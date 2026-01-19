ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 655 оценок

Rockstar подтвердила что студия разработчиков GTA 6 продолжает работу после инцидента с котельной

IKarasik IKarasik

Rockstar Games прокомментировала инцидент, произошедший в одном из её офисов в Эдинбурге, где располагается студия Rockstar North — ключевой разработчик Grand Theft Auto 6. Ранее в сети появились сообщения о выезде экстренных служб к зданию компании из-за возможной аварии в котельной.

В офисе создателей GTA 6 прогремел взрыв: полиция оцепила студию Rockstar North

По словам представителя Rockstar, утром в понедельник в одном из отопительных котлов действительно произошёл технический сбой. На место оперативно прибыли пожарные и полиция, которые осмотрели здание и убедились, что угрозы для людей нет. Компания отдельно поблагодарила всех, кто выразил обеспокоенность ситуацией, а также экстренные службы за быструю реакцию.

В Rockstar подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал, а сама студия остаётся полностью открытой и функционирует в обычном режиме. Работа над проектами, включая GTA 6, не была приостановлена.

Ранее шотландская пожарно-спасательная служба сообщала, что вызов поступил ранним утром, после чего район вокруг здания временно оцепили. К моменту окончания проверки все службы покинули место происшествия, не зафиксировав пострадавших.

Комментарии:  7
klitor_lizator

Неудивительно, там и взрыва то толком не было, это СМИ раздули ситуацию и преподнесли её так, что там чуть-ли не вторая Хиросима была.

7
Властелин Сосцов

если сми перестанет раздувать новость из ничего, то и прибыль они не смогут раздуть))

Ahnx

Цой точно не допустил бы взрыва. Нанимайте на работу правильных кочегаров, Рокстар...

5
EvanescentAdira
K0t Felix

Инцидент на котельной? Значит будут мерзнуть

2
BigusDickus

фуууух. от души отлегло. вы только не забудьте нам всем рассказать, когда у них пораша поносом забьётся. мы же спать не сможем без этой информации.

2
sa1958

Теперь без отопления и горячей воды?