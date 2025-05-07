Rockstar подтвердила: второй трейлер GTA 6 полностью записан на PS5

Второй трейлер Grand Theft Auto VI вызвал огромный ажиотаж среди фанатов. Rockstar Games официально подтвердили в посте на X, что все кадры трейлера, включая кат-сцены и геймплей, были записаны непосредственно в игре на PlayStation 5. Это заявление стало важным моментом, демонстрирующим мощь консоли и уровень проработки игры.
После выхода трейлера многие игроки заподозрили, что показанные сцены были пререндеренными, а не настоящим геймплеем. Качество графики и детализация мира Vice City вызвали сомнения, так как выглядели слишком впечатляюще. Однако Rockstar опровергла эти домыслы, подтвердив, что трейлер отражает реальный игровой процесс, что только подогрело ожидания фанатов.
супер топ 10 из 10 я очень жду гта 6 я буду играть на пс 5 про
почему прошка?обычной же хватит
я слимку взял
ты топ 1
в смысле?почему топ
Купить пс5 чтобы купить еще пол сотни баксов на игру? Странный у тебя вопрос
это самый топ 1 сайт по играм 10 из 10
А вот ПК так не может. Как во времена GTA4. Rockstar возвращают 2008.
У нас есть во что играть , мы подождем , а вот у него на мыловарне будет примерно такой графон )
А если выйдет не так как в трейлере то подогреются уже жопы
ну если брать гта5 и рдр2 как там было , то выйдет еще лучше
Сонибойчики после выхода GTA на ПК с улучшенной графикой
твою 1060 это не затронет
в 2028 они уже давно наиграются и забудут про нее,а ты будешь текстурки искать,хотя хз
твое железо ее ив 2028 не потянет
Так что в первом, что во втором трейлере не было ни секунды кадров геймплея, только фрагменты катсцен. Или я не прав? Кто-нибудь заметил там геймплей, о котором рокстар говорят)))
У них что в трейлере то и в игре всегда чел, их за это и любят
Если ты посмотришь первые трейлеры ГТА5 и РДР2, то там тоже нету кадров геймплея, но это буквально сценки из самой игры на ее же движке, не понимаю в чем твоя предъява тут?
На первых же секундах трейлера, где гг чинит крышу и заходит в дом сразу видно по анимациям, что это переход в геймплей. Там где гг с пивом идет, это тоже геймплейный момент, просто ракурс камеры специально сделан под катсцену, момент где гг штангу жмет. Все это обыденный прием, когда берется реальный гемплей, но записан с другой камеры. К примеру ты похожее можешь сделать в пятой части, когда едешь в машине и там можно включить кинематографическую камеру.
Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить😀 // Валерия Головлева
ты это под каждым постом с гта будешь писать ботяра с ВК?
То что игра будет выглядеть хорошо - нет никаких сомнений. Вопросы только к содержанию сие продукта. Уже там есть догадки, что это брат и сестра и они уже чпокаются в ролике. Можно представить какое овно будет происходить на экране если догадки подтвердятся.
Очередные шизатеории. Эта догадка случайно взята не по количеству пуль на машине + дата выхода второго трейлера и все это на азбуке морзе "Брат и сестра"?
ну так такой графики и не будет на релизе
В ремастере подтянут, после выхода
когда выйдет пс6 про
щас и так им даунгредить и даунгредить
Мне гг напоминает Пола Уокера из форсажа.
Это было написано в самом трейлере. Автор, ты обдолбался?
Рокстар подтвердили что это они писали
Нет
И, кстати, в самом трейлере этого не написано)
Типичный игрожур.
все пофиг РС рулит
Смотря какой.
Персональный.
Боюсь спросить что там будет с xbox series s
а что не так?также все будет
900p, полностью отключенные RT отражения, ниже качество текстур, а так же заметно хуже дальность отрисовки, плотность машин и NPC.
с пс5 и так понятно что так будет
то есть такая графика будет на пс5?
В 30 фпс)
Ну, если в стабильных, то еще нормально.
Скорее в 3 фпс
местами меньше
И в требованиях на ПК 5070 в минималках
не, слишком жирно
если примерно выход на пк 27-28 год
то где то 3070 наверное в минималках
Обычно графика лучше,чем на консолях,как в Гта5 и РедДед2.А если графика на консолях будет такая как в трейлере,то на ПК ещё лучше будет
3060 в рекомендованных как обычно.
Ага,да конечно
А че нет? Вот консольные игры (те эксклюзив, которые вышли на ПК) там вроде как не сильно завышены требования.
Лучше бы Рокстар подтвердил: Что GTA 6 выйдет одновременно с со всеми платформами!
И тут я проснулся )))
слишком невыгодно
Увы и ах, правда она такая, беспощадная)
да не парься ты так
поиграешь в 27-28 году
если пиратка 29-30 году и все
Как вышла пятёрка её сразу ломанули, так что не нагнетай
ты забываешь про рдр 2
пятерка давно вышла
рдр2 год ломали и взломала только эмпресс, которой сейчас нет
ты судишь по старым данным
Посмотрите справа на воду так должно быть половина с RT а половина замыленная? Что это дальность прорисовки, оптимизация или что? Так не должно быть!
хм, может трассировка низкие включены? или воды сделали не качественным.
Это скорее кубическая карта. То объясню. Дальность прорисовки RTX хватило до этого основания. А после сам видишь резкий прям срез. Причём как по линейке словно. И тупо мыло. Короче использовали вместо отражения на RTX. Обычную кубическую карту. Плохого в этом нет. Ибо при игре ты врятли заметишь эту PNG картинку условную. Да и скажем это оптимизация
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/direct3d9/cubic-environment-mapping
Старая школа. Раньше ею так впихивали все отражения. А есть ещё динамические. Но об этом и сам узнаешь как работает.
То что человек выше придрался к отражение. Он прав. Это просто заглушка виде статичного отражения. Возможно это конечно динамическое. В прочем это не отменяет факта что это всё ещё текстура. Которую растягивается по принципу куба, врятли сферы. Ибо сфера сильно шакалит картинку для отражения. Но по виду скорее всего использовали Или SSLR, по простому Screen-space reflections. Или простом народе для тупых. Упрощённая трасировка. Хотя по факту это локальное отражение в пределах экрана.
Что в целом сам автор и увидел.
Очень жду эту игру на пк куплю и пойду во все тяжки