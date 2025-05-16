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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 317 оценок

Разработка GTA 6 началась всерьез в 2020 году и стоила 1 млрд. долларов

monk70 monk70

Разработка Grand Theft Auto 6 началась «всерьез» в 2020 году после успеха Red Dead Redemption 2, сообщила сегодня в своем финансовом отчете материнская компания Rockstar Take-Two — впервые после громкой задержки GTA 6 с осени 2025 года на 26 мая 2026 года.

Использование фразы «всерьез», конечно, предполагает, что разработка началась еще раньше в раннем качестве. Стоит отметить, что Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году, поэтому общее время разработки GTA 6 к моменту ее выхода составит не менее восьми лет. Стоимость разработки GTA 6 на данный момент оценивается более чем в 1 миллиард долларов, что делает ее самой дорогой видеоигрой всех времен.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Listoman

Что в этой помойке может стоить 1 лярд? Бюджет поделён 1/10 на разработку/маркетинг?)

17
askazanov

А это просто вброс для причины, чтобы ценник накрутить свыше 100 баксов на выходе. Всё просто.

Участник сайта

Его так будет не хватать.

10
JustA_NiceGuy

Пора всерьёз игнорить эти новости.

6
CleverOrvillethor

ещё на предзаказах этот миллиард себе спокойно вернут

5
Вазген строитель

Что-то маленький бюджет. Параша будет. Надо было ярдов пять влить.

4
Kalaka Whitewing

И снова эти деньги уйдут в никуда? )

4
Kokoprime1991

Ты совсем дёбик или дальше вступительных титров игру не проходил ни одну?

2
William Dwight

Вспоминаются клоуны, которые форсили бюджет в 2 ярда. Что с лицом?

2
Антон Чепуренко

То есть, ярд бачей на разработку игры для тебя - норм, а вот 2 - это перебор? Имей ты хотя бы малейшее понимание этой суммы - тебе можно было бы задать тот же вопрос: "А что с лицом?"

SexualHarassmentPanda

А сколько триллионов нужно потратить, что бы игра вышла одновременно на всех основных платформах?

1
WickedJacobi

А до 2020?

William Dwight

ПК порт для РДР2

Рикочико

Поддерживали онлайн в RDR2.

kotasha William Dwight

Сами R не делают порты на пк, а другие студии на подхвате.

Antoxanotdance

прибыль от гта 5 только 6 ярдов+ не считая донаты в онлайн по сути за воздух, так что пусть хоть 5 тратят

Властелин Сосцов

еси шо в расходы входят, зп боссам+бонусы+уборка, еда, покупка оборудования - обновка, технологии, мытье окон, коммуналка и мн др и тд тп

Kokoprime1991

Одним словом (ВСЁ). Ну это как-бы логично.

Пользователь ВКонтакте

уенивается в милиард кем? теми же кто и оцнил разработку рдр 2 в 180- 300 лямов? смешно конечно, все это наблюдать максимум стоимость разработки может быть х2 от rdr2 это 500 лямов прям потолок ! и игра станет самой дорогой в истории и так // Great Muta

Mister proper 1214

Написано же что что take two это сказали

Ты чем читаешь новость