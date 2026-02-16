С приближением заветной даты — 19 ноября 2026 года — обсуждения вокруг Grand Theft Auto 6 выходят на новый уровень истерии. Если раньше геймеры обсуждали графику и сюжет, то теперь главной темой стало влияние игры на реальный мир. Изучая настроения в социальных сетях и на форумах, можно сделать вывод, что релиз новой части GTA от Rockstar Games рискует стать настоящим испытанием для глобальной сети и мировой продуктивности.

Пользователи сравнивают грядущий выход игры с «библейским апокалипсисом» для серверов. Комментаторы предрекают, что в день запуска серверы PlayStation, Xbox и цифровых магазинов будут «молить о пощаде» из-за колоссальной нагрузки от одновременных загрузок.

19 ноября запомнится как день, когда мир коллективно сказал "к черту всё" и переехал в Вайс-Сити на ПМЖ. Работа будет заброшена, отношения подвергнутся испытаниям, а серверы рухнут.

— пишут фанаты.

Многие отмечают феноменальную способность Rockstar Games удерживать аудиторию. Студия не выпускала новых игр более десяти лет, но все еще способна организовать самый масштабный запуск в истории индустрии развлечений. Эксперты из сообщества называют это не просто релизом игры, а «глобальным культурным событием», с которым не сравнится ни один фильм или музыкальный альбом.

Однако есть и скептики. Некоторые игроки напоминают о провальном старте GTA Online для пятой части и предполагают, что мультиплеер в GTA 6 наверняка запустят не в первый день, чтобы хоть как-то снизить нагрузку. Другие опасаются, что из-за ухода ключевых талантов из студии качество игры может пострадать.

Впрочем, общий консенсус остается неизменным: ноябрь 2026 года станет «черной дырой» для производительности труда во всем мире, так как миллионы людей предпочтут улицы Леониды реальным офисам.