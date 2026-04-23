Продажи консолей PlayStation в России выросли на 51 процент на фоне ожидания GTA 6

Продажи игровых консолей от компании Sony в 1 квартале 2026 года в России выросли на 51 процент. Эксперты связывают такой рост с ожиданием выхода 6 части игры Grand Theft Auto, релиз которой запланирован на 19 ноября 2026 года.
В целом продажи всех игровых приставок в 1 квартале 2026 года увеличились на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 459000 устройств. Представители группы М.Видео-Эльдорадо сообщили, что в денежном выражении российский рынок прибавил 29 процентов, достигнув отметки в 8,6 млрд рублей. В 1 квартале 2025 года наблюдался спад продаж на 20 процентов в штуках.
Основным драйвером продаж в данной категории остается консоль PlayStation. Доля устройств от Sony среди всех проданных приставок за 1 год увеличилась с 21 до 26 процентов в количественном выражении и с 68 до 75 процентов в денежном.
Руководитель направления Развитие игр и игрового сообщества Сергей Мезин отмечает, что выход GTA 6 традиционно стимулирует игроков к обновлению своих устройств. Представители организации Игропром добавляют, что проект от Rockstar Games работает как системселлер аномального масштаба. Поскольку на старте игра будет доступна только на консолях, покупка PlayStation 5 является для многих безальтернативным способом поиграть в новинку в день выхода.
Геймеры стараются распределить свои расходы заранее, формируя отложенный спрос. Пользователи покупают консоль за 2 или 3 месяца до релиза, чтобы к ноябрю потратить средства только на саму игру. Эксперты также отмечают, что цены на игровые консоли могут вырасти на 20 или 25 процентов из-за общего удорожания электроники.
Аналитики маркетплейса Wildberries зафиксировали рост спроса на консоли в 1 квартале на 175 процентов по сравнению с 2025 годом. Устройства PlayStation стали абсолютным лидером по количеству купленных единиц и общей сумме продаж.
На рынке также присутствуют ретроконсоли с долей 2,1 процента и приставки формата SUP с долей 7,8 процента. Около 50 процентов продаж приходится на устройства без бренда. Доли брендов Nintendo и Microsoft продолжают снижаться, упав до 3,1 процента и 1 процента соответственно. При этом бюджет создания 5 части франшизы GTA составил от 265 млн до 365 млн долларов, что делает её 1 из самых дорогих игр в истории.
Сейчас бы покупать консоль на закате жизненного цикла ради одной игры.
Этим приставкам 6 лет это плохая инвестиция