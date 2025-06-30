ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 415 оценок

Rockstar Games ищет специалистов для маркетинга и локализаций GTA 6 - в том числе и для русского перевода

AceTheKing AceTheKing

Rockstar Games объявила международный набор специалистов по локализации. Компания активно готовится к запуску Grand Theft Auto 6, релиз которой намечен на 26 мая 2026 года. Судя по активности, студия переходит к масштабной маркетинговой кампании.

В рамках новой волны найма предлагаются годичные контракты. Участники будут заниматься адаптацией и проверкой маркетинговых материалов, а также консультированием внутренних команд для обеспечения качества перевода.

Вакансии открыты для специалистов из России, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Польши, Китая и Испании. Это указывает на приоритетные регионы для рекламных кампаний.

Также в задачи сотрудников войдёт взаимодействие с разработчиками и поддержка на этапе подготовки к релизу. Всё это говорит о том, что Rockstar выходит на финальный этап перед запуском одной из самых ожидаемых игр десятилетия.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Brock_Harrison

РФ персона нон-грата в мире же, зачем рокстарам локализировать игру для РФ?

11
Finni24

чтоб ты побежал за 100 баксов покупать

5
BloomingVysor

Русскоговорящие это все странны бывшего ссср. Зачем им озвучивать на каждый язык, когда проще озвучить на русский?

5
HellmaN69

Деньги не пахнут

CleverOrvillethor

я даже на сабы не надеялся в итоге приятно удивили

3
BloomingVysor

Ооо неплохо если локализуют озвучку

AceTheKing

Rockstar всегда делают дубляж только для английского языка, остальные языки получают лишь текстовые локализации.

2
BloomingVysor AceTheKing

Вдруг в этот раз они не только текстом обойдутся? Всякое бывает, учитывая масштабность проекта, и до этого могут руки дойти.

-zotik- BloomingVysor

Мало вероятно это просто лишнии траты

1