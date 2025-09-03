Rockstar начинает подготовку к маркетинговой кампании долгожданной Grand Theft Auto 6

Возможно, это всего лишь подготовка к будущей маркетинговой кампании, но также это может означать, что в Rockstar постепенно начинают готовиться к маркетинговой кампании одной из самых ожидаемых игр всех времен.

По последним данным, релиз шестой части мегапопулярной гангстерской экшен-игры Grand Theft Auto запланирован на май 2026 года, то есть времени еще предостаточно, к тому же он может быть перенесен на более поздний срок. Но давайте предположим, что эта дата останется в силе. Появление вакансии в Rockstar может означать, что в скором времени начнется подготовка к маркетинговой кампании, которая, несомненно, будет очень масштабной. Студия ищет видеоредактора, который будет отвечать за подготовку трейлеров и их последующую рекламу в социальных сетях, на телевидении и в кинотеатрах.

Если сроки, указанные выше, останутся в силе, в ближайшие месяцы нас ждет большой объем разнообразной рекламы. В Rockstar не хотят ничего оставлять на волю случая, и хотя с рекламой справляются и сами игроки, выдвигая разного рода версии, все же официальные трейлеры, которые покажут, насколько эволюционным или революционным будет шестой эпизод, будут несомненно приветствоваться.

Согласно различным источникам, бюджет Grand Theft Auto 6 может достичь астрономических размеров — до 2 млрд долларов. По последним слухам, в игре будет реализована революционная физика воды, с динамическими наводнениями, реалистичными приливами и отливами, а сама вода будет представлять собой интерактивный элемент. Только на этот аспект в Rockstar выделили 20 разработчиков и, по слухам, до 300 млн долларов, что совершенно безумно.

Если все сложится успешно, релиз GTA 6 состоится 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О версии для ПК пока не слышно, но она должна выйти позже, как и все предыдущие игры студии.