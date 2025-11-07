ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 599 оценок

"Rockstar, вы отвратительны!" - у офиса Rockstar Games прошли протесты уволенных сотрудников

AceTheKing AceTheKing

В Лондоне и Эдинбурге прошли акции протеста у офисов Rockstar North и её материнской компании Take-Two Interactive. Организатором выступил профсоюз Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), к которому присоединились уволенные сотрудники Rockstar и их сторонники. Участники держали плакаты с надписями "Rockstar, вы отвратительны" и "Всё, что вам нужно было делать - это соблюдать чёртов закон!".

Поводом для протестов стало увольнение более 30 работников Rockstar Games, которые, по данным IWGB, участвовали в профсоюзном движении или являлись его членами. Представители профсоюза назвали действия компании самым безжалостным актом подавления профсоюзов в истории британской игровой индустрии.

Rockstar в ответ заявила, что увольнения не связаны с профсоюзной деятельностью. По словам компании, уволенные сотрудники распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию в публичных каналах, что нарушает внутренние правила. Представители издателя подчеркнули, что решение не имеет отношения к праву работников объединяться в профсоюзы.

На митинге одна из уволенных сотрудниц рассказала, что её уволили без предупреждения, без доказательств и без возможности оправдаться. Среди выступавших был и сопредседатель Шотландской зелёной партии Росс Грир, который потребовал от Rockstar вернуть сотрудников на работу и дать им достойные условия и оплату труда за игры, приносящие миллиарды долларов прибыли.

Представители IWGB подчеркнули, что ожидаемый доход от Grand Theft Auto 6 может превысить $10 миллиардов, и назвали происходящее масштабной атакой на права работников. Руководство профсоюза заявило, что намерено добиваться восстановления всех уволенных и использовать для этого все доступные юридические механизмы.

20
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
J a r v i s

Ожидаемо, уволили бездельников, которые тормозят разработку GTA 6 и из-за которых пришлось переносить релиз.

12
1988229

30 работников тормозят разработку GTA 6?

4
North235 1988229

А даже если и не тормозят, в чем смысл держать на зарплате 30 дармоедов?

8
Рио Фокс

Ну, да, ну, да, ИИ, то есть на самом деле индусы, сами себя же оплачивать не будут.

2
Огонь В ночи

Теперь их заменит ИИ....которые сами и создали ..

3
jax baron

У них ещё падения акций по полной

3
Ясос Убибу

Опять кто то ущемился... бывает..

2
dkillaz

Прям наплыв новостей об уволенных.

Чет все больше кажется что все уволенные это эксклюзивные нетакусики и всякие нетрадиционные вертолеты

Похер на них ваще, все равно толку от их работы 0

2
Потому что я Бэтмен

Ну как им не стыдно за свои права бороться? Нет бы, как все нормальные люди просто сидеть ровно и молча терпеть.

Спойлер

Саша Грей терпела и нам велела.

2
best_nick_jokker

Не надо валить кучу кала под себя там где работаешь и качать права по поводу и без. Вот и вся история. Каждый думал что он исключителен,но оказалось всё совсем не так

1