Российский депутат призывает запретить GTA 6, если там будет много пошлостей и деструктивного контента для детей

До релиза самой ожидаемой игры десятилетия остается менее года, однако российский релиз Grand Theft Auto 6 может оказаться под угрозой срыва по идеологическим причинам. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с резкой критикой предстоящего хита от Rockstar Games, усмотрев в нем прямую угрозу для нравственного здоровья молодежи.

Поводом для возмущения политика стала информация о контенте игры, в частности — слухи о появлении в GTA 6 сцен стриптиза. Иванов охарактеризовал это как «циничное нарушение духовных ценностей».

Создатели GTA VI намеренно идут на включение в свой продукт деструктивного и пошлого контента... Допуск подобного контента равносилен растлению молодого поколения. Требуется либо ввести жесткие законодательные ограничения на распространение подобных игр в РФ, либо обязать издателей выпускать специальные, очищенные от аморального контента версии для нашего рынка.

— заявил депутат.

По мнению Иванова, невероятная популярность франшизы GTA делает её опасным инструментом влияния, через который детям якобы «продают яд вседозволенности под видом развлечения». Он призвал проявить гражданскую сознательность и не тратить деньги на продукцию, разрушающую устои. Фактически, политик поставил ультиматум: либо Rockstar выпускает цензурированную спецверсию для РФ, либо игру следует полностью запретить в стране.

Для Rockstar Games этот месяц выдался действительно жарким. Напомним, что на днях производственный процесс столкнулся с реальной физической угрозой.

К счастью, разработчики уже подтвердили, что в инциденте никто не пострадал и он не повлияет на сроки выхода игры. Так что пока единственной серьезной преградой для GTA 6 остаются не технические сбои, а законодательные инициативы, грозящие оставить российских игроков без главного блокбастера 2026 года.