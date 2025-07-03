Rockstar Games нанимает специалистов для моддинга своих игр

Компания объявила вакансии "Заместитель менеджера по обеспечению соответствия: Creator Platform" и "Старший менеджер по продукту, Creator Platform"



Специалисты будут привносить критический и творческий взгляд, чтобы выявлять и предлагать инновационные решения для сложных проблем. Отвечать за разработку и реализацию четкого видения наших платформ, сотрудничая с широким кругом технических и нетехнических заинтересованных сторон.



Команда Creator Platform предоставляет технологическую платформу, которая позволяет игрокам знакомиться с контентом, созданным сообществом, на полностью настраиваемых выделенных серверах, где создатели могут разрабатывать собственные игровые режимы и другие модификации на различных языках программирования.



Страсть к играм, играм-песочницам, моддингу и пользовательскому контенту, а также к сообществам, которые формируются вокруг них.

Практический опыт разработки игровых модов и участия в сообществах моддеров.