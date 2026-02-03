Сегодня ночью Grand Theft Auto 6 могут перенести, опять

Для фанатов самой ожидаемой игры десятилетия наступают, возможно, самые тревожные часы. Разработчики продолжают хранить партизанское молчание, а интернет полнится спекуляциями. Уже сегодня ночью материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, проведет квартальный отчет перед инвесторами. Именно это событие заставляет геймеров нервничать: такие встречи — идеальный момент для издателей, чтобы «незаметно» сообщить о смене планов и переносе дат.

Сообщество поклонников серии Grand Theft Auto и даже простые геймеры буквально замерли в ожидании. Многие пользователи откровенно пессимистично настроены из-за отсутствия маркетинговой активности в начале 2026 года. Среди самых безумных, но обоснованных слухов фигурирует теория о раздельном релизе: якобы цифровая версия игры выйдет в срок, а вот дисковые издания придержат до 2027 года. Логика здесь есть: Rockstar панически боится утечек, а «сливы» игры ритейлерами за пару недель до старта продаж стали уже печальной традицией индустрии.

Пока инвесторы готовят вопросы для Штрауса Зельника, финансовые аналитики допускают, что небольшой перенос на начало 2027 календарного года, что всё еще попадает в финансовый год компании, не станет катастрофой для бюджета Take-Two. Ведь вопрос стоит не «нужна ли GTA 6 праздничному сезону продаж», а «нужен ли вообще GTA 6 какой-то повод для продаж», кроме её названия.

Пока же в отсутствии свежих трейлеров фанаты продолжают под лупой рассматривать уже показанные кадры. Например, недавно технические энтузиасты разглядели прогресс в графических технологиях игры.

Если никаких громких заявлений сегодня ночью не прозвучит, то официальный план остается прежним: релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в ноябре 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.