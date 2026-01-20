Российский депутат призывает запретить GTA 6, если там будет много пошлостей и деструктивного контента для детей

До релиза самой ожидаемой игры десятилетия остается менее года, однако российский релиз Grand Theft Auto 6 может оказаться под угрозой срыва по идеологическим причинам. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с резкой критикой предстоящего хита от Rockstar Games, усмотрев в нем прямую угрозу для нравственного здоровья молодежи.
Поводом для возмущения политика стала информация о контенте игры, в частности — слухи о появлении в GTA 6 сцен стриптиза. Иванов охарактеризовал это как «циничное нарушение духовных ценностей».
Создатели GTA VI намеренно идут на включение в свой продукт деструктивного и пошлого контента... Допуск подобного контента равносилен растлению молодого поколения. Требуется либо ввести жесткие законодательные ограничения на распространение подобных игр в РФ, либо обязать издателей выпускать специальные, очищенные от аморального контента версии для нашего рынка.
— заявил депутат.
По мнению Иванова, невероятная популярность франшизы GTA делает её опасным инструментом влияния, через который детям якобы «продают яд вседозволенности под видом развлечения». Он призвал проявить гражданскую сознательность и не тратить деньги на продукцию, разрушающую устои. Фактически, политик поставил ультиматум: либо Rockstar выпускает цензурированную спецверсию для РФ, либо игру следует полностью запретить в стране.
Для Rockstar Games этот месяц выдался действительно жарким. Напомним, что на днях производственный процесс столкнулся с реальной физической угрозой.
К счастью, разработчики уже подтвердили, что в инциденте никто не пострадал и он не повлияет на сроки выхода игры. Так что пока единственной серьезной преградой для GTA 6 остаются не технические сбои, а законодательные инициативы, грозящие оставить российских игроков без главного блокбастера 2026 года.
интересно эти надмозги в курсе маркировки 18+ или им дай лишний повод что-нибудь запретить?
Да всё они в курсе, просто старики до сих пор ведутся на ссаных недоморалистов, которые из этого создают информационный шум, чтобы они думали, что из всего насущного у нас только вопросы нравственности, и всё.
Высрать*
Жаль нельзя депутатов какой нибудь маркировкой пометить
И снова под предлогом защиты детей запретить, ничего не меняется. А то что игра 18+, это просто так. И еще Рокстар официально не продает у нас свои игры
Пофиг, вон все магазины пишут каждый месяц что диски с GTA 5 самые продаваемые.
По паспорту продавать. :)
Тогда продажи сильно просядут, ты чего? )
Клоун. Игра 18+... Если её скачает ребёнок - проблема родителей, или страны - что она допустила в принципе что ребёнок смог её отыскать.
А страна тут причём? )
Правильно Страна тут не причём, Виноваты одни Родители что забивают большой и толстый чёрный хер на своих детей, а в прочем Родители тоже правы ибо Дети за Хорошею Учёбу не приносят деньги из школы, а кушать что то надо? а жить на что то надо? вот поэтому Родители забиваю куй на своих детей ибо одними оценками сыт не будешь, вот так вот.
Родители сами виноваты, что заводят детей.
столько игр разнообразных и посложнее и попроще , на любой вкус, неее всем надо гта
GTA 4 мне нравится, GTA 5 мне не нравится, жду GTA 6 со вкусом GTA 4.
Реакция народа на пердеж этого депутата однозначно отрицательная.
Товарищ, не хочу вас расстраивать и разводить политоту, но при сами знаете ком, вас бы скорее считали "врагом народа".
А я вас и не спрашивал.
Вы тупой и умственно ограниченный ненавистник, и наверняка гей.
Идиот лучше бы озаботился происходящим на улицах!
Смуту свою запретите, этот высер вообще опасный для психики...
Михаил Иванов с вами не согласен.
Запретить тех кто и так ушёл, какие они логичные. По такой логике пускай половину тв каналов запрещают. Рейтинг 18+ наверное просто так у игры.
Когда по «РенТВ» ночью порнуху показывали и «Секс с Анфисой Чеховой» и.т.п, что-то они помалкивали, пока на сцене голый Леонтьев плясал.
Всё что ты чел написал там уже как лет 20 не показывают, сейчас там Новости из Фронта вещают и Пришельцев Показывают, так что ты чел ошибся лет на 20.
На 26 лет.
Сейчас такое осталось разве что на канале Перец.
Хотя канал Перец вроде недавно умер.
Так оно не для детей, идиот.
Михаила Иванова такой нюанс не волнует.