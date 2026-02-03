Сегодня ночью Grand Theft Auto 6 могут перенести, опять

Для фанатов самой ожидаемой игры десятилетия наступают, возможно, самые тревожные часы. Разработчики продолжают хранить партизанское молчание, а интернет полнится спекуляциями. Уже сегодня ночью материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, проведет квартальный отчет перед инвесторами. Именно это событие заставляет геймеров нервничать: такие встречи — идеальный момент для издателей, чтобы «незаметно» сообщить о смене планов и переносе дат.
Сообщество поклонников серии Grand Theft Auto и даже простые геймеры буквально замерли в ожидании. Многие пользователи откровенно пессимистично настроены из-за отсутствия маркетинговой активности в начале 2026 года. Среди самых безумных, но обоснованных слухов фигурирует теория о раздельном релизе: якобы цифровая версия игры выйдет в срок, а вот дисковые издания придержат до 2027 года. Логика здесь есть: Rockstar панически боится утечек, а «сливы» игры ритейлерами за пару недель до старта продаж стали уже печальной традицией индустрии.
Пока инвесторы готовят вопросы для Штрауса Зельника, финансовые аналитики допускают, что небольшой перенос на начало 2027 календарного года, что всё еще попадает в финансовый год компании, не станет катастрофой для бюджета Take-Two. Ведь вопрос стоит не «нужна ли GTA 6 праздничному сезону продаж», а «нужен ли вообще GTA 6 какой-то повод для продаж», кроме её названия.
Пока же в отсутствии свежих трейлеров фанаты продолжают под лупой рассматривать уже показанные кадры. Например, недавно технические энтузиасты разглядели прогресс в графических технологиях игры.
Если никаких громких заявлений сегодня ночью не прозвучит, то официальный план остается прежним: релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в ноябре 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
да уже реально по*** особенно для пк
пох на эту гта 6 скоро новый резидент выходит это главное
Факты
Ну да, игра на 10 часов😅
Зато какие 10 часов 🕕
Я это ещё в первый перенос сказал, что перенесут, но другие сказали, что она выйдет 2026 в ноябре 🤣
Если бы ультраправые "базовички", такие как ты, были хоть немного умнее, то знали бы, что это фото сделано в 2018 году в честь 8 Марта. На фото запечатлён весь женский персонал Rockstar. Там не больше 50 человек, а в Rockstar работает более 5000 сотрудников, то есть женский персонал составляет примерно 1%. Ну всё, теперь точно будет СЖВ пaрaша ! К слову, те же самые люди, что на этом фото, создавали RDR2. И как, в RDR2 была какая-то повестка?
еще какая, бандиты берут семьи, я понимаю еще бабы, чтоб их бить и трахать, в принципе на ничего большее они не годны, а дети то нахрена? сюжет тупость на тупости.
Вообще фиолетово
Да сотка, что перенесут. Не согодня, так позже. А перенесут на пол года +-, на весну-лето 2027
так потому и
что
всё ж логично. всегда недоумеваю с этого детсадика фанатов
ГТА 5 на ПК вышла 11 лет назад.Я хоть 6 и не жду,но такая тенденция крайне раздражает.И так хороших игр кот наплакал,так и ещё выходят они теперь раз в 1000 лет.Гта 7 мы увидим уже наверное лет через 30....
Честно говоря, уже давно заeбало ждать эту игру.
Тут скоро выйдет Sleeping Dogs 2, сиречь самсон, лучше в него погамаю.
вообще скажу секрет, gta 6 вообще не нужно ждать, когда выйдет тогда и поиграем, этими ожиданиями ты игру возненавидешь
вообще не нужно ждать gta 6, когда выйдет тогда и поиграем
Что за играх на гифке?
И что ваще похрен я ещё и 5часть толком не прошёл нету времени такшо плевать как-то