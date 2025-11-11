С момента последнего переноса GTA 6 компания Take-Two уже потеряла более 3 миллиардов долларов США в рыночной стоимости

Take-Two Interactive потеряла около 3 миллиардов долларов США в рыночной стоимости с 6 ноября, когда Rockstar Games объявила о втором переносе Grand Theft Auto 6. Теперь самая ожидаемая игра десятилетия выйдет только 19 ноября 2026 года, через 13 лет после выхода GTA 5.

Акции компании упали на 9% всего за несколько дней, снизившись с 252 до примерно 231 доллара, и продолжают находиться под давлением. Реакция рынка последовала незамедлительно: спустя минуту после объявления Rockstar в социальных сетях акции начали падать.

По иронии судьбы, перенос затмил внушительные финансовые показатели. Take-Two сообщила о выручке в 1,96 миллиарда долларов во втором финансовом квартале, что на 33% больше, чем прогнозы Уолл-стрит.

Зельник прогнозирует, что Take-Two достигнет рекордной выручки в 2027 финансовом году, когда GTA 6 наконец выйдет на рынок. Компания ожидает, что чистая выручка (скорректированная выручка, включающая цифровые продажи, микротранзакции и дополнительный контент) составит около 6 миллиардов долларов в год запуска. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании на акцию вырастет с 1 доллара в 2026 финансовом году до 7,50 доллара в 2027 году и 8,60 доллара в 2028 году.

Тем не менее, падение рыночной капитализации на 3 миллиарда долларов свидетельствует о нетерпении инвесторов в связи с постоянными задержками. 10 ноября акции торговались на уровне 235,17 доллара, что всё ещё на 6,5% ниже пикового значения в 252 доллара до анонса. Для франшизы, тираж которой превысил 220 миллионов копий только предыдущей игры, каждый месяц ожидания обернётся сотнями миллионов долларов потенциального отложенного дохода.

Выход Grand Theft Auto 6 подтверждён для PS5 и Xbox Series X|S, одновременный релиз — 19 ноября 2026 года. Версии для ПК пока не анонсированы, что соответствует традиционному подходу Rockstar, отдающей приоритет консолям.