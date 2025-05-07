Rockstar подтвердила: второй трейлер GTA 6 полностью записан на PS5

Второй трейлер Grand Theft Auto VI вызвал огромный ажиотаж среди фанатов. Rockstar Games официально подтвердили в посте на X, что все кадры трейлера, включая кат-сцены и геймплей, были записаны непосредственно в игре на PlayStation 5. Это заявление стало важным моментом, демонстрирующим мощь консоли и уровень проработки игры.

После выхода трейлера многие игроки заподозрили, что показанные сцены были пререндеренными, а не настоящим геймплеем. Качество графики и детализация мира Vice City вызвали сомнения, так как выглядели слишком впечатляюще. Однако Rockstar опровергла эти домыслы, подтвердив, что трейлер отражает реальный игровой процесс, что только подогрело ожидания фанатов.