Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 595 оценок

С официального сайта GTA 6 пропала точная дата выхода игры. В сети обсуждают возможный перенос релиза на осень 2026 года

Gutsz

Из-за продолжающегося молчания Rockstar Games в сети не утихают споры о дате релиза Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что официально выход игры запланирован на май 2026 года, многие пользователи убеждены — проект ожидает перенос. Поводом для новых разговоров стало то, что на главной странице сайта Rockstar внезапно исчезла точная дата премьеры, что мгновенно вызвало бурю обсуждений среди фанатов.

В социальной сети X пользователи разделились во мнениях. Часть игроков уверена, что отсутствие даты — техническая ошибка или обновление страницы, тогда как другие видят в этом тревожный сигнал. Аккаунт @GTASixJoker заявил, что "игра отложена до 25 сентября 2026 года", а затем объявил о разрыве с франшизой, назвав ситуацию «последней каплей». В ответ на это блогеры и фанаты вроде @rockstationonx стараются успокоить сообщество, напоминая, что майская дата всё ещё указана в отдельных разделах сайта и рекламных материалах.

Тем не менее даже среди оптимистов растёт ощущение, что Rockstar может вновь отложить релиз — якобы ради дополнительной полировки и исправления ошибок. Скептики отмечают, что подобные задержки уже стали традицией для студии, а пользователь под ником @Ibra0100 и во все предполагает, что Grand Theft Auto VI выйдет «не раньше октября или ноября 2026 года».

Геймеры уже посещают места, вдохновившие GTA 6, ещё до выхода самой игры

Какой бы ни оказалась окончательная дата выхода, интерес к проекту уже достиг невиданных масштабов. Некоторые фанаты идут ещё дальше — они начали посещать реальные места, послужившие источником вдохновения для мира GTA 6.

27
23
Комментарии:  23
MNM 777

что Rockstar может вновь отложить релиз

17
0FILIN0

Дурачок, им стоит опасаться сервисных игр, а не синглплеерных, хотя даже в одиночном режиме люди в GTA будут больше играть

Чем повреждает это статистика

7
StrangerYAN

Агушатники все равно купят. Детей в мире, в целом, рождается много ежегодно. Они свою аудиторию знают.)

8
BluntZebulon 0FILIN0

Твоя статистика показывает, что в Silksong за 2 месяца поиграло в пике больше людей, чем в GTA V за 10 лет

6
askazanov

Вообще пофиг))

10
Константин335

Ну перенесут и перенесут, значит так надо

8
StrangerYAN

Вообще плевать на эту агуша-поделку для детей. Видимо добавляют гуинплен - составляющие, чтобы понравиться не только школьникам, но и покорителям ясли-садов, а это трудная задача.)

6
Генерал Анатолий

А какая игра не для детей тогда? Русы против ящеров? (судя по твоим комментариям, тебя очень обидела игра GTA и детское питание Агуша, потому что иначе нельзя объяснить почему ты в каждом комментарии их поминаешь)

4
InkubatorKlef

Глава Take-Two абсолютно уверен, что GTA 6 выйдет в срок: "Моя уверенность очень и очень сильна"

5
PersonalBarnabas

а ещё в переиздании трилогии всего ОДИН глюк!

4
F0XDIE

Это чмо и при первом переносе так же говорил. По сравнению с ним Филспенсер - честный человек.

3
North235

Я удивлюсь, если переноса не будет, это вполне в духе Рокстар. Не в обиду им сказано ))

2
slim108

Поживем-увидим. Не хотелось бы чтоб переносили опять т.к. жду эту игру ( не прям ппц как сильно, но все-таки жду).

2
KILLA06

ОЧЕВИДНО ,У НИХ РЕЛИЗЫ ГТА ВСЕГДА ОСЕНЬЮ

2
QueerMalden

Я так и знал что коки его полюбому перенесут... А тот релизная дата это тупо приманка🤣

2
NorthSable

Это было ожидаемо, они не упустят шанс выпустить в жаркий осенний период. Изначально понятно, что перед летом выпускать глупо

2
