ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 747 оценок

Пользовательский контент в GTA 6 сделает игроков миллионерами

Gutsz Gutsz

Сейчас уже никто не сомневается в грядущем колоссальном успехе Grand Theft Auto 6 на релизе. Судя по словам известного журналиста и блогера HipHopGamer, шестая часть знаменитой франшизы способна принести огромное богатство не только компании Take-Two Interactive, но и рядовым пользователям по всему миру.

В недавнем интервью для PC Gamer HipHopGamer, утверждающий, что лично «тусовался с Rockstar» и знаком с некоторой внутренней информацией из первых рук, раскрыл амбициозные планы студии. По его словам, Rockstar создает в GTA 6 не просто онлайн-мир, а полноценную экосистему и торговую площадку для создаваемого пользователями контента.

Эта игра будет делать из людей миллионеров. Мы живем в эпоху, когда пользовательский контент играет ключевую роль

— заявляет HipHopGamer. Он добавил, что фанаты RP-серверов в пятой части будут поражены возможностями грядущего продолжения. Подобные инсайды выглядят крайне реалистично, особенно учитывая, что в 2023 году Rockstar Games официально приобрела команду разработчиков FiveM и RedM, а в 2026 году запустила для них оплачиваемый маркетплейс. Внедрение схожей инфраструктуры прямо в клиент GTA 6 кажется абсолютно закономерным шагом.

Также в ходе интервью блогер подкинул фанатам еще один инсайд. HipHopGamer заявил о существовании «эксклюзивной побочной миссии», в которой якобы примет участие популярный рэпер, случайно ранивший до крови рестлера CM Punk. Судя по описанию, речь идет об американском хип-хоп-исполнителе Фредди Гиббсе. У артиста уже есть связи с франшизой - его трек «Still Livin'» звучит в эфире радиостанции Radio Los Santos в GTA 5, а ранее в этом году он действительно признавался, что случайно травмировал легенду рестлинга CM Punk на съемочной площадке совместного хоррор-фильма «Night Patrol».

Напомним, что несмотря на всё ожидание амбициозного многопользовательского режима, оценить его с первого дня релиза не удастся.

Инсайд: онлайн-режим GTA 6 будет запущен через месяц после выхода игры

Официальный запуск следующего хита от Rockstar Games ожидается 19 ноября 2026 года для владельцев консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Индустрия Слухи
33
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Lvinomord
Эта игра будет делать из людей миллионеров. Мы живем в эпоху, когда пользовательский контент играет ключевую роль

Ограбил с друзьями банк в онлайн,а потом эти деньги перевел в Сбер и живёшь себе дальше на проценты.;) Провалил задание и реальный срок получи-распишись;)

И худшие опасения подтвердились. Серия превратилась в игру-сервис.10-15 миссий в сюжетке на пару вечеров и потом онлайн лет на 15 уже до 7 части......Точка........

21
MrX11
Эта игра будет делать из людей миллионеров

Реальная жизнь

14
kohopeyka

ага, понял, как гта 6 выходит, клепаем такие видео и становимся миллиардерами

10
Гипервизор

Что оно несет? Заработают только блохеры, которые будут за малый прайс облизывать эту игрульку.
В отношении юзеров и модеров рокстары не менее жадные, чем нинка.

8
Giggg

Ну всё, теперь армия профессиональных "сидельцев на шее" и мастеров диванной экономики наконец-то воспрянет духом! Можно представить, как по всему миру сотни юных дарований, не отрываясь от маминого холодильника, судорожно зашевелили извилинами (теми, что ближе к креслу), предвкушая, как станут миллионерами. Теперь-то они смогут не только купить себе школьный завтрак, но и, возможно, даже тайком приобрести какую-нибудь "парилку", избежав родительского гнева. Революция в мире безделья не за горами! )))

6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ