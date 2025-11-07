Разработчик Rockstar раскрыл правду о создании GTA6: низкая зарплата, большая нагрузка, увольнение ключевых сотрудников

Сотрудник Rockstar Games, работающий над GTA 6, раскрыл значительную часть информации о том, что происходит внутри студии. Это произошло после нескольких дней протестов недавно уволенных сотрудников и шестимесячной задержки выхода игры. В четверг вечером Rockstar Games опубликовала информацию о том, что GTA 6 теперь выйдет в ноябре 2026 года.

Анонимный разработчик под ником Organize опубликовал на GTAForums подробный обзор Rockstar вскоре после объявления о задержке. Он подтвердил свою личность администраторам форума, таким образом, он действительно является официальным сотрудником Rockstar Games с многолетним стажем и членом профсоюза.

Он начал с того, что его «особенно беспокоит» то, как много фанатов GTA верят оправданиям Rockstar и Take-Two в связи с недавними увольнениями. После этого разработчик подробно рассказал о том, как были уволены 34 разработчика. Сообщается, что тем, на кого компания нацелилась, предложили «короткую дружескую встречу», после чего им вручили письмо об увольнении.

Сотрудник утверждает, что Rockstar не предоставила никаких доказательств увольнения. Это также сопровождалось отказом разработчикам в праве на представительство профсоюза на этой встрече. Он отмечает, что это фактически противоречит трудовому законодательству Великобритании. После этого, как утверждается, их принудительно вывели из офиса.

Что касается сотрудников, отсутствовавших в офисе Rockstar в тот день, то им коротко позвонили из отдела кадров. У одного из пострадавших разработчиков случилась паническая атака во время разговора с отделом кадров. В ответ отдел кадров быстро завершил телефонный разговор.

По мнению Organize, уволенные были образцовыми, безотказными трудягами, чья карьера в Rockstar охватывает почти два десятилетия. Их роли охватывают самые разные области разработки игр: от ведущих художников до дизайнеров, продюсеров и даже руководителей отделов. Найти им замену будет непросто, учитывая их талант и богатый опыт. Источник, поделившийся этой информацией, утверждает, что это повлияет на сроки разработки.

Возвращаясь к причине увольнения этих сотрудников, Organize сообщает, что всего две недели назад численность профсоюза достигла 200 человек. Это соответствует критериям признания и начала переговоров с высшим руководством о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники.

Как и ожидалось, одной из ключевых проблем является большая нагрузка. Наряду с этим упоминаются «негибкие условия труда» и «недостаточная оплата труда». Поскольку компания не решает эту проблему и, очевидно, использует тактику подавления профсоюза, нынешние сотрудники работают в страхе, что их уволят следующими. Источник сообщает: «Боевой дух в студии на самом низком уровне». Они боятся даже признать протесты и сложившуюся ситуацию.

В то время как мы должны с энтузиазмом ждать следующего года, мы полностью обессилены, и наше доверие к другим полностью подорвано. Все наши амбиции заключались в том, чтобы сделать R* более счастливым, справедливым, безопасным и равноправным местом. Вот и всё. Произошедшее ясно показывает, что мы заботимся о благополучии наших коллег в Rockstar больше, чем сама компания.