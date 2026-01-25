Пятёрочка, Лукойл и Нико Беллик: русскоязычные фанаты перенесли действие первого трейлера GTA 6 в Россию

В то время как Rockstar Games продолжает хранить маркетинговое молчание касательно предстоящей Grand Theft Auto 6, русскоязычные фанаты с помощью ИИ переделали первый трейлер игры, перенеся его действие в Россию.
В обновлённом трейлере представлены характерные особенности и бренды России: привычные советские многоэтажки, Автоваз, магазины "Пятерочка", заправки "Лукойл" и надпись о прибытии в Ижевск. Так же в трейлере есть персонажи крайне похожие на Нико Беллика и Дмитрия Нагиева.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 18 ноября 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.
Ну и нейрокал ))
Ты этот нейрокал бы год делал 🤣
Я сам изучаю Comfyui, там мозг пухнет от сложности.
Это тебе не просто промптик вписать и получить такое качество.
негров забыли убрать...
они наши
чернорусики
Посмеялся. Вот как раз подобное в инфопронставе лишь нарастает с приближением релиза. Хотя нам ПК все равно от этого не горячо не холодно. Нам ещё долго ждать, когда к нам игра придёт. Официальных заявлений действительно нет, но маркетинг ведь этим не ограничивается.
но но ведь нико белик это болгарец пэпэ шнейне
Серб.
Полако!
Узбекистанец
Слишком короткий.
ну ты это, держись, главное чтобы человек хороший.
Это да, но ролик слишком короткий.
Да в разы круче чем исходник! Особенно медведи! :))))))
Ёбaный нейрокал...
Мне понравилось))
молодцы снимаю шляпу,моржиха на балконе