Rockstar Games формирует специальную команду для работы с контент-мейкерами и фан-сообществами

Похоже, Rockstar Games делает серьёзный шаг навстречу сообществу контент-мейкеров и фан-страниц. Как стало известно, компания активно формирует новую структуру под названием Rockstar Games Creator Team и уже открыла вакансию на должность Associate Director, который будет руководить этой инициативой.



Этот шаг, вероятно, сигнализирует о значительном улучшении коммуникации с создателями контента и игровыми сообществами, особенно в преддверии запуска GTA VI Online. Основная задача новой команды — стать прямым контактным лицом для контент-мейкеров, а также управлять программами платного спонсорства для них.

Rockstar Games уже несколько лет активно работает над улучшением отношений с креаторами. В рамках этой стратегии многие известные создатели контента и фан-страницы (такие как GTASeries, TheGTAHouse, CGH и другие) уже получают ранний доступ к еженедельным обновлениям и событиям в GTA Online и Red Dead Online. Формирование специализированной команды позволит систематизировать и расширить эту работу, обеспечивая более тесное взаимодействие и поддержку.

Эксперты отмечают, что такой подход крайне важен для поддержания интереса к играм Rockstar, особенно учитывая огромную роль стримеров, ютуберов и фан-сообществ в продвижении и формировании лояльной аудитории. Создание выделенной команды демонстрирует стремление Rockstar не только улучшить отношения с существующими партнёрами, но и привлечь новых, что в конечном итоге должно способствовать более эффективному продвижению будущих проектов, включая долгожданную GTA VI.