Rockstar подтвердила что студия разработчиков GTA 6 продолжает работу после инцидента с котельной

Rockstar Games прокомментировала инцидент, произошедший в одном из её офисов в Эдинбурге, где располагается студия Rockstar North — ключевой разработчик Grand Theft Auto 6. Ранее в сети появились сообщения о выезде экстренных служб к зданию компании из-за возможной аварии в котельной.
По словам представителя Rockstar, утром в понедельник в одном из отопительных котлов действительно произошёл технический сбой. На место оперативно прибыли пожарные и полиция, которые осмотрели здание и убедились, что угрозы для людей нет. Компания отдельно поблагодарила всех, кто выразил обеспокоенность ситуацией, а также экстренные службы за быструю реакцию.
В Rockstar подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал, а сама студия остаётся полностью открытой и функционирует в обычном режиме. Работа над проектами, включая GTA 6, не была приостановлена.
Ранее шотландская пожарно-спасательная служба сообщала, что вызов поступил ранним утром, после чего район вокруг здания временно оцепили. К моменту окончания проверки все службы покинули место происшествия, не зафиксировав пострадавших.
Неудивительно, там и взрыва то толком не было, это СМИ раздули ситуацию и преподнесли её так, что там чуть-ли не вторая Хиросима была.
если сми перестанет раздувать новость из ничего, то и прибыль они не смогут раздуть))
Цой точно не допустил бы взрыва. Нанимайте на работу правильных кочегаров, Рокстар...
Инцидент на котельной? Значит будут мерзнуть
фуууух. от души отлегло. вы только не забудьте нам всем рассказать, когда у них пораша поносом забьётся. мы же спать не сможем без этой информации.
Теперь без отопления и горячей воды?