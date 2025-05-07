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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 177 оценок

Rockstar подтвердила: второй трейлер GTA 6 полностью записан на PS5

Fimmti Fimmti

Второй трейлер Grand Theft Auto VI вызвал огромный ажиотаж среди фанатов. Rockstar Games официально подтвердили в посте на X, что все кадры трейлера, включая кат-сцены и геймплей, были записаны непосредственно в игре на PlayStation 5. Это заявление стало важным моментом, демонстрирующим мощь консоли и уровень проработки игры.

После выхода трейлера многие игроки заподозрили, что показанные сцены были пререндеренными, а не настоящим геймплеем. Качество графики и детализация мира Vice City вызвали сомнения, так как выглядели слишком впечатляюще. Однако Rockstar опровергла эти домыслы, подтвердив, что трейлер отражает реальный игровой процесс, что только подогрело ожидания фанатов.

27
86
Комментарии: 86
Ваш комментарий
DroopyGray

супер топ 10 из 10 я очень жду гта 6 я буду играть на пс 5 про

27
My life is a game

почему прошка?обычной же хватит
я слимку взял

8
DroopyGray My life is a game

ты топ 1

5
My life is a game DroopyGray

в смысле?почему топ

2
Wolffe14 My life is a game

Купить пс5 чтобы купить еще пол сотни баксов на игру? Странный у тебя вопрос

3
DroopyGray My life is a game

это самый топ 1 сайт по играм 10 из 10

5
Рикочико

А вот ПК так не может. Как во времена GTA4. Rockstar возвращают 2008.

12
Человек-Анекдот
6
MNM 777 Человек-Анекдот

У нас есть во что играть , мы подождем , а вот у него на мыловарне будет примерно такой графон )

2
Kitocun

А если выйдет не так как в трейлере то подогреются уже жопы

10
StrelitziaReg

ну если брать гта5 и рдр2 как там было , то выйдет еще лучше

3
MNM 777

Сонибойчики после выхода GTA на ПК с улучшенной графикой

7
Ali al Maruf MNM 777

твою 1060 это не затронет

Ali al Maruf MNM 777

в 2028 они уже давно наиграются и забудут про нее,а ты будешь текстурки искать,хотя хз

твое железо ее ив 2028 не потянет

jaller0461

Так что в первом, что во втором трейлере не было ни секунды кадров геймплея, только фрагменты катсцен. Или я не прав? Кто-нибудь заметил там геймплей, о котором рокстар говорят)))

10
Freund Benno

У них что в трейлере то и в игре всегда чел, их за это и любят

5
OnlyWatch

Если ты посмотришь первые трейлеры ГТА5 и РДР2, то там тоже нету кадров геймплея, но это буквально сценки из самой игры на ее же движке, не понимаю в чем твоя предъява тут?

11
Brazz20000

На первых же секундах трейлера, где гг чинит крышу и заходит в дом сразу видно по анимациям, что это переход в геймплей. Там где гг с пивом идет, это тоже геймплейный момент, просто ракурс камеры специально сделан под катсцену, момент где гг штангу жмет. Все это обыденный прием, когда берется реальный гемплей, но записан с другой камеры. К примеру ты похожее можешь сделать в пятой части, когда едешь в машине и там можно включить кинематографическую камеру.

2
Пользователь ВКонтакте

Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить😀 // Валерия Головлева

5
Человек-Анекдот

ты это под каждым постом с гта будешь писать ботяра с ВК?

1
InspiringEben

То что игра будет выглядеть хорошо - нет никаких сомнений. Вопросы только к содержанию сие продукта. Уже там есть догадки, что это брат и сестра и они уже чпокаются в ролике. Можно представить какое овно будет происходить на экране если догадки подтвердятся.

3
Brazz20000

Очередные шизатеории. Эта догадка случайно взята не по количеству пуль на машине + дата выхода второго трейлера и все это на азбуке морзе "Брат и сестра"?

1
Denzel58

ну так такой графики и не будет на релизе

2
Случайный Игрок

В ремастере подтянут, после выхода

Человек-Анекдот Случайный Игрок

когда выйдет пс6 про
щас и так им даунгредить и даунгредить

2
Brazz20000

Мне гг напоминает Пола Уокера из форсажа.

2
JustA_NiceGuy

Это было написано в самом трейлере. Автор, ты обдолбался?

1
Freund Benno

Рокстар подтвердили что это они писали

3
Fimmti

Нет

Fimmti

И, кстати, в самом трейлере этого не написано)

2
Человек-Анекдот Fimmti
2
Tiger Goose Fimmti

Типичный игрожур.

darkevil555

все пофиг РС рулит

1
Max P

Смотря какой.

Agentdead Max P

Персональный.

INFAMOUS FAN

Боюсь спросить что там будет с xbox series s

1
My life is a game

а что не так?также все будет

GayFish

900p, полностью отключенные RT отражения, ниже качество текстур, а так же заметно хуже дальность отрисовки, плотность машин и NPC.

1
Человек-Анекдот GayFish

с пс5 и так понятно что так будет

2
Никита Дроздоvv

то есть такая графика будет на пс5?

Нехтер Сеченов

В 30 фпс)

Никита Дроздоvv Нехтер Сеченов

Ну, если в стабильных, то еще нормально.

Случайный Игрок Нехтер Сеченов

Скорее в 3 фпс

4
Человек-Анекдот Нехтер Сеченов

местами меньше

Alexander_7

И в требованиях на ПК 5070 в минималках

My life is a game

не, слишком жирно
если примерно выход на пк 27-28 год
то где то 3070 наверное в минималках

Alexander_7 My life is a game

Обычно графика лучше,чем на консолях,как в Гта5 и РедДед2.А если графика на консолях будет такая как в трейлере,то на ПК ещё лучше будет

Zick211

3060 в рекомендованных как обычно.

Alexander_7 Zick211

Ага,да конечно

Zick211 Alexander_7

А че нет? Вот консольные игры (те эксклюзив, которые вышли на ПК) там вроде как не сильно завышены требования.

Misha Mi

Лучше бы Рокстар подтвердил: Что GTA 6 выйдет одновременно с со всеми платформами!
И тут я проснулся )))

My life is a game

слишком невыгодно

Misha Mi My life is a game

Увы и ах, правда она такая, беспощадная)

My life is a game Misha Mi

да не парься ты так
поиграешь в 27-28 году
если пиратка 29-30 году и все

1
UnhappyYegor My life is a game
если пиратка 29-30 году и все

Как вышла пятёрка её сразу ломанули, так что не нагнетай

1
My life is a game UnhappyYegor

ты забываешь про рдр 2
пятерка давно вышла

рдр2 год ломали и взломала только эмпресс, которой сейчас нет

ты судишь по старым данным

TrustingVayne

Посмотрите справа на воду так должно быть половина с RT а половина замыленная? Что это дальность прорисовки, оптимизация или что? Так не должно быть!

Комментарий удален
Zick211

хм, может трассировка низкие включены? или воды сделали не качественным.

Ammati

Это скорее кубическая карта. То объясню. Дальность прорисовки RTX хватило до этого основания. А после сам видишь резкий прям срез. Причём как по линейке словно. И тупо мыло. Короче использовали вместо отражения на RTX. Обычную кубическую карту. Плохого в этом нет. Ибо при игре ты врятли заметишь эту PNG картинку условную. Да и скажем это оптимизация
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/direct3d9/cubic-environment-mapping
Старая школа. Раньше ею так впихивали все отражения. А есть ещё динамические. Но об этом и сам узнаешь как работает.

Ammati Brazz20000

То что человек выше придрался к отражение. Он прав. Это просто заглушка виде статичного отражения. Возможно это конечно динамическое. В прочем это не отменяет факта что это всё ещё текстура. Которую растягивается по принципу куба, врятли сферы. Ибо сфера сильно шакалит картинку для отражения. Но по виду скорее всего использовали Или SSLR, по простому Screen-space reflections. Или простом народе для тупых. Упрощённая трасировка. Хотя по факту это локальное отражение в пределах экрана.
Что в целом сам автор и увидел.

Muratbay

Очень жду эту игру на пк куплю и пойду во все тяжки