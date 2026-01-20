ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 657 оценок

Российский депутат призывает запретить GTA 6, если там будет много пошлостей и деструктивного контента для детей

Gutsz Gutsz

До релиза самой ожидаемой игры десятилетия остается менее года, однако российский релиз Grand Theft Auto 6 может оказаться под угрозой срыва по идеологическим причинам. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с резкой критикой предстоящего хита от Rockstar Games, усмотрев в нем прямую угрозу для нравственного здоровья молодежи.

Поводом для возмущения политика стала информация о контенте игры, в частности — слухи о появлении в GTA 6 сцен стриптиза. Иванов охарактеризовал это как «циничное нарушение духовных ценностей».

Создатели GTA VI намеренно идут на включение в свой продукт деструктивного и пошлого контента... Допуск подобного контента равносилен растлению молодого поколения. Требуется либо ввести жесткие законодательные ограничения на распространение подобных игр в РФ, либо обязать издателей выпускать специальные, очищенные от аморального контента версии для нашего рынка.

— заявил депутат.

По мнению Иванова, невероятная популярность франшизы GTA делает её опасным инструментом влияния, через который детям якобы «продают яд вседозволенности под видом развлечения». Он призвал проявить гражданскую сознательность и не тратить деньги на продукцию, разрушающую устои. Фактически, политик поставил ультиматум: либо Rockstar выпускает цензурированную спецверсию для РФ, либо игру следует полностью запретить в стране.

Для Rockstar Games этот месяц выдался действительно жарким. Напомним, что на днях производственный процесс столкнулся с реальной физической угрозой.

В офисе создателей GTA 6 прогремел взрыв: полиция оцепила студию Rockstar North

К счастью, разработчики уже подтвердили, что в инциденте никто не пострадал и он не повлияет на сроки выхода игры. Так что пока единственной серьезной преградой для GTA 6 остаются не технические сбои, а законодательные инициативы, грозящие оставить российских игроков без главного блокбастера 2026 года.

Комментарии:  104
Tommy451

интересно эти надмозги в курсе маркировки 18+ или им дай лишний повод что-нибудь запретить?

32
Kalaka Whitewing

Да всё они в курсе, просто старики до сих пор ведутся на ссаных недоморалистов, которые из этого создают информационный шум, чтобы они думали, что из всего насущного у нас только вопросы нравственности, и всё.

19
NellOfficial

Высрать*

6
Horrifing

Жаль нельзя депутатов какой нибудь маркировкой пометить

15
Константин335

И снова под предлогом защиты детей запретить, ничего не меняется. А то что игра 18+, это просто так. И еще Рокстар официально не продает у нас свои игры

22
ZNGRU

Пофиг, вон все магазины пишут каждый месяц что диски с GTA 5 самые продаваемые.

4
NellOfficial ZNGRU

По паспорту продавать. :)

4
Kalaka Whitewing NellOfficial

Тогда продажи сильно просядут, ты чего? )

3
Стас Кежун

Клоун. Игра 18+... Если её скачает ребёнок - проблема родителей, или страны - что она допустила в принципе что ребёнок смог её отыскать.

22
Kalaka Whitewing

А страна тут причём? )

8
UnwaveringGlenn Kalaka Whitewing

Правильно Страна тут не причём, Виноваты одни Родители что забивают большой и толстый чёрный хер на своих детей, а в прочем Родители тоже правы ибо Дети за Хорошею Учёбу не приносят деньги из школы, а кушать что то надо? а жить на что то надо? вот поэтому Родители забиваю куй на своих детей ибо одними оценками сыт не будешь, вот так вот.

8
Kalaka Whitewing UnwaveringGlenn

Родители сами виноваты, что заводят детей.

12
vertehwost

столько игр разнообразных и посложнее и попроще , на любой вкус, неее всем надо гта

17
ZNGRU

GTA 4 мне нравится, GTA 5 мне не нравится, жду GTA 6 со вкусом GTA 4.

12
ZNGRU

Реакция народа на пердеж этого депутата однозначно отрицательная.

14
ZAUSA

Товарищ, не хочу вас расстраивать и разводить политоту, но при сами знаете ком, вас бы скорее считали "врагом народа".

10
ZNGRU ZAUSA

А я вас и не спрашивал.
Вы тупой и умственно ограниченный ненавистник, и наверняка гей.

11
Uglurk
7
Ник Добрый

Идиот лучше бы озаботился происходящим на улицах!

13
L1no

Смуту свою запретите, этот высер вообще опасный для психики...

13
ZNGRU

Михаил Иванов с вами не согласен.

1
ScaredHarlow

Запретить тех кто и так ушёл, какие они логичные. По такой логике пускай половину тв каналов запрещают. Рейтинг 18+ наверное просто так у игры.

12
Nimlis

Когда по «РенТВ» ночью порнуху показывали и «Секс с Анфисой Чеховой» и.т.п, что-то они помалкивали, пока на сцене голый Леонтьев плясал.

10
UnwaveringGlenn

Всё что ты чел написал там уже как лет 20 не показывают, сейчас там Новости из Фронта вещают и Пришельцев Показывают, так что ты чел ошибся лет на 20.

4
ZNGRU UnwaveringGlenn

На 26 лет.
Сейчас такое осталось разве что на канале Перец.
Хотя канал Перец вроде недавно умер.

3
Кей Овальд

Так оно не для детей, идиот.

10
ZNGRU

Михаила Иванова такой нюанс не волнует.

1
