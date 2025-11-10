После переноса GTA 6 разработчик Palworld заявил, что крупные студии будут избегать сезона наград 2027 года

Недавний перенос Grand Theft Auto 6 на 19 ноября 2026 года вызвал не только обсуждения среди фанатов, но и размышления в игровой индустрии. По мнению Джона Бакли, менеджера по коммуникациям студии Pocketpair (создатели Palworld), новая дата выхода игры может повлиять даже на график релизов других крупных проектов.

В своём посте в X (бывший Twitter) он написал:

«Интересный факт: выход GTA 6 19 ноября означает, что игра не успевает попасть в список номинантов на большинство игровых наград 2026 года. Совпадение или продуманный шаг? В любом случае, многие крупные издатели, скорее всего, захотят избежать сезона наград 2027 года».

Дело в том, что церемония The Game Awards ежегодно проходит в декабре, а список номинантов формируется примерно в середине ноября. Таким образом, GTA 6 просто не успевает попасть под рассмотрение в 2026 году и, вероятнее всего, станет главным фаворитом премий уже в 2027-м.

Однако эксперты сомневаются, что другие разработчики будут сильно переживать из-за этого. Например, Indiana Jones and the Great Circle вышла всего за несколько дней до прошлогодних The Game Awards и всё равно стала коммерческим успехом.

Иными словами, даже если GTA 6 заберёт все награды в 2027-м, остальные студии, вероятно, сделают ставку не на конкуренцию за призы, а на более удобное время для релиза и хорошие продажи.