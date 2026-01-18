Rockstar Games нарушила секретность и дала умирающему фанату сыграть в GTA 6

Последнее несколько лет мы привыкли воспринимать Rockstar Games как некую неприступную крепость, окруженную рвом из NDA и тотальной секретности. Студия славится тем, что не показывает свои проекты никому раньше времени, оберегая их от посторонних глаз с параноидальной тщательностью. Однако, как выяснилось на днях, даже у суровых создателей главной криминальной саги есть сердце, и ради благой цели они готовы сделать исключение из своих железных правил.
Трогательная история началась с публикации Энтони Армстронга, UI-интегратора из студии Ubisoft Toronto. В своем профиле на LinkedIn он обратился к коллегам из Rockstar с эмоциональной просьбой. Одному из членов его семьи, который годами боролся с раком, врачи вынесли неутешительный вердикт — ему осталось жить от 6 до 12 месяцев.
Понимая, что его родственник, будучи преданным фанатом серии GTA, скорее всего, просто не доживет до официального релиза шестой части, Энтони попросил организовать для него закрытый плейтест. Благоприятным фактором стало то, что больной фанат проживает буквально «в двух шагах» от офиса разработчиков в Оквилле.
Я прекрасно понимаю необходимость секретности на данном этапе разработки, поэтому подписание NDA — это само собой разумеющееся условие.
— написал Армстронг.
Спустя некоторое время пост обновился: Энтони сообщил, что с ним связались представители Rockstar и он получил «отличные новости». Деталей он раскрывать не стал, но горячая благодарность подтверждает: студия пошла навстречу и исполнила последнее желание фаната. Этот жест не только демонстрирует человечность компании, но и косвенно подтверждает важный факт для всех ждущих игру: у разработчиков уже есть билд, в который уже можно играть.
Стоит отметить, что такая открытость для Rockstar — уникальный случай. Обычно за распространение информации об игре студия наказывает максимально жестко. Совсем недавно мы рассказывали, как компания уволила своего работника за разглашение деталей.
Для всех остальных игроков, которым придется ждать общей очереди, напоминаем: релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.
Кто начал использовать?
