Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Rockstar Games подтвердила хакерскую атаку и утечку данных

monk70 monk70

Ещё одна плохая новость для Rockstar Games. На этот раз известная хакерская группа ShinyHunters утверждает, что взломала защищённые облачные серверы компании и теперь завладела большим объёмом данных. Группа требует выкуп до 14 апреля, иначе, как сообщается, она опубликует имеющиеся у неё данные.

Rockstar Games подтвердила факт утечки данных. Представитель компании направил Kotaku следующее заявление:

Мы можем подтвердить, что в связи с утечкой данных третьей стороны был получен доступ к ограниченному объёму несущественной информации компании. Этот инцидент не влияет на нашу организацию или наших игроков.
Loopy Fox

Если коротко - Хер вам, а не деньги

ДЕНИСКА_омск

Во слива буит если это спецом замутили чтобы ГТА 6 перенести ещё на год

Господин Лидер Мур

правильно сделали что отказались платить выкуп, хоть узнаем точные даты всех трейлеров! ЕЕЕЕЕ

ОгурчикЮрец

Пиарчик пошёл. А если и сольют, то вообще мусорную инфу.

И потерь никаких, а реклама ещё больше идёт.

(Да и рокам надо пиарить.)

PuaJl4eJl

Уволить к монахам,инженеров и специалистов по информационной и облачной безопасности)))

