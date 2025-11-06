Rockstar объяснила увольнения сотрудников: причиной стали утечки данных, а не попытка создать профсоюз

Rockstar Games прокомментировала громкий скандал с увольнением десятков сотрудников, заявив, что решение не связано с попытками создать профсоюз. По словам представителей студии, разработчики были уволены за разглашение внутренней информации.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на журналиста Джейсона Шрайера, расследование внутри компании выявило, что сотрудники делились конфиденциальными сведениями о Rockstar в онлайн-форуме, где присутствовали посторонние. В итоге работу потеряли более 30 человек.

«На прошлой неделе мы приняли меры в отношении небольшой группы людей, которые распространяли и обсуждали внутренние данные в публичных каналах. Это прямое нарушение корпоративной политики», — заявил представитель Rockstar. — «Это никак не связано с правом сотрудников вступать в профсоюзы или заниматься профсоюзной деятельностью».

Однако профсоюз Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) утверждает обратное. Его президент Алекс Маршалл заявил, что все уволенные участвовали в закрытом Discord-чате, посвящённом созданию профсоюза, где помимо сотрудников Rockstar присутствовали только организаторы труда.

«Rockstar боится того, что сотрудники начнут обсуждать, как добиться справедливых условий и коллективного голоса. Руководство показывает, что им важнее подавить инициативу работников, чем заботиться о разработке GTA VI», — заявил Маршалл.

Пока Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar, отказалась от официальных комментариев, но ожидается, что к вопросу могут вернуться во время отчёта о доходах 6 ноября.