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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 420 оценок

Rockstar Games нанимает специалистов для моддинга своих игр

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Компания объявила вакансии "Заместитель менеджера по обеспечению соответствия: Creator Platform" и "Старший менеджер по продукту, Creator Platform"

Специалисты будут привносить критический и творческий взгляд, чтобы выявлять и предлагать инновационные решения для сложных проблем. Отвечать за разработку и реализацию четкого видения наших платформ, сотрудничая с широким кругом технических и нетехнических заинтересованных сторон.

Команда Creator Platform предоставляет технологическую платформу, которая позволяет игрокам знакомиться с контентом, созданным сообществом, на полностью настраиваемых выделенных серверах, где создатели могут разрабатывать собственные игровые режимы и другие модификации на различных языках программирования.

Страсть к играм, играм-песочницам, моддингу и пользовательскому контенту, а также к сообществам, которые формируются вокруг них.
Практический опыт разработки игровых модов и участия в сообществах моддеров.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Продавать моды? Почему бы и нет. Весезда и не только уже давно этим занимются.