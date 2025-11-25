Появились новые подробности об увольнениях в Rockstar Games: они не связаны с утечкой информации о GTA 6

Продолжаются обсуждения недавних увольнений в Rockstar Games, которые потрясли индустрию. Ранее сообщалось, что 34 сотрудника были уволены якобы за разглашение конфиденциальной информации, в том числе о GTA 6. Однако новые детали указывают на совершенно другую причину — попытку работников объединиться в профсоюз.

По данным канала YouTube People Make Games, источник, близкий к ситуации, поделился скриншотами сообщений из Discord-профсоюза, на основе которых, по мнению компании, были приняты решения об увольнении. Этот сервер, действующий с 2022 года, включал сотрудников Rockstar, и, как утверждает источник, там не обсуждалась никакая конфиденциальная информация о проектах студии.

Согласно отчету, в октябре 2025 года Rockstar пересмотрела политику использования внутренней платформы Slack. Несколько чатов были удалены как «отвлекающий фактор» и потенциальный источник «неправомерного поведения». Эти изменения вызвали обсуждения на Discord, где один из участников отметил, что не видит причин считать их катастрофой для морального духа. Письма с новыми правилами, отправленные после рабочего времени, были опубликованы в Discord, чтобы сотрудники, не проверяющие почту, могли с ними ознакомиться.

По словам источника, эти обсуждения привели к тому, что один из участников Discord обратился к руководству студии с выражением озабоченности. Это, в свою очередь, дало толчок к внутреннему расследованию, в ходе которого Rockstar, как предполагается, получила доступ к серверу и идентифицировала лиц, нарушивших внутренние правила.

Таким образом, новые сведения демонстрируют, что увольнения 34 сотрудников связаны не с утечкой информации о GTA 6, а с попыткой создания профсоюза и обсуждения изменений в корпоративной политике. Внутренние протесты и судебные иски со стороны британского профсоюза продолжаются, но теперь ясно, что речь идет о трудовых конфликтах, а не о раскрытии секретов компании.

Rockstar Games, известная своими культовыми проектами, продолжает активно работать над защитой внутренних правил и политики компании, а сообщество наблюдает за развитием ситуации, оценивая влияние на корпоративную культуру и права сотрудников.