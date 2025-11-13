Профсоюз IWGB подал в суд на Rockstar за несправедливое увольнение сотрудников

Профсоюз независимых работников Великобритании (IWGB) подал судебные иски против Rockstar Games, обвиняя компанию в несправедливом увольнении сотрудников за профсоюзную деятельность и внесении их в черные списки.
Эта новость последовала вскоре после объявления о переносе релиза Grand Theft Auto VI на ноябрь 2026 года. В профсоюзе считают, что увольнения являются преследованием и коллективным увольнением, связанным с деятельностью организации.
По словам представителей IWGB, они представляют интересы сотрудников, которые были уволены Rockstar Games при обстоятельствах, которые, по их мнению, равносильны преследованию и коллективному увольнению, связанному с деятельностью профсоюза. Юристы утверждают, что, несмотря на попытки встретиться с Rockstar для решения вопроса путем переговоров, компания отказалась и продолжила увольнять членов профсоюза, что является неприемлемым и незаконным. В связи с этим были поданы официальные судебные иски от имени заявителей.
Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что они уверены в том, что столкнулись с простым и ясным воспрепятствованием деятельности профсоюза, и намерены организовать полную юридическую защиту. Он также отметил, что этот случай является предупреждением для любого работодателя в игровой индустрии и за ее пределами, который считает, что может безнаказанно действовать против организованных работников.
Rockstar Games пока не встречалась с представителями IWGB для обсуждения ситуации.
В смысле??
То есть если я в своей компании выявил "крыс", "нытиков"(недовольных з/п) и уволил их, меня же ещё и осудят. Это в каком законодательстве говорится, что нельзя увольнять нетрудоспособных сотрудников.
Как по мне начальство, что хочет то и делает. А если человеку это не нравится увольняйся сам, ищи другую работу.
Почитай трудовой кодекс, много весёлого узнаешь)
Судебная практика, показывает что суд чаще всего встаёт на сторону работника. Даже если он лодырь. А если имеет заболевания и по восемь десять месяцев на больничном, то вообще, заеb...ш.ся от него избавляться.
Удачи чувакам: тягаться с юристами такой большой компании, как Take-Two, кажется гиблой затеей.
Думаю, рокстарам есть что предъявить против этих сотрудников. Как бы они сами в долгу не оказались перед компанией) Не думаю, что увольнения были проведены на больную голову, там штат юристов не так просто сидят.
Ну посмотрим что у них получиться в итоге.