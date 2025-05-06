Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

6 мая Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto 6, снятый на PlayStation 5. Вместе с ним на официальном сайте появились новые подробности о сюжете, главных героях, локациях и второстепенных персонажах.
GTA VI обещает стать самым масштабным и насыщенным проектом студии, возвращая игроков в любимый Вайс-Сити — но уже в совершенно новом свете.
История начинается в современном штате Леонид, прототипом которого стала солнечная Флорида. В центре событий — два героя: Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Он — бывший военный, выросший среди аферистов и работающий на местных наркоторговцев. Она — бойкая девушка с тяжёлым прошлым и криминальным опытом, только что вышедшая из тюрьмы. Объединённые жаждой лучшей жизни и взаимной зависимостью, они погружаются в опасный мир преступлений, интриг и больших ставок.
Джейсон мечтает о спокойной жизни, но каждый шаг уводит его глубже в хаос. Встреча с Люсией — его шанс, но и потенциальный путь к краху. В свою очередь, Люсия, наученная выживанию с раннего детства, намерена использовать любые шансы, чтобы навсегда изменить свою судьбу. Вместе они становятся участниками масштабного заговора, охватившего весь штат.
Rockstar представила целую галерею харизматичных персонажей, каждый из которых отражает уникальную сторону Леониды:
- Кэл Хэмптон — параноик и любитель теорий заговора, друг Джейсона, предпочитающий следить за происходящим из-за экрана монитора.
- Буби Айк — бывший уличный авторитет, ставший легальным бизнесменом. Владельцем недвижимости, стриптиз-клуба и музыкальной студии.
- Дре’Куан Жрец — рэпер и основатель Only Raw Records. Когда-то торговал наркотиками, теперь строит карьеру в шоу-бизнесе.
- Реал Димез (Bae-Luxe и Roxy) — амбициозные рэп-исполнительницы, которые используют своё влияние в соцсетях и клубной сцене, чтобы пробиться к славе.
- Рауль Баутиста — опытный грабитель банков, ищущий команду для рискованных, но прибыльных дел.
- Брайан Хедер — старый контрабандист из Ключей, который помогает Джейсону в обмен на «одолжения».
Каждый из этих героев представляет определённую часть экосистемы Vice City — от старого преступного мира до новой волны цифровой культуры.
Rockstar обещает один из самых насыщенных и живых игровых миров в истории серии. Леонида — это не только Vice City, но и множество уникальных регионов:
- Вайс-Сити — гламурная столица развлечений. Здесь сочетаются арт-деко, пляжи Оушен-Бич, уличные рынки и кубинские кварталы. Это сердце жадности, показухи и соблазнов.
- Леонида-Кис — тропический архипелаг, полон баров, вечеринок и опасных берегов. Внешне рай, но с тёмной изнанкой.
- Грассриверс — болота, где скрываются аллигаторы и ещё более опасные хищники. Место дикой природы и криминала.
- Порт-Геллхорн — запущенное побережье с заброшенными аттракционами. Новая экономика здесь строится на энергетиках, наркотиках и быстрых деньгах.
- Амброзия — центр промышленности штата. Здесь царит рабочий дух и байкерские банды.
- Гора Калага — север штата, глушь, в которой живут параноики, отшельники и контрабандисты. Отличное место для охоты и ухода от закона.
Этот мир огромен и разнообразен. В нем каждый район имеет свой характер, законы и ритм жизни. Игроков ждёт свобода перемещения, глубокое погружение в атмосферу современного американского Юга и множество возможностей для исследования и криминальных авантюр.
Grand Theft Auto VI — это первая новая номерная часть серии за более чем десятилетие. После феноменального успеха GTA V, проданного тиражом свыше 200 миллионов копий, ожидания от новой игры колоссальны. Rockstar делает ставку на живой мир, два харизматичных главных героя, острую социальную сатиру и актуальные темы: от соцсетей до наркоторговли и рэп-культуры.
На фоне яркого, опасного и технологически продвинутого Vice City разыгрывается драма, полная риска, любви, предательства и преступных сделок. Джейсон и Люсия — не просто аватары игрока, а персонажи с мотивацией, внутренними конфликтами и историей, которую предстоит прожить вместе с ними.
Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О релизе на ПК пока официальной информации нет.
Далеко по графике от 5 не ушла))
Визуально та же 5, только в другом городе) 20 часов кинца,а потом 20 лет онлайн;)
Игра по сути чем то напоминает RDR 2 по графике.
Так и есть. Половина игры, если не вся, это наработки RDR 2
Детализация на голову выше. Что окружения, что персонажей
да нуууу ?ну конечно ,конечно ,челы походу в глаза без перерыва дол..ятся в глаза
челики которые пишут ,что от гта 5 далеко не ушла ,вы пишите из какой палаты ?
ну тени на неграх ад - и на персонажах тоже аж переборщили.
на что способно устаревшее железо текущего поколения соснолей , то и получать они
Tlou 2 пятилетний давности плачет в страхе хD
на пс5 паук 2 тени норм
игра 23 года
Такие дауны в комментах, ну это типикал владельцы 1050-3060
у них подгорает ,что даже не смогут запустить ее
а когда 30 стало дном? чур про 50 не говорить - и так хватило этого высранной 50 серии.
60-ки по умолчанию дно, даже у 50-й серии
клоун.
В чем ? я лучше переплачу и буду играть со всем фаршем, чем в чем то себя ущемлять
Сиськи, жопы, секс и насилие - GTA жыва!!!
и N.... очень много N))))
Латиноси и ниггас с большими жопами
ФАР КРАЙ ХОРОШ
Это шедевр во всех смыслах! ☝
Первый трейлер vs скрины.
И что? На этих скриншотах, буквально, разные локации. Зачем их сравнивать?
а то что всё плоское стало, без реалестичной дымки и атмосферы, вода шлак полный, даунгрейд на лицо
чтоб набрать классы
Во-первых - оптимизация. Во-вторых, я вот вижу объемность. У берега в левом углу есть проблемы конечно, но также возможно это неудачный кадр. Я бы не стал по такому о чем-то судить. Вполне всё объемно
Плойка прост не тянет, вот и порезали
Это все только постановочные трейлеры. Игра скорее всего толком пока и не разрабатывается.
Так и есть. Рептилоиды никогда 2 млрд не выделили бы на эту игру.
Мне кажется или чуть урезали графику по сравнению с первым трейлером ?
детализация города поражает, выглядит очень достойно, надеюсь в игре будет много всего чем можно заняться
скрины из ролика а не из игрового процесса.а тут воняит га.ной=)))
Рокстары, как правило, никогда в трейлерах не использовали пре-рендеры
Ну можно сказать RDR 2 с рейтрейсингом, но думаю прошлому поколения было бы наверно очень тяжко переварить такую игру.
рдр 2 и близко нет такой графики ,особенно тексурки мыльные из рдр 2
Я говорю в целом, там леса да поля, город там фпс на консолях жопа, да и отменили пастген версию, наверно было 24 кинематографических фпс а то и хуже.
леса поля ,это и должно быть ,Майами как никак
Попу Люсии жду. И Джейсон без майки ничего так, когда потный. А то, что релиз задерживается, это ничего. Как раз успею немного отойти от груди Катерины из KCD2. Она прям неизгладимые впечатления мне оставила на стене.
Все-таки некстген это хорошо, пегачеры
Если бы аккаунт был официальный, то слова звучали бы более убедительно.
Ну ладно, только ради тебя
Я вот смотрю на эти скриншоты и сразу вижу - АМЕРИКА. Если там не будет розововолосых sfwшников, которые плачут в тиктоках о том, что Дональд Лав - это буквально Гитлер, то это будет большое упущение
какие же убогии второстепенные персонажи, я как будто опять попал в вонючий гта 5 онлайн ограбления, ноунеймы негритянские и алкаши жирные, да один Кен Розенберг их уделывает всухую, сша это реальная мерзость, может в этом и был план роков показать это на весь мир?
Переоценённая туфта. Со свято-андреевкой ни одна ГТА не сравнится. Но это судя по трейлерам. Пока что. // Lucius Sulla
от скринов я кончил. реально вау, если это не пререндеры. а если еще и с PS5, то в еще раз "вау", что смогли выжать такое на подобном УГ поколении.
Выглядит конечно круто, но трейлер такой себе
С трудом верится что Соснольки потянут.
С мыльцой потянут я думаю
из за них игру порежут как всегда жаль
порежут графику, лютый апскейлер, 30 фпс и погнали.
Имхо, рокстары хоть и умеют делать отличные игры, сюжеты и миры, но красивые женщины у них никогда не получались, ни в одной игре. И я сейчас не про фигуру (чего тут в достатке похоже, опять же на любителя жанра booty), а про лица. На скриншотах одни уродины черно-метисовских мастей и пород или покрытые морщинами бабки, почему то выгибающие спину как молодые студентки. Разве что ГГ у них получилась более менее привлекательной.
И так во всех их играх - эти карикатурные блевотные прокуренные рожи бичей и наркоманов, трясущие золотыми цепями, блесками и разноцветными трусами. И не надо мне тут рассказывать про "симпатичную" и женственную Сэди Адлер из RDR2, она тоже на любителя получилась.
После показа скриншотов актуальные консоли будут разлетаться как горячие пирожки ближе к релизу,а то и раньше
Когда она рс выйдет уже будет поколение RTX 7090 RX 11700 что то в этом духе
RTX 6080-2026г.
RTX 6060-2027г.
Playstation 6 - 2027
хороша чертовка)
Почему то RDR2 напоминает когда в лесу и крокодилы... Чёрт, походу на мойке машины буду проводить всё время.
чём ты её засрать умудрищься?
чет бабенка на Панам похожа
А где картинки из геймплея, а не из роликов.
Трейлер огонь, скрины - овно.
чет какой то Dead Island 2
Вселенная будет той же, или снова новая?
Смотрю на это и все и вижу только скучный геймплей, картинка согласен будет наверно одна из лучших на 2026 а в плане проработки мира наверно будет лучшая, рокстары умеют это. Ну вот этот бред, играть за бандита, бестолковые пострилушки, убивать всех подряд, такой детский сад блин. Не знаю наверно просто старый становлюсь, а такая херня детям еще нравится. Интересно будет посмотреть в чём суть сюжета будет.
Бонни и Клайд, они вдохновлялись этой парочкой, судя что они делали, будут грабежи, главные герои будут грабить, гнаться за красивой жизнью.
У Джейсона Такая фамилия, как будто он француз. Дюваль - явно Французская фамилия.
Это просто офигенно, какая же крутая игра будет. Мне вот интересно будет 2 гг, или может еще кто то 3 будет?
Шпака туда ещё, упыря, он как раз вроде в Майами живёт