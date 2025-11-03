С официального сайта GTA 6 пропала точная дата выхода игры. В сети обсуждают возможный перенос релиза на осень 2026 года

Из-за продолжающегося молчания Rockstar Games в сети не утихают споры о дате релиза Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что официально выход игры запланирован на май 2026 года, многие пользователи убеждены — проект ожидает перенос. Поводом для новых разговоров стало то, что на главной странице сайта Rockstar внезапно исчезла точная дата премьеры, что мгновенно вызвало бурю обсуждений среди фанатов.
В социальной сети X пользователи разделились во мнениях. Часть игроков уверена, что отсутствие даты — техническая ошибка или обновление страницы, тогда как другие видят в этом тревожный сигнал. Аккаунт @GTASixJoker заявил, что "игра отложена до 25 сентября 2026 года", а затем объявил о разрыве с франшизой, назвав ситуацию «последней каплей». В ответ на это блогеры и фанаты вроде @rockstationonx стараются успокоить сообщество, напоминая, что майская дата всё ещё указана в отдельных разделах сайта и рекламных материалах.
Тем не менее даже среди оптимистов растёт ощущение, что Rockstar может вновь отложить релиз — якобы ради дополнительной полировки и исправления ошибок. Скептики отмечают, что подобные задержки уже стали традицией для студии, а пользователь под ником @Ibra0100 и во все предполагает, что Grand Theft Auto VI выйдет «не раньше октября или ноября 2026 года».
Какой бы ни оказалась окончательная дата выхода, интерес к проекту уже достиг невиданных масштабов. Некоторые фанаты идут ещё дальше — они начали посещать реальные места, послужившие источником вдохновения для мира GTA 6.
Дурачок, им стоит опасаться сервисных игр, а не синглплеерных, хотя даже в одиночном режиме люди в GTA будут больше играть
Чем повреждает это статистика
Агушатники все равно купят. Детей в мире, в целом, рождается много ежегодно. Они свою аудиторию знают.)
Твоя статистика показывает, что в Silksong за 2 месяца поиграло в пике больше людей, чем в GTA V за 10 лет
Вообще пофиг))
Ну перенесут и перенесут, значит так надо
Вообще плевать на эту агуша-поделку для детей. Видимо добавляют гуинплен - составляющие, чтобы понравиться не только школьникам, но и покорителям ясли-садов, а это трудная задача.)
А какая игра не для детей тогда? Русы против ящеров? (судя по твоим комментариям, тебя очень обидела игра GTA и детское питание Агуша, потому что иначе нельзя объяснить почему ты в каждом комментарии их поминаешь)
Глава Take-Two абсолютно уверен, что GTA 6 выйдет в срок: "Моя уверенность очень и очень сильна"
а ещё в переиздании трилогии всего ОДИН глюк!
Это чмо и при первом переносе так же говорил. По сравнению с ним Филспенсер - честный человек.
Я удивлюсь, если переноса не будет, это вполне в духе Рокстар. Не в обиду им сказано ))
Поживем-увидим. Не хотелось бы чтоб переносили опять т.к. жду эту игру ( не прям ппц как сильно, но все-таки жду).
ОЧЕВИДНО ,У НИХ РЕЛИЗЫ ГТА ВСЕГДА ОСЕНЬЮ
Я так и знал что коки его полюбому перенесут... А тот релизная дата это тупо приманка🤣
Это было ожидаемо, они не упустят шанс выпустить в жаркий осенний период. Изначально понятно, что перед летом выпускать глупо