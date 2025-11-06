Rockstar убрала упоминание GTA+ со страницы GTA 6 в PlayStation Store

Добавление ссылки на подписку GTA+ на страницу GTA 6 в PlayStation Store вызвало бурную реакцию фанатов, которые начали искать связь между микрообновлением и датой выхода потенциального третьего официального трейлера. К сожалению, Rockstar с тех пор снова обновила страницу, удалив упоминание GTA+.
Ранее на этой неделе страница игры в PlayStation Store была обновлена рекламой подписного сервиса GTA+. И хотя сама реклама не содержала ничего нового, одно только обновление привело фанатов в неистовство, ожидавших выхода третьего трейлера GTA 6.
А теперь, несколько дней спустя, как заметил GameRoll в Твиттере, Rockstar удалила рекламу GTA+ со страницы GTA 6 в магазине.
Всё пропало. Что же теперь будет.
Сколько же там бомбанутиков))
Похоже опять перенесут, тут есть две проблемы первое это слабая ска и и пс5 про где возможно нужна доп оптимизация для качества.
как же за..ли с этой гта