Пользователь воссоздал клубный трек из Grand Theft Auto 6 по скриншоту

В этом году Rockstar Games поделилась множеством скриншотов из предстоящей Grand Theft Auto 6.

Пользователь custom заметил на одном из скриншотов диджея в клубе, у которого на мониторе включена программа для работы с музыкой. Он попытался восстановить трек и опубликовал получившуюся запись в сети. Юристы Take-Two пока не обращались к нему с претензиями, но теперь, судя по всему, Rockstar придётся быть внимательнее даже со скриншотами внутриигровых программ для музыки.

Grand Theft Auto 6 выйдет 16 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.