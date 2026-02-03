ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 666 оценок

Сегодня ночью Grand Theft Auto 6 могут перенести, опять

Gutsz Gutsz

Для фанатов самой ожидаемой игры десятилетия наступают, возможно, самые тревожные часы. Разработчики продолжают хранить партизанское молчание, а интернет полнится спекуляциями. Уже сегодня ночью материнская компания Rockstar Games, Take-Two Interactive, проведет квартальный отчет перед инвесторами. Именно это событие заставляет геймеров нервничать: такие встречи — идеальный момент для издателей, чтобы «незаметно» сообщить о смене планов и переносе дат.

Сообщество поклонников серии Grand Theft Auto и даже простые геймеры буквально замерли в ожидании. Многие пользователи откровенно пессимистично настроены из-за отсутствия маркетинговой активности в начале 2026 года. Среди самых безумных, но обоснованных слухов фигурирует теория о раздельном релизе: якобы цифровая версия игры выйдет в срок, а вот дисковые издания придержат до 2027 года. Логика здесь есть: Rockstar панически боится утечек, а «сливы» игры ритейлерами за пару недель до старта продаж стали уже печальной традицией индустрии.

Сообщается, что GTA 6 не получит коробочных версий к релизу из-за возможных утечек сюжета

Пока инвесторы готовят вопросы для Штрауса Зельника, финансовые аналитики допускают, что небольшой перенос на начало 2027 календарного года, что всё еще попадает в финансовый год компании, не станет катастрофой для бюджета Take-Two. Ведь вопрос стоит не «нужна ли GTA 6 праздничному сезону продаж», а «нужен ли вообще GTA 6 какой-то повод для продаж», кроме её названия.

Пока же в отсутствии свежих трейлеров фанаты продолжают под лупой рассматривать уже показанные кадры. Например, недавно технические энтузиасты разглядели прогресс в графических технологиях игры.

Геймеры обратили внимание на интересные отличия облаков в трейлерах Grand Theft Auto 6

Если никаких громких заявлений сегодня ночью не прозвучит, то официальный план остается прежним: релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться в ноябре 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  33
Destroited
Kot9lra street

да уже реально по*** особенно для пк

SERGEY-SP

пох на эту гта 6 скоро новый резидент выходит это главное

Rio17

Факты

Shock Burst

Ну да, игра на 10 часов😅

CRAZY rock GAME Shock Burst

Зато какие 10 часов 🕕

NellOfficial

Я это ещё в первый перенос сказал, что перенесут, но другие сказали, что она выйдет 2026 в ноябре 🤣

MrGamerDad
klitor_lizator

Если бы ультраправые "базовички", такие как ты, были хоть немного умнее, то знали бы, что это фото сделано в 2018 году в честь 8 Марта. На фото запечатлён весь женский персонал Rockstar. Там не больше 50 человек, а в Rockstar работает более 5000 сотрудников, то есть женский персонал составляет примерно 1%. Ну всё, теперь точно будет СЖВ пaрaша ! К слову, те же самые люди, что на этом фото, создавали RDR2. И как, в RDR2 была какая-то повестка?

CobraN8 klitor_lizator

еще какая, бандиты берут семьи, я понимаю еще бабы, чтоб их бить и трахать, в принципе на ничего большее они не годны, а дети то нахрена? сюжет тупость на тупости.

askazanov

Вообще фиолетово

Карнаж Абрамович

Да сотка, что перенесут. Не согодня, так позже. А перенесут на пол года +-, на весну-лето 2027

нитгитлистер

так потому и

разработчики продолжают хранить партизанское молчание

что

квартальный отчет перед инвесторами.

всё ж логично. всегда недоумеваю с этого детсадика фанатов

Lvinomord

ГТА 5 на ПК вышла 11 лет назад.Я хоть 6 и не жду,но такая тенденция крайне раздражает.И так хороших игр кот наплакал,так и ещё выходят они теперь раз в 1000 лет.Гта 7 мы увидим уже наверное лет через 30....

0ncnjqybr

Честно говоря, уже давно заeбало ждать эту игру.

Тут скоро выйдет Sleeping Dogs 2, сиречь самсон, лучше в него погамаю.

Sergey Zhilyanin

вообще скажу секрет, gta 6 вообще не нужно ждать, когда выйдет тогда и поиграем, этими ожиданиями ты игру возненавидешь

Sergey Zhilyanin

вообще не нужно ждать gta 6, когда выйдет тогда и поиграем

Что за играх на гифке?

Dj NordSound

И что ваще похрен я ещё и 5часть толком не прошёл нету времени такшо плевать как-то

