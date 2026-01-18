Rockstar Games купила домен для GTA VI: слух

В сети появилась забавная история, связанная с самой ожидаемой игрой года — Grand Theft Auto VI.

В мае 2025 года геймер заметил в трейлере GTA VI вымышленный штат «Gloriana» и в шутку зарегистрировал домен visitgloriana.com, перенаправлявший на сайт Rockstar.

В конце ушедшего года ему якобы предложили $2000 за этот домен через посредника. После продажи регистратором домена стала компания MarkMonitor, которая обслуживает домены для Take-Two (владельца Rockstar) и других крупных корпораций.

Со мной связался посредник и сказал, что кто-то заинтересован в покупке домена примерно за 600 долларов. Я сначала отказался, подумав, что это шутка. Через несколько дней они вернулись с гораздо более агрессивным предложением, что ясно показало их серьёзность. После нескольких раундов переговоров мы договорились о финальной цене около 2000 долларов. Они перевели деньги, а я передал им домен.

Теперь автор шутки предполагает, что, возможно, невольно «потратил» $2000 из бюджета разработки GTA VI, хотя, вероятнее всего, история - лишь выдумка, созданная с целью хайпа на самом ожидаемом тайтле последнего десятилетия.