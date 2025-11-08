После переноса GTA6 аккаунт Книги рекордов Гиннесса напомнил, что рекорд по длительности разработки у Duke Nukem Forever

Вчера Rockstar Games объявила об очередной задержке релиза Grand Theft Auto 6, который теперь запланирован на 19 ноября 2026 года. По словам студии, дополнительное время позволит игре достичь ожидаемого фанатами уровня качества.

Новая задержка вновь разожгла давний спор среди геймеров: сможет ли GTA 6 превзойти легендарную Duke Nukem Forever, известную своим бесконечным циклом разработки? Выход игры от 3D Realms занял 14 лет и 43 дня, став синонимом проекта, выход которого слишком долго ждали.

Это уже второе изменение даты с момента анонса GTA 6 в декабре 2023 года. Тогда релиз был запланирован на осень 2025 года. В мае 2025 года Take-Two Interactive перенесла релиз игры на май 2026 года, а теперь студия переносит дату на ноябрь того же года.

В комментариях к новому переносу официальный аккаунт Книги рекордов Гиннесса сообщил:

Текущий рекорд по самому долгому сроку разработки видеоигры составляет 14 лет и 43 дня. Официально анонсированный 28 апреля 1997 года разработчиком 3D Realms, шутер от первого лица Duke Nukem Forever был наконец выпущен 10 июня 2011 года.

Хронология переносов GTA 6: