Пора! Энтузиаст слил ролик по GTA 6, который хранил почти 5 лет

В отсутствие официальных геймплейных трейлеров и подробностей Grand Theft Auto 6 геймеры готовы жадно анализировать любой слух или утечку, даже если там запечатлен просто размытый мост. Но иногда самые невзрачные, на первый взгляд, утечки скрывают за собой весьма увлекательные истории того, как именно конфиденциальная информация покидает стены самой скрытной игровой студии в мире.

На днях сообщество поклонников GTA обратило внимание на новый аккаунт в социальных сетях под ником Vice City Alligator. Автор опубликовал очень короткий и не самого лучшего качества видеоролик. Он подписал свой пост, как слив раннего билда будущей игры. Там демоснтрируется эстакада над водоемом в Вайс-Сити. По мосту проезжает грузовик — судя по всему, в игре в тот момент использовались технические ассеты прямиком из GTA 5, что вполне нормально для ранних этапов разработки. Сами кадры едва ли вызовут восторг, однако интерес представляет их предыстория.

Владелец профиля рассказал, что обнаружил этот отрывок совершенно случайно во время очистки памяти на смартфоне.

Наконец-то чищу свой телефон и нашел это. Видео почти 5 лет, записано прямо с рабочего стола разработчика во время локдауна [2021–2022 гг.]

— написал инсайдер.

Оказалось, что у энтузиаста был приятель, работавший в Rockstar Games на удаленке. В личной переписке автор попросил его показать участок карты, которым разработчик искренне гордился в своей работе, и в ответ получил на электронную почту сжатое видео моста. Файл был отправлен за два месяца до мега-утечки в сентябре 2022 года. Энтузиаст признался, что держал ролик в секрете целую вечность, и решил выложить его в свободное плавание только сейчас, так как его товарищ больше не является сотрудником студии. Сам сливщик считает фрагмент «пустышкой» из-за мыльной картинки и сразу предупредил фанатов: в этот аккаунт он больше никогда не зайдет и на расспросы отвечать не собирается.

Несмотря на скепсис некоторых пользователей, другие отметили, что этих конкретных кадров в массивной утечке прошлых лет не было. К счастью, питаться подобными слухами игрокам осталось не так уж долго. Напомним, не так давно глава издательства Take-Two уверенно заявил, что никаких переносов GTA 6 не будет. Официальный релиз экшена с открытым миром по-прежнему намечен на 19 ноября 2026 года для платформ PlayStation 5 и Xbox Series X|S.