Rockstar убрала упоминание GTA+ со страницы GTA 6 в PlayStation Store

Добавление ссылки на подписку GTA+ на страницу GTA 6 в PlayStation Store вызвало бурную реакцию фанатов, которые начали искать связь между микрообновлением и датой выхода потенциального третьего официального трейлера. К сожалению, Rockstar с тех пор снова обновила страницу, удалив упоминание GTA+.

Ранее на этой неделе страница игры в PlayStation Store была обновлена ​​​​рекламой подписного сервиса GTA+. И хотя сама реклама не содержала ничего нового, одно только обновление привело фанатов в неистовство, ожидавших выхода третьего трейлера GTA 6.

А теперь, несколько дней спустя, как заметил GameRoll в Твиттере, Rockstar удалила рекламу GTA+ со страницы GTA 6 в магазине.