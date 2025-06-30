Rockstar Games ищет специалистов для маркетинга и локализаций GTA 6 - в том числе и для русского перевода

Rockstar Games объявила международный набор специалистов по локализации. Компания активно готовится к запуску Grand Theft Auto 6, релиз которой намечен на 26 мая 2026 года. Судя по активности, студия переходит к масштабной маркетинговой кампании.
В рамках новой волны найма предлагаются годичные контракты. Участники будут заниматься адаптацией и проверкой маркетинговых материалов, а также консультированием внутренних команд для обеспечения качества перевода.
Вакансии открыты для специалистов из России, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Польши, Китая и Испании. Это указывает на приоритетные регионы для рекламных кампаний.
Также в задачи сотрудников войдёт взаимодействие с разработчиками и поддержка на этапе подготовки к релизу. Всё это говорит о том, что Rockstar выходит на финальный этап перед запуском одной из самых ожидаемых игр десятилетия.
РФ персона нон-грата в мире же, зачем рокстарам локализировать игру для РФ?
чтоб ты побежал за 100 баксов покупать
Русскоговорящие это все странны бывшего ссср. Зачем им озвучивать на каждый язык, когда проще озвучить на русский?
Деньги не пахнут
я даже на сабы не надеялся в итоге приятно удивили
Ооо неплохо если локализуют озвучку
Rockstar всегда делают дубляж только для английского языка, остальные языки получают лишь текстовые локализации.
Вдруг в этот раз они не только текстом обойдутся? Всякое бывает, учитывая масштабность проекта, и до этого могут руки дойти.
Мало вероятно это просто лишнии траты