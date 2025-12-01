ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 618 оценок

Rockstar может показать первый геймплей GTA 6 прямо перед The Game Awards 2025

Gutsz Gutsz

В сети стремительно набирает популярность инсайд, согласно которому компания Rockstar Games готовит громкий сюрприз для фанатов уже на следующей неделе. Слухи указывают на то, что новый трейлер Grand Theft Auto 6 может быть опубликован 10 декабря — буквально за день до церемонии награждения The Game Awards 2025.

Изначально информация базировалась на словах известного журналиста Джейсона Шрайера об «активности в конце года», однако конкретную дату фанаты вычислили самостоятельно. Выбор пал на канун TGA неслучайно: Rockstar Games имеет репутацию компании, которая любит публиковать анонсы незадолго до крупных ивентов, чтобы перетянуть все медийное внимание на себя. Кроме того, дебютный трейлер игры также вышел в декабре.

Предполагается, что в новом ролике наконец-то покажут полноценный геймплей за второго протагониста, Джейсона, и, возможно, откроют предварительные заказы. При этом источники намекают, что цены на игру могут подтвердить ранее спекуляции о повышенной цене. Впрочем, стоит сохранять скептицизм: если 10 декабря новостей не последует, следующей вероятной датой для анонсов станет февральский отчет перед инвесторами.

Пока аудитория ждет официальной демонстрации навыков Джейсона в действии, энтузиасты уже успели по крупицам собрать его биографию, изучив доступные кадры. Подробнее об этом читайте в нашем прошлом материале:

Исследование фаната GTA 6 раскрывает непростое военное прошлое Джейсона

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  7
DemandingRufus

Две модельки будут стрелять в одинаковых болванчиков. Геймплей GTA 6 понятен, вторичен и неинтересен. Покажут стрельбу, погони, взрывы, задницы. Перехайпенный пластмассовый мир для серых масс.

North235
Покажут стрельбу, погони, взрывы, задницы.

Рокстар никогда не были настолько предсказуемыми. Вспомни первые трейлеры RDR2: первый трейлер - показ о чем в принципе игра, второй - демонстрация красот мира и интригующих игровых механик, которые заставляли действительно хотеть эту игру!

Lelik_mc_kawai

"Rockstar может показать первый геймплей" - может но не покажет!

UnwaveringGlenn

Ну покажут так покажут, мы посмотрим, ну а если не покажут да и хер с ней, не виляка потеря!!!

Lvinomord

Rockstar может НЕ показать первый геймплей GTA 6 прямо перед The Game Awards 2025

SERGEY-SP

ну ну ))))ПОкажут они большой между ног!Харэ верить и слушать эти г новости!

shooltz777

и все мля обосутси )