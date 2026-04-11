Rockstar Games подтвердила хакерскую атаку и утечку данных

Ещё одна плохая новость для Rockstar Games. На этот раз известная хакерская группа ShinyHunters утверждает, что взломала защищённые облачные серверы компании и теперь завладела большим объёмом данных. Группа требует выкуп до 14 апреля, иначе, как сообщается, она опубликует имеющиеся у неё данные.

Rockstar Games подтвердила факт утечки данных. Представитель компании направил Kotaku следующее заявление:

Мы можем подтвердить, что в связи с утечкой данных третьей стороны был получен доступ к ограниченному объёму несущественной информации компании. Этот инцидент не влияет на нашу организацию или наших игроков.