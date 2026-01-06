Разработчики из Atlus, Square Enix и Sega считают GTA 6 ключевой игрой десятилетия

Грядущий релиз Grand Theft Auto VI вызывает интерес не только у игроков, но и у ведущих представителей игровой индустрии. Японское издание Famitsu опросило 171 разработчика о проектах, которых они больше всего ждут в 2026 году, и именно GTA 6 упоминалась чаще остальных — даже на фоне таких ожидаемых релизов, как Pragmata или Resident Evil Requiem.

Многие именитые авторы уверены, что новый проект Rockstar способен задать новые ориентиры для всей индустрии. Продюсер и режиссёр Atlus Кадзуюки Ямаи отметил, что ему особенно интересно, сумеет ли GTA 6 «поднять планку» качества и масштабов. Похожие мысли высказал и представитель CD Projekt Red Юки Нисио, заявив, что с любопытством ожидает, какие технологические и дизайнерские решения предложит Rockstar.

Некоторые разработчики настроены ещё более категорично. Арт-директор SNK Нобуюки Куроки считает, что GTA 6 может стать редким примером проекта, который меняет ожидания игроков на годы вперёд и становится поворотным моментом для поколения консолей. С ним согласны и в Level-5 — глава студии Акихиро Хино уверен, что игра наглядно покажет, на что способно новое «железо» и какие идеи ранее были невозможны в массовом геймдизайне.

Для части авторов GTA 6 — не только профессиональный ориентир, но и личное ожидание. Руководитель Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути признался, что внимательно следит за серией и черпает вдохновение в том, как Rockstar выстраивает свои миры. А глава RGG Studio Масаёси Ёкояма лаконично выразил общее настроение индустрии: «GTA 6. Просто выпустите её».

Даже те, кто не планирует играть, признают влияние будущего релиза. Представители Sony и других компаний подчёркивают, что выход GTA 6 невозможно игнорировать из-за его потенциального эффекта на рынок и ожидания аудитории.