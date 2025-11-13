Профсоюз IWGB подал в суд на Rockstar за несправедливое увольнение сотрудников

Профсоюз независимых работников Великобритании (IWGB) подал судебные иски против Rockstar Games, обвиняя компанию в несправедливом увольнении сотрудников за профсоюзную деятельность и внесении их в черные списки.

Эта новость последовала вскоре после объявления о переносе релиза Grand Theft Auto VI на ноябрь 2026 года. В профсоюзе считают, что увольнения являются преследованием и коллективным увольнением, связанным с деятельностью организации.

По словам представителей IWGB, они представляют интересы сотрудников, которые были уволены Rockstar Games при обстоятельствах, которые, по их мнению, равносильны преследованию и коллективному увольнению, связанному с деятельностью профсоюза. Юристы утверждают, что, несмотря на попытки встретиться с Rockstar для решения вопроса путем переговоров, компания отказалась и продолжила увольнять членов профсоюза, что является неприемлемым и незаконным. В связи с этим были поданы официальные судебные иски от имени заявителей.

Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что они уверены в том, что столкнулись с простым и ясным воспрепятствованием деятельности профсоюза, и намерены организовать полную юридическую защиту. Он также отметил, что этот случай является предупреждением для любого работодателя в игровой индустрии и за ее пределами, который считает, что может безнаказанно действовать против организованных работников.

Rockstar Games пока не встречалась с представителями IWGB для обсуждения ситуации.