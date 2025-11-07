"Rockstar, вы отвратительны!" - у офиса Rockstar Games прошли протесты уволенных сотрудников

В Лондоне и Эдинбурге прошли акции протеста у офисов Rockstar North и её материнской компании Take-Two Interactive. Организатором выступил профсоюз Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), к которому присоединились уволенные сотрудники Rockstar и их сторонники. Участники держали плакаты с надписями "Rockstar, вы отвратительны" и "Всё, что вам нужно было делать - это соблюдать чёртов закон!".
Поводом для протестов стало увольнение более 30 работников Rockstar Games, которые, по данным IWGB, участвовали в профсоюзном движении или являлись его членами. Представители профсоюза назвали действия компании самым безжалостным актом подавления профсоюзов в истории британской игровой индустрии.
Rockstar в ответ заявила, что увольнения не связаны с профсоюзной деятельностью. По словам компании, уволенные сотрудники распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию в публичных каналах, что нарушает внутренние правила. Представители издателя подчеркнули, что решение не имеет отношения к праву работников объединяться в профсоюзы.
На митинге одна из уволенных сотрудниц рассказала, что её уволили без предупреждения, без доказательств и без возможности оправдаться. Среди выступавших был и сопредседатель Шотландской зелёной партии Росс Грир, который потребовал от Rockstar вернуть сотрудников на работу и дать им достойные условия и оплату труда за игры, приносящие миллиарды долларов прибыли.
Представители IWGB подчеркнули, что ожидаемый доход от Grand Theft Auto 6 может превысить $10 миллиардов, и назвали происходящее масштабной атакой на права работников. Руководство профсоюза заявило, что намерено добиваться восстановления всех уволенных и использовать для этого все доступные юридические механизмы.
Ожидаемо, уволили бездельников, которые тормозят разработку GTA 6 и из-за которых пришлось переносить релиз.
30 работников тормозят разработку GTA 6?
А даже если и не тормозят, в чем смысл держать на зарплате 30 дармоедов?
Ну, да, ну, да, ИИ, то есть на самом деле индусы, сами себя же оплачивать не будут.
Теперь их заменит ИИ....которые сами и создали ..
У них ещё падения акций по полной
Опять кто то ущемился... бывает..
Прям наплыв новостей об уволенных.
Чет все больше кажется что все уволенные это эксклюзивные нетакусики и всякие нетрадиционные вертолеты
Похер на них ваще, все равно толку от их работы 0
Ну как им не стыдно за свои права бороться? Нет бы, как все нормальные люди просто сидеть ровно и молча терпеть.
Саша Грей терпела и нам велела.
Не надо валить кучу кала под себя там где работаешь и качать права по поводу и без. Вот и вся история. Каждый думал что он исключителен,но оказалось всё совсем не так