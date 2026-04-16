Rockstar объясняла задержки трейлеров GTA ещё во времена GTA 5 - это касается и GTA 6

Игровое сообщество продолжает ждать третий трейлер Grand Theft Auto VI, однако студия Rockstar Games по сути объяснила подобную паузу ещё более десяти лет назад — во времена подготовки к релизу GTA V.

В сети вновь обратили внимание на заявление Rockstar, сделанное в 2012 году. Тогда разработчики объясняли, почему между публикацией новых материалов по игре могут проходить большие промежутки времени. По словам студии, подобная стратегия связана не с игнорированием аудитории, а с желанием показывать только полностью готовую и точную информацию.

Разработчики подчеркнули, что предпочитают выпускать материалы тогда, когда они действительно готовы, а не публиковать их ради поддержания постоянного информационного потока. Кроме того, команда старается сохранить часть контента в секрете, чтобы игроки могли открыть для себя больше сюрпризов уже после релиза.

Эта позиция особенно актуальна для проектов масштаба GTA. Подобные игры создаются годами и включают огромные открытые миры, поэтому подготовка демонстрационных материалов и выбор того, что именно показывать в трейлерах, занимает немало времени.

Ранее бывшие сотрудники Rockstar также отмечали, что многие элементы игры продолжают меняться вплоть до самого выхода, поэтому ранние демонстрации могут не отражать финальную версию проекта.

На данный момент точной даты выхода третьего трейлера GTA VI нет. Тем не менее фанаты продолжают надеяться, что новые кадры покажут уже в ближайшие месяцы — особенно на фоне предполагаемого релиза игры, который всё ещё ожидается в ноябре.