Разработчики Grand Theft Auto 6 под давлением фанатов, говорят создатели Hell Let Loose

Ожидания вокруг Grand Theft Auto 6 достигли таких масштабов, что многие считают их почти нереалистичными. Крейг Кларк, продюсер исторического шутера Hell Let Loose и его дополнения Hell Let Loose: Vietnam, в интервью GamesRadar+ поделился своими мыслями о том, как это может давить на команду Rockstar Games.

«Чем больше восторгаются игроки, тем больше поводов для беспокойства у разработчиков», — говорит Кларк.

Он отмечает, что даже самые мелкие детали в игре могут стать предметом критики, если ожидания фанатов не совпадут с тем, что получилось.

«Ты считаешь, что игра отлично работает и всё круто, а кто-то всё равно скажет: “Я ожидал вот это, и это, и это!” — и приходится извиняться», — объясняет продюсер.

Кларк также считает, что релиз Grand Theft Auto 6 окажет заметное влияние на рынок. «Все, кто может, будут стараться обходить этот релиз стороной — как будто это чёрная дыра для внимания и денег», — добавил он. По его мнению, хотя его собственная игра Hell Let Loose: Vietnam тоже амбициозна, она находится в совершенно другой нише и не будет напрямую конкурировать с Grand Theft Auto 6.