"Rockstar, вы отвратительны!" - у офиса Rockstar Games прошли протесты уволенных сотрудников

В Лондоне и Эдинбурге прошли акции протеста у офисов Rockstar North и её материнской компании Take-Two Interactive. Организатором выступил профсоюз Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), к которому присоединились уволенные сотрудники Rockstar и их сторонники. Участники держали плакаты с надписями "Rockstar, вы отвратительны" и "Всё, что вам нужно было делать - это соблюдать чёртов закон!".

Поводом для протестов стало увольнение более 30 работников Rockstar Games, которые, по данным IWGB, участвовали в профсоюзном движении или являлись его членами. Представители профсоюза назвали действия компании самым безжалостным актом подавления профсоюзов в истории британской игровой индустрии.

Rockstar в ответ заявила, что увольнения не связаны с профсоюзной деятельностью. По словам компании, уволенные сотрудники распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию в публичных каналах, что нарушает внутренние правила. Представители издателя подчеркнули, что решение не имеет отношения к праву работников объединяться в профсоюзы.

На митинге одна из уволенных сотрудниц рассказала, что её уволили без предупреждения, без доказательств и без возможности оправдаться. Среди выступавших был и сопредседатель Шотландской зелёной партии Росс Грир, который потребовал от Rockstar вернуть сотрудников на работу и дать им достойные условия и оплату труда за игры, приносящие миллиарды долларов прибыли.

Представители IWGB подчеркнули, что ожидаемый доход от Grand Theft Auto 6 может превысить $10 миллиардов, и назвали происходящее масштабной атакой на права работников. Руководство профсоюза заявило, что намерено добиваться восстановления всех уволенных и использовать для этого все доступные юридические механизмы.