Если будет хоть немного паркура или фрирана, кому как удобней, то думаю будет прикольно

tesla707

Без Тревиса как-то не так.
Во времена гта5 был тоже трейлер, и там саундтрек просто бомба, и Тревис бухой в трусах)