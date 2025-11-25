Появились новые подробности об увольнениях в Rockstar Games: они не связаны с утечкой информации о GTA 6

Продолжаются обсуждения недавних увольнений в Rockstar Games, которые потрясли индустрию. Ранее сообщалось, что 34 сотрудника были уволены якобы за разглашение конфиденциальной информации, в том числе о GTA 6. Однако новые детали указывают на совершенно другую причину — попытку работников объединиться в профсоюз.
По данным канала YouTube People Make Games, источник, близкий к ситуации, поделился скриншотами сообщений из Discord-профсоюза, на основе которых, по мнению компании, были приняты решения об увольнении. Этот сервер, действующий с 2022 года, включал сотрудников Rockstar, и, как утверждает источник, там не обсуждалась никакая конфиденциальная информация о проектах студии.
Согласно отчету, в октябре 2025 года Rockstar пересмотрела политику использования внутренней платформы Slack. Несколько чатов были удалены как «отвлекающий фактор» и потенциальный источник «неправомерного поведения». Эти изменения вызвали обсуждения на Discord, где один из участников отметил, что не видит причин считать их катастрофой для морального духа. Письма с новыми правилами, отправленные после рабочего времени, были опубликованы в Discord, чтобы сотрудники, не проверяющие почту, могли с ними ознакомиться.
По словам источника, эти обсуждения привели к тому, что один из участников Discord обратился к руководству студии с выражением озабоченности. Это, в свою очередь, дало толчок к внутреннему расследованию, в ходе которого Rockstar, как предполагается, получила доступ к серверу и идентифицировала лиц, нарушивших внутренние правила.
Таким образом, новые сведения демонстрируют, что увольнения 34 сотрудников связаны не с утечкой информации о GTA 6, а с попыткой создания профсоюза и обсуждения изменений в корпоративной политике. Внутренние протесты и судебные иски со стороны британского профсоюза продолжаются, но теперь ясно, что речь идет о трудовых конфликтах, а не о раскрытии секретов компании.
Rockstar Games, известная своими культовыми проектами, продолжает активно работать над защитой внутренних правил и политики компании, а сообщество наблюдает за развитием ситуации, оценивая влияние на корпоративную культуру и права сотрудников.
блин зачем так всё вуалировать то? вот ведь настоящая причина увольнений. могли бы добиться своих целен не наущая правил тогда ни кто бы и не вылетел на мороз. а то прикинулись жертвами гниды подковёрные
да и так понятно - они решили их слить чтоб не плотить, будут их подставлять как подставят одних - начнут сливать других, если внимательно вчитываться во всё происходящие то получается игра готова на 60-70% осталось штрехи и доработка с помощью ии а чтоб не делиться гущей с которою они получат (а получат они докуллион гуш и не один год) они начнут сливать разрабов по техоньку чтоб получился полтора разраба.
как по мне если вчитываться. там завелись людишки с гнильцой, знаешь они почти в люом коллективе есть такие душнилы которым вечно что-=то не нравится, наивные которые верят всем кто больменее убедительно балакает и с*чары, которые любят подгадить при любой возможности. чем больше коллектив тем выше вероятность что эти 3 группы соберутся вместе и замутят нездоровую х-ню. вот тут так и получилось
Профсоюз гнилая идея? Ах ты мой маленький подхалим! Какой ты же молодец! Правильно-правильно. Профсоюз это плохая идея.
Оказывается на работе надо работать, а не обсуждать свою "озабоченность" корпоративной культурой. // Андрей Некрасов
Ddd // 玉米侠 多多