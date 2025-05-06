Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

6 мая Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto 6, снятый на PlayStation 5. Вместе с ним на официальном сайте появились новые подробности о сюжете, главных героях, локациях и второстепенных персонажах.

GTA VI обещает стать самым масштабным и насыщенным проектом студии, возвращая игроков в любимый Вайс-Сити — но уже в совершенно новом свете.

История начинается в современном штате Леонид, прототипом которого стала солнечная Флорида. В центре событий — два героя: Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Он — бывший военный, выросший среди аферистов и работающий на местных наркоторговцев. Она — бойкая девушка с тяжёлым прошлым и криминальным опытом, только что вышедшая из тюрьмы. Объединённые жаждой лучшей жизни и взаимной зависимостью, они погружаются в опасный мир преступлений, интриг и больших ставок.

Джейсон мечтает о спокойной жизни, но каждый шаг уводит его глубже в хаос. Встреча с Люсией — его шанс, но и потенциальный путь к краху. В свою очередь, Люсия, наученная выживанию с раннего детства, намерена использовать любые шансы, чтобы навсегда изменить свою судьбу. Вместе они становятся участниками масштабного заговора, охватившего весь штат.

Rockstar представила целую галерею харизматичных персонажей, каждый из которых отражает уникальную сторону Леониды:

Кэл Хэмптон — параноик и любитель теорий заговора, друг Джейсона, предпочитающий следить за происходящим из-за экрана монитора.

— параноик и любитель теорий заговора, друг Джейсона, предпочитающий следить за происходящим из-за экрана монитора. Буби Айк — бывший уличный авторитет, ставший легальным бизнесменом. Владельцем недвижимости, стриптиз-клуба и музыкальной студии.

— бывший уличный авторитет, ставший легальным бизнесменом. Владельцем недвижимости, стриптиз-клуба и музыкальной студии. Дре’Куан Жрец — рэпер и основатель Only Raw Records. Когда-то торговал наркотиками, теперь строит карьеру в шоу-бизнесе.

— рэпер и основатель Only Raw Records. Когда-то торговал наркотиками, теперь строит карьеру в шоу-бизнесе. Реал Димез (Bae-Luxe и Roxy) — амбициозные рэп-исполнительницы, которые используют своё влияние в соцсетях и клубной сцене, чтобы пробиться к славе.

(Bae-Luxe и Roxy) — амбициозные рэп-исполнительницы, которые используют своё влияние в соцсетях и клубной сцене, чтобы пробиться к славе. Рауль Баутиста — опытный грабитель банков, ищущий команду для рискованных, но прибыльных дел.

— опытный грабитель банков, ищущий команду для рискованных, но прибыльных дел. Брайан Хедер — старый контрабандист из Ключей, который помогает Джейсону в обмен на «одолжения».

Каждый из этих героев представляет определённую часть экосистемы Vice City — от старого преступного мира до новой волны цифровой культуры.

Rockstar обещает один из самых насыщенных и живых игровых миров в истории серии. Леонида — это не только Vice City, но и множество уникальных регионов:

Вайс-Сити — гламурная столица развлечений. Здесь сочетаются арт-деко, пляжи Оушен-Бич, уличные рынки и кубинские кварталы. Это сердце жадности, показухи и соблазнов.

— гламурная столица развлечений. Здесь сочетаются арт-деко, пляжи Оушен-Бич, уличные рынки и кубинские кварталы. Это сердце жадности, показухи и соблазнов. Леонида-Кис — тропический архипелаг, полон баров, вечеринок и опасных берегов. Внешне рай, но с тёмной изнанкой.

— тропический архипелаг, полон баров, вечеринок и опасных берегов. Внешне рай, но с тёмной изнанкой. Грассриверс — болота, где скрываются аллигаторы и ещё более опасные хищники. Место дикой природы и криминала.

— болота, где скрываются аллигаторы и ещё более опасные хищники. Место дикой природы и криминала. Порт-Геллхорн — запущенное побережье с заброшенными аттракционами. Новая экономика здесь строится на энергетиках, наркотиках и быстрых деньгах.

— запущенное побережье с заброшенными аттракционами. Новая экономика здесь строится на энергетиках, наркотиках и быстрых деньгах. Амброзия — центр промышленности штата. Здесь царит рабочий дух и байкерские банды.

— центр промышленности штата. Здесь царит рабочий дух и байкерские банды. Гора Калага — север штата, глушь, в которой живут параноики, отшельники и контрабандисты. Отличное место для охоты и ухода от закона.

Этот мир огромен и разнообразен. В нем каждый район имеет свой характер, законы и ритм жизни. Игроков ждёт свобода перемещения, глубокое погружение в атмосферу современного американского Юга и множество возможностей для исследования и криминальных авантюр.

Grand Theft Auto VI — это первая новая номерная часть серии за более чем десятилетие. После феноменального успеха GTA V, проданного тиражом свыше 200 миллионов копий, ожидания от новой игры колоссальны. Rockstar делает ставку на живой мир, два харизматичных главных героя, острую социальную сатиру и актуальные темы: от соцсетей до наркоторговли и рэп-культуры.

На фоне яркого, опасного и технологически продвинутого Vice City разыгрывается драма, полная риска, любви, предательства и преступных сделок. Джейсон и Люсия — не просто аватары игрока, а персонажи с мотивацией, внутренними конфликтами и историей, которую предстоит прожить вместе с ними.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О релизе на ПК пока официальной информации нет.