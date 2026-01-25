Пятёрочка, Лукойл и Нико Беллик: русскоязычные фанаты перенесли действие первого трейлера GTA 6 в Россию

В то время как Rockstar Games продолжает хранить маркетинговое молчание касательно предстоящей Grand Theft Auto 6, русскоязычные фанаты с помощью ИИ переделали первый трейлер игры, перенеся его действие в Россию.

В обновлённом трейлере представлены характерные особенности и бренды России: привычные советские многоэтажки, Автоваз, магазины "Пятерочка", заправки "Лукойл" и надпись о прибытии в Ижевск. Так же в трейлере есть персонажи крайне похожие на Нико Беллика и Дмитрия Нагиева.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 18 ноября 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.