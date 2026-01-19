Rockstar подтвердила что студия разработчиков GTA 6 продолжает работу после инцидента с котельной

Rockstar Games прокомментировала инцидент, произошедший в одном из её офисов в Эдинбурге, где располагается студия Rockstar North — ключевой разработчик Grand Theft Auto 6. Ранее в сети появились сообщения о выезде экстренных служб к зданию компании из-за возможной аварии в котельной.

По словам представителя Rockstar, утром в понедельник в одном из отопительных котлов действительно произошёл технический сбой. На место оперативно прибыли пожарные и полиция, которые осмотрели здание и убедились, что угрозы для людей нет. Компания отдельно поблагодарила всех, кто выразил обеспокоенность ситуацией, а также экстренные службы за быструю реакцию.

В Rockstar подчеркнули, что никто из сотрудников не пострадал, а сама студия остаётся полностью открытой и функционирует в обычном режиме. Работа над проектами, включая GTA 6, не была приостановлена.

Ранее шотландская пожарно-спасательная служба сообщала, что вызов поступил ранним утром, после чего район вокруг здания временно оцепили. К моменту окончания проверки все службы покинули место происшествия, не зафиксировав пострадавших.