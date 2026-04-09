Пользовательский контент в GTA 6 сделает игроков миллионерами

Сейчас уже никто не сомневается в грядущем колоссальном успехе Grand Theft Auto 6 на релизе. Судя по словам известного журналиста и блогера HipHopGamer, шестая часть знаменитой франшизы способна принести огромное богатство не только компании Take-Two Interactive, но и рядовым пользователям по всему миру.

В недавнем интервью для PC Gamer HipHopGamer, утверждающий, что лично «тусовался с Rockstar» и знаком с некоторой внутренней информацией из первых рук, раскрыл амбициозные планы студии. По его словам, Rockstar создает в GTA 6 не просто онлайн-мир, а полноценную экосистему и торговую площадку для создаваемого пользователями контента.

Эта игра будет делать из людей миллионеров. Мы живем в эпоху, когда пользовательский контент играет ключевую роль

— заявляет HipHopGamer. Он добавил, что фанаты RP-серверов в пятой части будут поражены возможностями грядущего продолжения. Подобные инсайды выглядят крайне реалистично, особенно учитывая, что в 2023 году Rockstar Games официально приобрела команду разработчиков FiveM и RedM, а в 2026 году запустила для них оплачиваемый маркетплейс. Внедрение схожей инфраструктуры прямо в клиент GTA 6 кажется абсолютно закономерным шагом.

Также в ходе интервью блогер подкинул фанатам еще один инсайд. HipHopGamer заявил о существовании «эксклюзивной побочной миссии», в которой якобы примет участие популярный рэпер, случайно ранивший до крови рестлера CM Punk. Судя по описанию, речь идет об американском хип-хоп-исполнителе Фредди Гиббсе. У артиста уже есть связи с франшизой - его трек «Still Livin'» звучит в эфире радиостанции Radio Los Santos в GTA 5, а ранее в этом году он действительно признавался, что случайно травмировал легенду рестлинга CM Punk на съемочной площадке совместного хоррор-фильма «Night Patrol».

Напомним, что несмотря на всё ожидание амбициозного многопользовательского режима, оценить его с первого дня релиза не удастся.

Официальный запуск следующего хита от Rockstar Games ожидается 19 ноября 2026 года для владельцев консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S.