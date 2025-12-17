Разработчик The Elder Scrolls 6 поддержал перенос GTA 6: "Лучше ждать дольше, чем разочароваться"

Один из ключевых авторов Bethesda считает, что Rockstar приняла абсолютно верное решение, отложив выход GTA 6. По словам дизайн-директора студии Эмила Пальяруло, проекты такого масштаба невозможно выпускать в спешке без ущерба качеству.
Он отметил, что большие игры требуют не только лет разработки, но и долгой финальной «шлифовки»: исправления багов, балансировки и доведения всех систем до ума. Иначе фанаты рискуют получить продукт, который не оправдает ожиданий.
Пальяруло сравнил разработку с готовкой: либо игра «дозревает в духовке», либо выходит сырой. По его мнению, игрокам куда важнее получить отполированную и запоминающуюся игру, чем более ранний, но проблемный релиз.
В Bethesda уверены, что именно такой подход позволяет играм вроде Skyrim оставаться актуальными десятилетиями — и GTA 6, как и The Elder Scrolls 6, явно нацелена на долгую жизнь.
Лучше не ждать, чем ждать.
А лучше и не ждать, тогда и разочарований не будет.
Лучше не ждать вообще, чем разочароваться в итоге. Ибо как говорится ничто так не разочаровывает как потраченное зря время. Ибо в среднем всего у нас 682 560 часов с рождения.
12 лет - это спешка? // Александр Ковалёв
В текущих реалиях переносы ничего не дают, один фиг выходят недоделки
а можно, как с Киберпанком и ждать дольше, и в итоге разочароваться...
а что лучше умереть?
Все верно.... он так завуалировано напомнил о новой Elder sctolls)
Ну ничего, ещё пара лет, и между тизером TES6 и самой TES6 будет разница больше чем между TES3 и TES5 // Тимофей Смекалин
К заявлению так же присоединились разработчики Bioshock 4 и других игр, варящихся в котле производственного ада 🥰