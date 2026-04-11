Rockstar Games ограничила внутренний доступ к данным о GTA 6 для предотвращения утечек информации

Инсайдер Detective Seeds, пообщавшись с бывшими сотрудниками Rockstar Games, сообщил, что точная дата выхода третьего трейлера GTA 6 остается тайной даже внутри студии. Чтобы исключить любые утечки, руководство компании максимально сократило список лиц, допущенных к этой информации. Теперь доступ к графику публикаций имеет лишь узкий круг топ-менеджеров.

Бывший разработчик студии Дэвид О’Рейли подтвердил, что скрывать детали внутри Rockstar проще, чем кажется. Из-за колоссальной нагрузки рядовые сотрудники настолько сосредоточены на своих конкретных задачах, что часто не имеют общего представления о финальном наполнении игры или содержании будущих роликов. Это позволяет компании сохранять интригу даже среди собственного персонала.

Такие меры предосторожности стали ответом на инцидент с первым трейлером, который попал в сеть раньше времени и заставил студию менять планы на ходу. Несмотря на то, что релиз игры уже не за горами и выход нового видео ожидается в ближайшее время, эксперты считают, что на этот раз Rockstar удастся избежать сливов и представить ролик строго по графику.

Третий трейлер ожидается в ближайшее время (апрель–июнь 2026 года), так как Take-Two планирует запуск основной маркетинговой кампании этим летом.

По состоянию на апрель 2026 года официальный релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S, при этом дата выхода на ПК официально не подтверждена, но, по данным инсайдеров, ожидается в феврале 2027 года