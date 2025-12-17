Разработчик The Elder Scrolls 6 поддержал перенос GTA 6: "Лучше ждать дольше, чем разочароваться"

Один из ключевых авторов Bethesda считает, что Rockstar приняла абсолютно верное решение, отложив выход GTA 6. По словам дизайн-директора студии Эмила Пальяруло, проекты такого масштаба невозможно выпускать в спешке без ущерба качеству.

Он отметил, что большие игры требуют не только лет разработки, но и долгой финальной «шлифовки»: исправления багов, балансировки и доведения всех систем до ума. Иначе фанаты рискуют получить продукт, который не оправдает ожиданий.

Пальяруло сравнил разработку с готовкой: либо игра «дозревает в духовке», либо выходит сырой. По его мнению, игрокам куда важнее получить отполированную и запоминающуюся игру, чем более ранний, но проблемный релиз.

В Bethesda уверены, что именно такой подход позволяет играм вроде Skyrim оставаться актуальными десятилетиями — и GTA 6, как и The Elder Scrolls 6, явно нацелена на долгую жизнь.