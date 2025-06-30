Rockstar Games ищет специалистов для маркетинга и локализаций GTA 6 - в том числе и для русского перевода

Rockstar Games объявила международный набор специалистов по локализации. Компания активно готовится к запуску Grand Theft Auto 6, релиз которой намечен на 26 мая 2026 года. Судя по активности, студия переходит к масштабной маркетинговой кампании.

В рамках новой волны найма предлагаются годичные контракты. Участники будут заниматься адаптацией и проверкой маркетинговых материалов, а также консультированием внутренних команд для обеспечения качества перевода.

Вакансии открыты для специалистов из России, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Польши, Китая и Испании. Это указывает на приоритетные регионы для рекламных кампаний.

Также в задачи сотрудников войдёт взаимодействие с разработчиками и поддержка на этапе подготовки к релизу. Всё это говорит о том, что Rockstar выходит на финальный этап перед запуском одной из самых ожидаемых игр десятилетия.