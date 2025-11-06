ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 598 оценок

Rockstar убрала упоминание GTA+ со страницы GTA 6 в PlayStation Store

monk70 monk70

Добавление ссылки на подписку GTA+ на страницу GTA 6 в PlayStation Store вызвало бурную реакцию фанатов, которые начали искать связь между микрообновлением и датой выхода потенциального третьего официального трейлера. К сожалению, Rockstar с тех пор снова обновила страницу, удалив упоминание GTA+.

Ранее на этой неделе страница игры в PlayStation Store была обновлена ​​​​рекламой подписного сервиса GTA+. И хотя сама реклама не содержала ничего нового, одно только обновление привело фанатов в неистовство, ожидавших выхода третьего трейлера GTA 6.

А теперь, несколько дней спустя, как заметил GameRoll в Твиттере, Rockstar удалила рекламу GTA+ со страницы GTA 6 в магазине.

Комментарии:  4
sa1958

Всё пропало. Что же теперь будет.

3
Енот Херсонский

Сколько же там бомбанутиков))

1
kotasha

Похоже опять перенесут, тут есть две проблемы первое это слабая ска и и пс5 про где возможно нужна доп оптимизация для качества.

1
KILLA06

как же за..ли с этой гта

1