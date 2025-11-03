С официального сайта GTA 6 пропала точная дата выхода игры. В сети обсуждают возможный перенос релиза на осень 2026 года

Из-за продолжающегося молчания Rockstar Games в сети не утихают споры о дате релиза Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что официально выход игры запланирован на май 2026 года, многие пользователи убеждены — проект ожидает перенос. Поводом для новых разговоров стало то, что на главной странице сайта Rockstar внезапно исчезла точная дата премьеры, что мгновенно вызвало бурю обсуждений среди фанатов.

В социальной сети X пользователи разделились во мнениях. Часть игроков уверена, что отсутствие даты — техническая ошибка или обновление страницы, тогда как другие видят в этом тревожный сигнал. Аккаунт @GTASixJoker заявил, что "игра отложена до 25 сентября 2026 года", а затем объявил о разрыве с франшизой, назвав ситуацию «последней каплей». В ответ на это блогеры и фанаты вроде @rockstationonx стараются успокоить сообщество, напоминая, что майская дата всё ещё указана в отдельных разделах сайта и рекламных материалах.

Тем не менее даже среди оптимистов растёт ощущение, что Rockstar может вновь отложить релиз — якобы ради дополнительной полировки и исправления ошибок. Скептики отмечают, что подобные задержки уже стали традицией для студии, а пользователь под ником @Ibra0100 и во все предполагает, что Grand Theft Auto VI выйдет «не раньше октября или ноября 2026 года».

Какой бы ни оказалась окончательная дата выхода, интерес к проекту уже достиг невиданных масштабов. Некоторые фанаты идут ещё дальше — они начали посещать реальные места, послужившие источником вдохновения для мира GTA 6.