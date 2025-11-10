После переноса GTA 6 разработчик Palworld заявил, что крупные студии будут избегать сезона наград 2027 года

Недавний перенос Grand Theft Auto 6 на 19 ноября 2026 года вызвал не только обсуждения среди фанатов, но и размышления в игровой индустрии. По мнению Джона Бакли, менеджера по коммуникациям студии Pocketpair (создатели Palworld), новая дата выхода игры может повлиять даже на график релизов других крупных проектов.
В своём посте в X (бывший Twitter) он написал:
«Интересный факт: выход GTA 6 19 ноября означает, что игра не успевает попасть в список номинантов на большинство игровых наград 2026 года. Совпадение или продуманный шаг? В любом случае, многие крупные издатели, скорее всего, захотят избежать сезона наград 2027 года».
Дело в том, что церемония The Game Awards ежегодно проходит в декабре, а список номинантов формируется примерно в середине ноября. Таким образом, GTA 6 просто не успевает попасть под рассмотрение в 2026 году и, вероятнее всего, станет главным фаворитом премий уже в 2027-м.
Однако эксперты сомневаются, что другие разработчики будут сильно переживать из-за этого. Например, Indiana Jones and the Great Circle вышла всего за несколько дней до прошлогодних The Game Awards и всё равно стала коммерческим успехом.
Иными словами, даже если GTA 6 заберёт все награды в 2027-м, остальные студии, вероятно, сделают ставку не на конкуренцию за призы, а на более удобное время для релиза и хорошие продажи.
короче игр с 2026 по 2027 мы не увидим - эти издеваются переносят, те идиоты верят и сидят ждут.
О да.
Менеджер по коммуникациям студии которая выпустила три инди-гувна, теперь общепризнаный иксперд в игровой индустрии.
Вам не надоело постить бредятину?
Так мамка не дает денюжек на игори. Приходится насасывать на playground.ru.
При должном усердии в пощении бредятины и благодаря лошкам которые комментируют эту бредятину, можно заработать косарь в неделю. Или как-то так.
Пользуясь случаем, хочется спросить то же самое про твои комментарии к другим постам)
Всё это ещё дождаться надо будет, неизвестно что в 2026 году будет, а 2027 год ещё дождаться надо.
Сколько в GTA можно играть? Месяц? Два месяца, если не брать в расчёт online? То есть, к 2027 игрокам можно будет подзабить на игру и переключиться на что-то другое.
Помню когда вышла гта Са на пк,играл в неё примерно лет 5 - только одну игру! Больше ни во что!) К концу уже реально забыл,с чего всё началось;) Задрочил так задрочил... Больше всего жалею, что не сохранил свою статистику - мог бы попасть в книгу рекордов Гиннеса;)
Если дети "живут" в одной игре, то, скорее всего, у них просто нет других игр, а вот если взрослые, то, скорее всего, у них нет личной жизни.
P.S. Мудрость, придуманная только что.
Да пох;) Что одна игра, что много - всё равно это ни на что не влияет;)
А кому нужны эти награды? Это в кино есть категория фильмов, которые снимаются исключительно для наград, а игры это другое дело - надо заработать денег. Понаделали всяких The Game Awards и всерьез решили, что кто-то без их награды уснуть не сможет
Во всех отрослях есть награды гений и игры уж тем более ничем не отличаются
Да всё просто
Игра выйдет весной 2027 на консолях так что пока забудьте