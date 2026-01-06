Разработчики из Atlus, Square Enix и Sega считают GTA 6 ключевой игрой десятилетия

Грядущий релиз Grand Theft Auto VI вызывает интерес не только у игроков, но и у ведущих представителей игровой индустрии. Японское издание Famitsu опросило 171 разработчика о проектах, которых они больше всего ждут в 2026 году, и именно GTA 6 упоминалась чаще остальных — даже на фоне таких ожидаемых релизов, как Pragmata или Resident Evil Requiem.
Многие именитые авторы уверены, что новый проект Rockstar способен задать новые ориентиры для всей индустрии. Продюсер и режиссёр Atlus Кадзуюки Ямаи отметил, что ему особенно интересно, сумеет ли GTA 6 «поднять планку» качества и масштабов. Похожие мысли высказал и представитель CD Projekt Red Юки Нисио, заявив, что с любопытством ожидает, какие технологические и дизайнерские решения предложит Rockstar.
Некоторые разработчики настроены ещё более категорично. Арт-директор SNK Нобуюки Куроки считает, что GTA 6 может стать редким примером проекта, который меняет ожидания игроков на годы вперёд и становится поворотным моментом для поколения консолей. С ним согласны и в Level-5 — глава студии Акихиро Хино уверен, что игра наглядно покажет, на что способно новое «железо» и какие идеи ранее были невозможны в массовом геймдизайне.
Для части авторов GTA 6 — не только профессиональный ориентир, но и личное ожидание. Руководитель Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути признался, что внимательно следит за серией и черпает вдохновение в том, как Rockstar выстраивает свои миры. А глава RGG Studio Масаёси Ёкояма лаконично выразил общее настроение индустрии: «GTA 6. Просто выпустите её».
Даже те, кто не планирует играть, признают влияние будущего релиза. Представители Sony и других компаний подчёркивают, что выход GTA 6 невозможно игнорировать из-за его потенциального эффекта на рынок и ожидания аудитории.
Серия ГТА всегда была унылой и скучной
ТЫ ЧЕ ЧОРТ
Согласен, сплошные покатушки от точки до точки.
Будет обыкновенная гта, но с красивым графонон, но никакой революции не случится, в плане вау какой шедевр. Вот вы сами все увидите! Всех с наступающим, Рождеством Христовым! 😊
Прогрев гоев начался))))) луТшая игра столетия! Нет! ТЫСЯЧИЛЕТИЯ!!! Уауауав я кидаю деньги в экран, но ничего не происходит! Где моя ГТАшечка??? Я хочу обмазаться л.г.б.т повесткой и микротранзакциями!
Причём гои так и не поняли, что им до сих пор не показали ничего внятного. Геймплей не показали, интересные моменты сюжета - тоже.
Конечно ключевая игра десятилетия все студии даже инди ждут GTA 6 чтобы поднять ценники потом на свои игры, если GTA 6 будет стоить выше 100 баксов. Потом говоря что разработка подорожала и т.д. и т.п.
Да, это будет лучшая игра, жду
Без сомнения, это будет прорывная ИМБА.
Тоже мне открытие.
Разработчики из Atlus, Square Enix и Sega считают Patch 6 ключевым обновлением десятилетия
Она ещё не вышла,а уже целое десятилетие вылизываний себе захапала.Вот это я понимаю хайп.А не ваши эти обоссаные Экспедиции).
Да что там 1000 летия.