Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 660 оценок

Пятёрочка, Лукойл и Нико Беллик: русскоязычные фанаты перенесли действие первого трейлера GTA 6 в Россию

AceTheKing AceTheKing

В то время как Rockstar Games продолжает хранить маркетинговое молчание касательно предстоящей Grand Theft Auto 6, русскоязычные фанаты с помощью ИИ переделали первый трейлер игры, перенеся его действие в Россию.

В обновлённом трейлере представлены характерные особенности и бренды России: привычные советские многоэтажки, Автоваз, магазины "Пятерочка", заправки "Лукойл" и надпись о прибытии в Ижевск. Так же в трейлере есть персонажи крайне похожие на Нико Беллика и Дмитрия Нагиева.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 18 ноября 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  29
Real Slim Shady

Ну и нейрокал ))

14
Угрюмый_Кот

Ты этот нейрокал бы год делал 🤣

Я сам изучаю Comfyui, там мозг пухнет от сложности.

Это тебе не просто промптик вписать и получить такое качество.

Vad Pvn

негров забыли убрать...

11
LankyWeaver

они наши

Hall_1920 LankyWeaver

чернорусики

Egik81
В то время как Rockstar Games продолжает хранить маркетинговое молчание касательно предстоящей Grand Theft Auto 6

Посмеялся. Вот как раз подобное в инфопронставе лишь нарастает с приближением релиза. Хотя нам ПК все равно от этого не горячо не холодно. Нам ещё долго ждать, когда к нам игра придёт. Официальных заявлений действительно нет, но маркетинг ведь этим не ограничивается.

11
вортигонт вортигонтович

но но ведь нико белик это болгарец пэпэ шнейне

9
Skvizgar

Серб.

7
Рикочико Skvizgar

Полако!

Skvizgar Рикочико

Узбекистанец

sa1958

Слишком короткий.

7
Sakateka

ну ты это, держись, главное чтобы человек хороший.

3
sa1958 Sakateka

Это да, но ролик слишком короткий.

igor lvov

Да в разы круче чем исходник! Особенно медведи! :))))))

7
PermanentRPG
6
klitor_lizator

Ёбaный нейрокал...

6
Andrey Vic

Мне понравилось))

5
WerGC

молодцы снимаю шляпу,моржиха на балконе

4
