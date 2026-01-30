ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 665 оценок

Пользователи начали создавать ИИ-видео GTA 6 с помощью Google Genie 3, из-за чего акции Take-Two упали на 10%

monk70 monk70

Проект Google Genie — это инструмент на основе ИИ, который может создавать «миры» всего несколькими подсказками, даже позволяя вам перемещаться в них. Естественно, GTA 6, самая ожидаемая видеоигра всех времён, стала лёгкой мишенью для тех, кто пытается воссоздать видеоигры с помощью Genie 3.

Google представила Project Genie - искусственный интеллект, создающий целые виртуальные миры в реальном времени

При ближайшем рассмотрении этих видеороликов можно заметить ужасно низкополигональные NPC и окружение, движущиеся со скоростью 15-20 кадров в секунду. Это определённо далеко от великолепно детализированных трейлеров игры, которые мы видели раньше, с плавной и реалистичной физикой. Но, учитывая постоянные задержки выхода игры, я полагаю, люди будут пытаться сделать все, чтобы сократить ожидание.

На фоне этого акции компаний, занимающихся видеоиграми, резко упали в ходе дневных торгов в пятницу. Акции компании Take-Two Interactive и онлайн-игровой платформы Roblox упали примерно на 10% каждая, а акции разработчика игрового движка Unity Software снизились на 19%.

МАХАН МАХАНОВИЧ

ахаха

11
Олег Шандер

Хахахах, нонсенс! За что боролись на то и напоролись)

11
Ahnx

Под каждым таким роликом нужно писать - "На создание этого бесполезного контента было потрачено столько энергии, сколько небольшой город потребляет за неделю. И платить за это будете вы, лохи!"

6
ant 36436

Заголовок:

из-за чего

Конец статьи:

На фоне этого

гениально...

5
Snake Snaake Snaaaaaake

а как тебе

Пользователи начать создавать

но это же monk70, поэтому тут ничего нового

6
TerryTrix

Тем временем Take-Two : САБОТАЖ!!! УДАЛИТЬ НЕМЕДЛЕННО!!!

😁😁😁😂😂😂

Пойду пожалуй тоже попробую забацать видос

4
Lvinomord

Рокстар на экстренном совещании:
- Мы же сделали тоже самое! Где мы просчитались?!

4
FairUlu

Ждём новости типа: "Пользователи с помощью ИИ стали создавать свои GTA 6"

4
sa1958

Создадим свою ГТА6-ИИ.

3
Air72ru

Проект Google Genie 3 раскрыл конфиденциальную информацию о игре - удалить ИИ и уволить сотрудников, создавшие его.

2
Tommy451

ИИ слоп теперь интерактивный ИИ слоп, прогресс.

2
