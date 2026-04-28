Разработчик Rockstar исчез из соцсетей после комментария об утечках GTA 6

Сотрудник Rockstar Games Сайкат Колей исчез из соцсетей после комментария о ситуации вокруг Grand Theft Auto VI. Художник по персонажам из индийского подразделения студии в Бангалоре раскритиковал интерес инсайдеров к проекту, но вскоре удалил сообщение и деактивировал аккаунт.

Мы не хотим, чтобы он совал свой нос в нашу компанию и проект.

Комментарий был связан с обсуждениями вокруг журналиста Джейсона Шрайера, который регулярно публикует утечки и детали о GTA 6. Фанаты активно ждут новых новостей от него, особенно на фоне слухов о возможном продолжении маркетинговой кампании и выходе следующего трейлера.

Rockstar традиционно жёстко контролирует любую информацию о своих играх. По данным инсайдеров, внутри компании могут даже распространять дезинформацию, чтобы выявлять источники утечек. При этом материалы Шрайера ранее неоднократно оказывались точными.

Известно, что Колей работал над Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Сама Rockstar Games продолжает сохранять строгую секретность вокруг новой части серии, релиз которой ожидается 19 ноября 2026 года.