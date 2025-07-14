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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 439 оценок

Популярный американский рэпер намекает на свое участие в GTA 6 через музыкальный клип

Gutsz Gutsz

Поклонники Grand Theft Auto 6 вновь подняли волну обсуждений после выхода нового клипа рэпера Трэвиса Скотта. Музыкант, известный своими связями с индустрией видеоигр, добавил в финал ролика визуальный элемент, который поклонники Rockstar Games восприняли как прямой намёк на его участие в грядущем проекте студии.

В опубликованном недавно музыкальном клипе на трек 2000 EXCURSION (совместно с JackBoys) в самом финале на экране появляется автомобиль с номерным знаком Флориды, на котором крупно указано “GTA VI 6”. Момент с номером зафиксирован на отметке 3:56. Это стало для многих геймеров подтверждением слухам о том, что в игре может появиться радиостанция Cactus Jack Records с участием Трэвиса — по аналогии с тем, как в GTA V звучали миксы от Flying Lotus и других артистов.

Подобные музыкальные коллаборации традиционны для серии. Радиостанции в играх GTA часто включают музыку известных исполнителей, вымышленные ток-шоу и сатирические новости. Ранее продюсер Джермейн Дюпри упомянул, что в GTA 6 может появиться радио с неизданными треками Дрейка, а также обсуждалось возможное участие DJ Khaled и возвращение рэпера Дэнни Брауна.

На фоне такой активности от рэпера еще подозрительнее выглядит недавнее удаление социальных сетей актрисы, которые многие считают исполнителей роли Люси — главной героини GTA 6.

Актриса, которая может играть Люсию в GTA 6, внезапно удалила все свои страницы в соцсетях

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Dellinger

Клоунада

5
-zotik-

Как задрал это рэп, в 5ке он даже на рок станции

Да в 5 вообще нет нормальных песен, на сотню композиций парочка только зашла.

4
Rey4rtRO

В тему рэп был разве что в SА

2
AlexFoRestor

Ну да, в 5ке самая безликая музыка какая-то. Хотя... она же отражает дух времени в каждой части, что как бы намекает к чему индустрия в итоге пришла)

1
нитгитлистер

как же фанаты дуреют с этой прикормки...

3
AlexFoRestor

Элджей-то будет? Или Канье хотя бы

selfreaver

Бабангида