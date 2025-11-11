С момента последнего переноса GTA 6 компания Take-Two уже потеряла более 3 миллиардов долларов США в рыночной стоимости

Take-Two Interactive потеряла около 3 миллиардов долларов США в рыночной стоимости с 6 ноября, когда Rockstar Games объявила о втором переносе Grand Theft Auto 6. Теперь самая ожидаемая игра десятилетия выйдет только 19 ноября 2026 года, через 13 лет после выхода GTA 5.
Акции компании упали на 9% всего за несколько дней, снизившись с 252 до примерно 231 доллара, и продолжают находиться под давлением. Реакция рынка последовала незамедлительно: спустя минуту после объявления Rockstar в социальных сетях акции начали падать.
По иронии судьбы, перенос затмил внушительные финансовые показатели. Take-Two сообщила о выручке в 1,96 миллиарда долларов во втором финансовом квартале, что на 33% больше, чем прогнозы Уолл-стрит.
Зельник прогнозирует, что Take-Two достигнет рекордной выручки в 2027 финансовом году, когда GTA 6 наконец выйдет на рынок. Компания ожидает, что чистая выручка (скорректированная выручка, включающая цифровые продажи, микротранзакции и дополнительный контент) составит около 6 миллиардов долларов в год запуска. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании на акцию вырастет с 1 доллара в 2026 финансовом году до 7,50 доллара в 2027 году и 8,60 доллара в 2028 году.
Тем не менее, падение рыночной капитализации на 3 миллиарда долларов свидетельствует о нетерпении инвесторов в связи с постоянными задержками. 10 ноября акции торговались на уровне 235,17 доллара, что всё ещё на 6,5% ниже пикового значения в 252 доллара до анонса. Для франшизы, тираж которой превысил 220 миллионов копий только предыдущей игры, каждый месяц ожидания обернётся сотнями миллионов долларов потенциального отложенного дохода.
Выход Grand Theft Auto 6 подтверждён для PS5 и Xbox Series X|S, одновременный релиз — 19 ноября 2026 года. Версии для ПК пока не анонсированы, что соответствует традиционному подходу Rockstar, отдающей приоритет консолям.
умные люди закупаются акциями Take-Two сейчас
Новости уже как три дня - тут мля решили очнутся и сделать пост 😂😂😂😂 // Red Code
Выпустят трейлер 3 и там так отскочит мама не горюй.
Не понимаю как это работает и почему Акции падают если не в срок что то вышло, что если бы они первоначально указали срок 19 ноября 2026 года без всяких переносов повлияло бы что то на это?
Ой там потеряла, они просто готовят базу для задирания ценика за игру до облаков! И заработают в 100 раз больше )))))
Потеряли только держатели акций, которые их продали на момент спада.