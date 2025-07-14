Популярный американский рэпер намекает на свое участие в GTA 6 через музыкальный клип

Поклонники Grand Theft Auto 6 вновь подняли волну обсуждений после выхода нового клипа рэпера Трэвиса Скотта. Музыкант, известный своими связями с индустрией видеоигр, добавил в финал ролика визуальный элемент, который поклонники Rockstar Games восприняли как прямой намёк на его участие в грядущем проекте студии.

В опубликованном недавно музыкальном клипе на трек 2000 EXCURSION (совместно с JackBoys) в самом финале на экране появляется автомобиль с номерным знаком Флориды, на котором крупно указано “GTA VI 6”. Момент с номером зафиксирован на отметке 3:56. Это стало для многих геймеров подтверждением слухам о том, что в игре может появиться радиостанция Cactus Jack Records с участием Трэвиса — по аналогии с тем, как в GTA V звучали миксы от Flying Lotus и других артистов.

Подобные музыкальные коллаборации традиционны для серии. Радиостанции в играх GTA часто включают музыку известных исполнителей, вымышленные ток-шоу и сатирические новости. Ранее продюсер Джермейн Дюпри упомянул, что в GTA 6 может появиться радио с неизданными треками Дрейка, а также обсуждалось возможное участие DJ Khaled и возвращение рэпера Дэнни Брауна.

На фоне такой активности от рэпера еще подозрительнее выглядит недавнее удаление социальных сетей актрисы, которые многие считают исполнителей роли Люси — главной героини GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.