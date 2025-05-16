Разработка GTA 6 началась всерьез в 2020 году и стоила 1 млрд. долларов

Разработка Grand Theft Auto 6 началась «всерьез» в 2020 году после успеха Red Dead Redemption 2, сообщила сегодня в своем финансовом отчете материнская компания Rockstar Take-Two — впервые после громкой задержки GTA 6 с осени 2025 года на 26 мая 2026 года.

Использование фразы «всерьез», конечно, предполагает, что разработка началась еще раньше в раннем качестве. Стоит отметить, что Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году, поэтому общее время разработки GTA 6 к моменту ее выхода составит не менее восьми лет. Стоимость разработки GTA 6 на данный момент оценивается более чем в 1 миллиард долларов, что делает ее самой дорогой видеоигрой всех времен.