Rockstar начинает подготовку к маркетинговой кампании долгожданной Grand Theft Auto 6

Возможно, это всего лишь подготовка к будущей маркетинговой кампании, но также это может означать, что в Rockstar постепенно начинают готовиться к маркетинговой кампании одной из самых ожидаемых игр всех времен.
По последним данным, релиз шестой части мегапопулярной гангстерской экшен-игры Grand Theft Auto запланирован на май 2026 года, то есть времени еще предостаточно, к тому же он может быть перенесен на более поздний срок. Но давайте предположим, что эта дата останется в силе. Появление вакансии в Rockstar может означать, что в скором времени начнется подготовка к маркетинговой кампании, которая, несомненно, будет очень масштабной. Студия ищет видеоредактора, который будет отвечать за подготовку трейлеров и их последующую рекламу в социальных сетях, на телевидении и в кинотеатрах.
Если сроки, указанные выше, останутся в силе, в ближайшие месяцы нас ждет большой объем разнообразной рекламы. В Rockstar не хотят ничего оставлять на волю случая, и хотя с рекламой справляются и сами игроки, выдвигая разного рода версии, все же официальные трейлеры, которые покажут, насколько эволюционным или революционным будет шестой эпизод, будут несомненно приветствоваться.
Согласно различным источникам, бюджет Grand Theft Auto 6 может достичь астрономических размеров — до 2 млрд долларов. По последним слухам, в игре будет реализована революционная физика воды, с динамическими наводнениями, реалистичными приливами и отливами, а сама вода будет представлять собой интерактивный элемент. Только на этот аспект в Rockstar выделили 20 разработчиков и, по слухам, до 300 млн долларов, что совершенно безумно.
Если все сложится успешно, релиз GTA 6 состоится 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О версии для ПК пока не слышно, но она должна выйти позже, как и все предыдущие игры студии.
Возьму по скидке на распродаже, никогда не беру игры на релизе, какой бы суперской она не была.
ну по сути на старте она около 10к будет стоить, так что есть смысл сразу не покупать
Ну да, эта то игра как никакая другая нуждается в рекламе.
Я с нетерпением жду защитных оправданий от фанатиков.
не буду покупать
300милл на разработку воды и 20 человек?!) и 2лярда на весь проект?))
Это игра наверное около 2тыс баксов должна стоить чтобы окупилась за пол года хотя бы.
не неси чушь
Бред, там цена будет баксов 80 и окупится она скорее всего в первый же день. Имхо, но 25+ лямов проданных копий, для столь ожидаемой игры, вполне реалестичная цифра.
Я думаю окупится в тот же день. Люди побегут покупать даже не посмотрев что это.
Смотрите какая у нас вода...
Возможно всего лишь подготовка...начинают готовиться ..))
Ссаньё в уши.
Прикольно новости. В заголовке "начинает", а по тексту "возможно начинает". Ох уж эти сми
Да потому что нечего писать, вот и высасывают из пальца хоть что-то.
Есть одна закономерность, если Рокстар молчат, то это значит они тянут время, а зачем им время, правильно для нового поколения приставок, похоже версия для ПС 6 должна будет выйти через несколько месяцев после релиза пс5 версии, и поэтому сроки выхода должны быть максимально подогнаны и синхронизированы.
рано ещё
Не, нифига. ПС6 появится через пару лет и тогда можно будет просто ремастер продать еще раз, а потом еще и еще))))
Нахрен им компания вообще??? Трейлер релизный минут на пять выпустите и всё. Народ сметёт в первый же день. У вас еще сервера лягут на неделю)))
Геймеров давно уже на мякине не проведешь, тем более после корейское китайских проектов -- цензура лимбо отсутствие физики, уже станет приличной ложкой дегтя, особенно для консолей; где модификация затруднительна.