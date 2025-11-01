Rockstar Games обвиняют в репрессиях против профсоюза после увольнения десятков сотрудников

Rockstar Games обвиняют в антипрофсоюзной политике после увольнения от 30 до 40 сотрудников из своих студий. Согласно отчёту, опубликованному Bloomberg, Независимый профсоюз работников Великобритании назвал увольнения «безжалостным» актом профсоюзных репрессий со стороны разработчика Grand Theft Auto.

Сообщается, что увольнения стали прямым ответом на набирающие обороты внутри компании усилия по объединению в профсоюз. Движение за объединение рабочих набирало силу в британских подразделениях Rockstar Games, что, по всей видимости, заставило компанию принять радикальные меры по сдерживанию.

Президент НПРВ Алекс Маршалл заявил:

Rockstar только что совершила один из самых вопиющих и безжалостных актов репрессий против профсоюзов в истории игровой индустрии. Это вопиющее пренебрежение законом и жизнями работников, которые приносят компании миллиарды, является оскорблением для фанатов и всей мировой индустрии.

В ответ Алан Льюис, представитель Take Two, заявил, что увольнения не связаны с попытками создания профсоюза, а вызваны «серьёзными проступками» со стороны сотрудников.

Мы стремимся создавать лучшие в мире развлекательные объекты, предлагая нашим передовым творческим командам позитивную рабочую среду и возможности для непрерывного карьерного роста. Наша культура основана на командной работе, совершенстве и доброте. Как всегда, мы полностью поддерживаем амбиции и позицию Rockstar.

Несмотря на заявления компании, Маршалл утверждает, что все уволенные сотрудники были активными членами частной профсоюзной группы на Discord, которые ранее вступили в НПРВ или планировали вступить.