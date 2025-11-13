ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 604 оценки

Профсоюз IWGB подал в суд на Rockstar за несправедливое увольнение сотрудников

Extor Menoger Extor Menoger

Профсоюз независимых работников Великобритании (IWGB) подал судебные иски против Rockstar Games, обвиняя компанию в несправедливом увольнении сотрудников за профсоюзную деятельность и внесении их в черные списки.

Эта новость последовала вскоре после объявления о переносе релиза Grand Theft Auto VI на ноябрь 2026 года. В профсоюзе считают, что увольнения являются преследованием и коллективным увольнением, связанным с деятельностью организации.

По словам представителей IWGB, они представляют интересы сотрудников, которые были уволены Rockstar Games при обстоятельствах, которые, по их мнению, равносильны преследованию и коллективному увольнению, связанному с деятельностью профсоюза. Юристы утверждают, что, несмотря на попытки встретиться с Rockstar для решения вопроса путем переговоров, компания отказалась и продолжила увольнять членов профсоюза, что является неприемлемым и незаконным. В связи с этим были поданы официальные судебные иски от имени заявителей.

Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что они уверены в том, что столкнулись с простым и ясным воспрепятствованием деятельности профсоюза, и намерены организовать полную юридическую защиту. Он также отметил, что этот случай является предупреждением для любого работодателя в игровой индустрии и за ее пределами, который считает, что может безнаказанно действовать против организованных работников.

Rockstar Games пока не встречалась с представителями IWGB для обсуждения ситуации.

17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Air72ru
...несмотря на попытки встретиться с Rockstar для решения вопроса путем переговоров, компания отказалась и продолжила увольнять членов профсоюза, что является неприемлемым и незаконным.

В смысле??
То есть если я в своей компании выявил "крыс", "нытиков"(недовольных з/п) и уволил их, меня же ещё и осудят. Это в каком законодательстве говорится, что нельзя увольнять нетрудоспособных сотрудников.
Как по мне начальство, что хочет то и делает. А если человеку это не нравится увольняйся сам, ищи другую работу.

7
Ясос Убибу

Почитай трудовой кодекс, много весёлого узнаешь)

3
dartender Ясос Убибу

Судебная практика, показывает что суд чаще всего встаёт на сторону работника. Даже если он лодырь. А если имеет заболевания и по восемь десять месяцев на больничном, то вообще, заеb...ш.ся от него избавляться.

dartender Ясос Убибу

Судебная практика, показывает что суд чаще всего встаёт на сторону работника. Даже если он лодырь. А если имеет заболевания и по восемь десять месяцев на больничном, то вообще, задолбаешся от него избавляться.

Carissa7517

Ху ле толку морковка волку

4
klitor_lizator

Удачи чувакам: тягаться с юристами такой большой компании, как Take-Two, кажется гиблой затеей.

4
ArexSOnk

Думаю, рокстарам есть что предъявить против этих сотрудников. Как бы они сами в долгу не оказались перед компанией) Не думаю, что увольнения были проведены на больную голову, там штат юристов не так просто сидят.

3
Compramiz

)

1
sa1958

Ну посмотрим что у них получиться в итоге.