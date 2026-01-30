Пользователи начали создавать ИИ-видео GTA 6 с помощью Google Genie 3, из-за чего акции Take-Two упали на 10%

Проект Google Genie — это инструмент на основе ИИ, который может создавать «миры» всего несколькими подсказками, даже позволяя вам перемещаться в них. Естественно, GTA 6, самая ожидаемая видеоигра всех времён, стала лёгкой мишенью для тех, кто пытается воссоздать видеоигры с помощью Genie 3.

При ближайшем рассмотрении этих видеороликов можно заметить ужасно низкополигональные NPC и окружение, движущиеся со скоростью 15-20 кадров в секунду. Это определённо далеко от великолепно детализированных трейлеров игры, которые мы видели раньше, с плавной и реалистичной физикой. Но, учитывая постоянные задержки выхода игры, я полагаю, люди будут пытаться сделать все, чтобы сократить ожидание.

На фоне этого акции компаний, занимающихся видеоиграми, резко упали в ходе дневных торгов в пятницу. Акции компании Take-Two Interactive и онлайн-игровой платформы Roblox упали примерно на 10% каждая, а акции разработчика игрового движка Unity Software снизились на 19%.