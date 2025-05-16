Разработка GTA 6 началась всерьез в 2020 году и стоила 1 млрд. долларов

Разработка Grand Theft Auto 6 началась «всерьез» в 2020 году после успеха Red Dead Redemption 2, сообщила сегодня в своем финансовом отчете материнская компания Rockstar Take-Two — впервые после громкой задержки GTA 6 с осени 2025 года на 26 мая 2026 года.
Использование фразы «всерьез», конечно, предполагает, что разработка началась еще раньше в раннем качестве. Стоит отметить, что Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году, поэтому общее время разработки GTA 6 к моменту ее выхода составит не менее восьми лет. Стоимость разработки GTA 6 на данный момент оценивается более чем в 1 миллиард долларов, что делает ее самой дорогой видеоигрой всех времен.
Что в этой помойке может стоить 1 лярд? Бюджет поделён 1/10 на разработку/маркетинг?)
А это просто вброс для причины, чтобы ценник накрутить свыше 100 баксов на выходе. Всё просто.
Его так будет не хватать.
Пора всерьёз игнорить эти новости.
ещё на предзаказах этот миллиард себе спокойно вернут
Что-то маленький бюджет. Параша будет. Надо было ярдов пять влить.
И снова эти деньги уйдут в никуда? )
Ты совсем дёбик или дальше вступительных титров игру не проходил ни одну?
Вспоминаются клоуны, которые форсили бюджет в 2 ярда. Что с лицом?
То есть, ярд бачей на разработку игры для тебя - норм, а вот 2 - это перебор? Имей ты хотя бы малейшее понимание этой суммы - тебе можно было бы задать тот же вопрос: "А что с лицом?"
А сколько триллионов нужно потратить, что бы игра вышла одновременно на всех основных платформах?
А до 2020?
ПК порт для РДР2
Поддерживали онлайн в RDR2.
Сами R не делают порты на пк, а другие студии на подхвате.
прибыль от гта 5 только 6 ярдов+ не считая донаты в онлайн по сути за воздух, так что пусть хоть 5 тратят
еси шо в расходы входят, зп боссам+бонусы+уборка, еда, покупка оборудования - обновка, технологии, мытье окон, коммуналка и мн др и тд тп
Одним словом (ВСЁ). Ну это как-бы логично.
уенивается в милиард кем? теми же кто и оцнил разработку рдр 2 в 180- 300 лямов? смешно конечно, все это наблюдать максимум стоимость разработки может быть х2 от rdr2 это 500 лямов прям потолок ! и игра станет самой дорогой в истории и так // Great Muta
Написано же что что take two это сказали
Ты чем читаешь новость